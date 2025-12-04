A karácsony fővárosa, amit egyszer látni kell az életben

Franciaország tudja, hogyan kell ünnepelni, de amikor eljön az advent, Strasbourg mindent felülír. Nem véletlenül viseli a karácsony fővárosa címet: Európa egyik legrégebbi és leghíresebb karácsonyi vásárát, a Christkindelsmäriket ugyanis már 1570 óta rendezi meg. Az utcák ragyognak, a Notre-Dame környékén pedig több száz faház kínál forralt bort és kézműves finomságokat.

Fotó: Shutterstock

A karácsony fővárosa: Strasbourg, ahol a karácsony nem csak ünnep, hanem életforma

A strasbourgi vásárok története egészen a 12. század végéig nyúlik vissza. A középkorban minden év december 6-án a Klausenmäriket, vagyis a Szent Miklós-napi vásárt tartották meg. A reformáció idején azonban a protestáns vezetők átnevezték a piacot, így született meg 1570-ben a Christkindelsmärik, a „Kis Jézus piaca”, Franciaország első hivatalos karácsonyi vására.

A város a karácsonyfa bölcsője

Az első feldíszített karácsonyfáról szóló írásos emlék 1521-ből származik Sélestat városából, de 1605-ben Strasbourgban állították fel az első dokumentált karácsonyfát, amely az Édenkert fáját jelképezte. Kezdetben piros almákkal díszítették a fenyőket, a híres elzászi üveggömbök pedig Meisenthalból indultak hódító útjukra.

A mai karácsonyi vásárok fő helyszínei

Ma az adventi vásár több mint tíz helyszínen zajlik, főként a Grande Île területén. A legfontosabb pontok: a Notre-Dame katedrális környéke, a Place Broglie, a Place Gutenberg és a Place Kléber. Több mint 300 faház kínál kézműves ajándékokat, karácsonyi díszeket, elzászi süteményeket, sült kolbászt, bretzelt és a híres fűszeres forralt bort.

Fotó: Shutterstock

A Place Kléber legendás karácsonyfája

Minden évben a Place Kléberen állítják fel Strasbourg jelképét, a közel 30 méter magas karácsonyfát. Ez Európa egyik legnagyobb feldíszített természetes fenyője, amely az egész város ünnepi szimbóluma.

Mackó utca, fényár és kirakatcsodák

A híres Rue du Maroquin, azaz a Mackó utca adventkor igazi látványosság: óriási világító gömbök, karácsonyfák, csillagok és hatalmas mackók díszítik az épületeket. A kirakatok téli mesevilággá változnak, a város egész decemberben Európa egyik legjobban kivilágított helye.