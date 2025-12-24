Van egy város a Földön, ahol egész évben karácsony van

Létezik egy hely Európában, ahol nem kell naptárt néznünk ahhoz, hogy tudjuk, milyen ünnep uralkodik a lelkekben. Egy város, ahol a fények, a díszek, az illatok és a történetek nem decemberhez kötődnek, hanem az év minden egyes napján jelen vannak. Ez a karácsony városa. Egy meseváros Bajorország nyugati szélén, Nürnbergtől alig hatvan kilométerre, a Tauber folyó partján: Rothenburg ob der Tauber.

A karácsony városa: Rothenburg

Fotó: Kirk Fisher / Shutterstock

A karácsony városa, ahol az ünnep soha nem ér véget

Amikor ide megérkezünk, az az érzésünk támad, mintha egy régi képeskönyv életre kelne. Macskaköves utcák, fagerendás házak, színes homlokzatok és tornyok vesznek körül minket, mintha a XVII. században megállt volna az idő. És valóban: Rothenburg óvárosában a mai napig nincs modern épület, a városfalon belül minden a középkort idézi. Nem véletlen, hogy az UNESCO világörökség részévé vált, és évente több mint kétmillió látogatót vonz ez az alig tizenegyezer lakosú település.

Hogyan lett Rothenburg a karácsony városa

A város különleges hangulata nem csupán az épületeknek köszönhető. Rothenburgban az ünnep nem egy időszak, hanem egy állandó állapot. A karácsony itt nem ér véget, hanem folytatódik tavasszal, nyáron és ősszel is. Ez az a hely, ahol a szeretet ünnepe nem múlik el, csak más fényben ragyog tovább.

Rothenburg

Fotó: Shutterstock

A város megmenekülésének legendája

Rothenburg mai arculata egy történelmi drámának köszönhető. A harmincéves háború idején, 1631-ben, amikor Tilly hadai elfoglalták Rothenburgot, a hadvezér halálra ítélte a város vezetőit, és jelezte, hogy a települést fel fogja égetni. A városi tanács egy hatalmas, 3,25 literes boroskancsóval próbálta kiengesztelni. Tilly ekkor kijelentette: ha valaki egyetlen szuszra kiissza a kancsót, megkíméli a várost. A polgármester – a legenda szerint Georg Nusch – vállalta a lehetetlennek tűnő feladatot, és valóban egyben megitta a bort. Tilly állta a szavát, eltekintett a város felégetésétől, így Rothenburg megmenekült. A város ugyan elszegényedett, de éppen ez mentette meg az utókornak: nem volt pénz átépítésre, modernizálásra, így Rothenburg évszázadokra álomba merült.