Ebbe a 10 városba utaztak a legtöbben 2025-ben

18 perce
Olvasási idő: 8 perc
Azt, hogy egy városból vagy országból mikor lesz valódi utazómágnes, sok tényező alakítja: a kultúra, az elérhetőség, a trendek és persze a közösségi élmények hatása. A legnépszerűbb úti cél gyakran éppen ezek tökéletes találkozásából születik meg, és évről évre új kedvenceket emel a térképre.
Az év végéhez közeledve sokan nosztalgiával idézzük fel a nyár élményeit, a késő őszi utószezon kellemes melegét, vagy azt, milyen jó volt néhány napra kiszakadni a mindennapokból. Nem vagyunk ezzel egyedül: az eDreams ODIGEO utazási vállalat is összegzést készített, és megvizsgálta, mely desztinációk, mely városok számítottak 2025-ben a legnépszerűbb úti célnak, nem csupán a foglalások, hanem keresési trendek alapján is. 
A friss jelentésből – amit a TimeOut közölt – kirajzolódik, hogy az utazók továbbra is elsősorban Európán belül mozognak. A legtöbb foglalás Barcelonára érkezett, de Párizs és Palma de Mallorca is felkerült a dobogóra. A spanyol városok töretlen vonzereje nem új jelenség: Spanyolország évtizedek óta a világ egyik leglátogatottabb desztinációja, és bár a túlzott turizmus egyre több terhet ró a helyiekre, a mediterrán életérzés, a kultúra és a gasztronómia továbbra is megállíthatatlanul vonzza az utazókat.

A legnépszerűbb úti cél: a Güell park Barcelonában, 17 hektáros nyilvános városi park kertekkel és építészeti különlegességekkel
A legnépszerűbb úti cél: a Güell park Barcelonában, 17 hektáros nyilvános városi park kertekkel és építészeti különlegességekkel
Fotó: Shutterstock /  

A foglalások alapján ezek a városok voltak a legnépszerűbb úti célok 2025-ben

1. Barcelona, Spanyolország  
2. Párizs, Franciaország
3. Palma de Mallorca, Spanyolország
4. Madrid, Spanyolország
5. London, Egyesült Királyság
6. Róma, Olaszország
7. Isztambul, Törökország
8. Lisszabon, Portugália
9. Amszterdam, Hollandia
10. Málaga, Spanyolország
A lista egyértelmű: a városlátogatások reneszánsza még mindig tart, és az európai nagyvárosok dominanciája töretlen. A kultúra, a könnyű megközelíthetőség, a fapados járatok kínálata és a pár napos kikapcsolódásra tökéletes városi ritmus mindenhol vonzó csomag.

Skyline of Paris with Eiffel Tower at sunset in Paris, France. Architecture and landmarks of Paris. Postcard of Paris
Párizs, Franciaország
Fotó: Shutterstock

A keresések azonban árnyaltabb képet adnak

Ha az emberek vágyait nézzük – vagyis azt, mire kerestek rá legtöbben –, már jóval változatosabb a lista. London vezeti a mezőnyt, de megjelenik New York, Tokió és Bangkok is: a távolabbi, nagyvárosi kalandok iránti érdeklődés tehát továbbra is erős, még ha végül jóval kevesebben is foglalnak ténylegesen ilyen távoli utakra.
A keresések globális top10-e így alakult:
1. London, Egyesült Királyság
2. Párizs, Franciaország
3. New York, Egyesült Államok
4. Tokió, Japán
5. Bangkok, Thaiföld
6. Barcelona, Spanyolország
7. Róma, Olaszország
8. Milánó, Olaszország
9. Madrid, Spanyolország
10. Isztambul, Törökország
A kettősség beszédes: a vágyaink messzebbre mutatnak, mint a pénztárcánk vagy a lehetőségeink. Sokan álmodoznak New Yorkról vagy Tokióról, de a ténylegesen lefoglalt utak többsége továbbra is Európán belül marad.

Mennyi időre utazunk, és hogyan foglalunk?

A jelentés arra is kitért, mennyi időt töltünk egy-egy városban. A válasz nem meglepő: a legtöbben 3–4 napra utaznak, ami tökéletesen illik a hosszú hétvégés trendbe. A látványosságok gyors tempójú bejárása, egy kis gasztronómia, egy-két múzeum, és már indulunk is vissza.
Az is kiderült, hogy az utazók nagy része nem tervez hónapokkal előre: 54 százalék kevesebb mint 30 nappal az indulás előtt foglal.
Ez egyértelműen jelzi a spontán, rövid döntési folyamatot, ami részben gazdasági, részben életmódbeli változásokat tükröz.

Aerial view of La Seu, the gothic medieval cathedral of Palma de Mallorca in Spain
Palma de Mallorca, Spanyolország
Fotó: Shutterstock

Mit árul el mindez 2025-ről?

Az idei év utazási trendjei egyértelműen azt mutatják, hogy:
• továbbra is az európai városlátogatások dominálnak,
• Spanyolország népszerűsége töretlen,
• a távoli úti célok egyre inkább inspirációként szolgálnak,
• a spontán foglalások aránya folyamatosan nő,
• a rövid, intenzív utazásokban találjuk meg leginkább a kikapcsolódást.
2025-ben ismét bebizonyosodott, hogy az utazás már nem feltétlenül a hosszú nyaralások kizárólagos terepe. A hétköznapokból való néhány napos kiszakadás, új városok felfedezése és az élmények gyors, intenzív gyűjtése lett az új norma, és úgy tűnik, ez a következő években sem változik majd.
 

 

