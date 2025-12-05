20 000 forintért síelni? Van egy hely Európában, ahol lehetséges!

Miközben az alpesi síparadicsomok árai egyre magasabbra szöknek, van egy ország, ahol az olcsó síelés valóban elérhető, nem luxus: Bulgáriában akár 20 000 forintból is kijöhet egy nap csúszás napijeggyel és felszerelés-bérléssel együtt. Nem véletlen, hogy a magyar síelők egyik legkedveltebb célpontja lett az utóbbi években.

Olcsó síelés: Bansko, Bulgária

Fotó: Fotangel / Shutterstock

A bolgár síélet három nagy központ köré épül: Bansko, Borovets és Pamporovo. Mindhárom modern felvonókkal, megbízható hóágyúrendszerrel és stabil téli szezonnal várja a vendégeket. A pályák karbantartottak, a szállások megfizethetők, az étkezés olcsó, az élmény pedig sokszor meglepően magas színvonalú.

Bulgária, ahol az olcsó síelés nem kompromisszum

Ha a cél sokat síelni, jó hóviszonyok között, megfizethető áron, Bulgária továbbra is verhetetlen választás. Nem alpesi luxus, cserébe viszont stabil, barátságos és elérhető, a mostani szezon egyik legjobb ár-élmény/érték arányú úti célja.

Bansko – a bulis zászlóshajó

A Pirin Nemzeti Parkban található Bansko a legnagyobb és legnemzetközibb bolgár síközpont, hosszú, változatos pályákkal és pezsgő éjszakai élettel. A haladó síelők is találnak kihívást jelentő szakaszokat, nappal komoly sportélmény, este pedig après-ski hangulat várja a vendégeket. Reggelente ugyan zsúfolt lehet a gondolánál, a kötélpályás felvonónál, de a pályák mérete bőven kárpótol.

Borovets – családbarát klasszikus

A Rila-hegységben fekvő Borovets a nyugodtabb, rendezettebb síelést keresők kedvence. Széles, jól karbantartott kék és piros pályái ideálisak kezdőknek, családoknak és első síutazóknak. Esténként még éjszakai síelésre is van lehetőség, a hangulat visszafogottabb, de barátságos.

Pamporovo – napfény, tanulópályák, nyugalom

Pamporovo a „napos” síközpont, ahol a világos, barátságos pályák és a nyugodt atmoszféra dominál. Síiskolák, könnyű lejtők és a Rodop-hegység festői környezete miatt főleg kezdők, idősebb párok és pihenésre vágyók választják.

Pamporovo, Bulgária

Fotó: Iasen Doltshinkov / Shutterstock

Ár-érték bajnok a hegyek között

A bolgár síelés legnagyobb vonzereje továbbra is az ár-érték arány. A napijegyek jellemzően 35–55 euró között mozognak, heti bérlet már 180–260 euró körül elérhető. Apartmanok 40–70 euróért, wellness-szállodák 80–130 eurótól foglalhatók fejenként. Az étkezés és a felszerelés-bérlés szintén jóval olcsóbb, mint a nyugat-európai síterepeken.