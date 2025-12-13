Ebbe a 10 városba utaztak a legtöbben 2025-ben

Az év végéhez közeledve sokan nosztalgiával idézzük fel a nyár élményeit, a késő őszi utószezon kellemes melegét, vagy azt, milyen jó volt néhány napra kiszakadni a mindennapokból. Nem vagyunk ezzel egyedül: az eDreams ODIGEO utazási vállalat is összegzést készített, és megvizsgálta, mely desztinációk, mely városok számítottak 2025-ben a legnépszerűbb úti célnak, nem csupán a foglalások, hanem keresési trendek alapján is.

A friss jelentésből – amit a TimeOut közölt – kirajzolódik, hogy az utazók továbbra is elsősorban Európán belül mozognak. A legtöbb foglalás Barcelonára érkezett, de Párizs és Palma de Mallorca is felkerült a dobogóra. A spanyol városok töretlen vonzereje nem új jelenség: Spanyolország évtizedek óta a világ egyik leglátogatottabb desztinációja, és bár a túlzott turizmus egyre több terhet ró a helyiekre, a mediterrán életérzés, a kultúra és a gasztronómia továbbra is megállíthatatlanul vonzza az utazókat.

A legnépszerűbb úti cél: a Güell park Barcelonában, 17 hektáros nyilvános városi park kertekkel és építészeti különlegességekkel

A foglalások alapján ezek a városok voltak a legnépszerűbb úti célok 2025-ben

1. Barcelona, Spanyolország

2. Párizs, Franciaország

3. Palma de Mallorca, Spanyolország

4. Madrid, Spanyolország

5. London, Egyesült Királyság

6. Róma, Olaszország

7. Isztambul, Törökország

8. Lisszabon, Portugália

9. Amszterdam, Hollandia

10. Málaga, Spanyolország

A lista egyértelmű: a városlátogatások reneszánsza még mindig tart, és az európai nagyvárosok dominanciája töretlen. A kultúra, a könnyű megközelíthetőség, a fapados járatok kínálata és a pár napos kikapcsolódásra tökéletes városi ritmus mindenhol vonzó csomag.

Párizs, Franciaország

A keresések azonban árnyaltabb képet adnak

Ha az emberek vágyait nézzük – vagyis azt, mire kerestek rá legtöbben –, már jóval változatosabb a lista. London vezeti a mezőnyt, de megjelenik New York, Tokió és Bangkok is: a távolabbi, nagyvárosi kalandok iránti érdeklődés tehát továbbra is erős, még ha végül jóval kevesebben is foglalnak ténylegesen ilyen távoli utakra.

A keresések globális top10-e így alakult:

1. London, Egyesült Királyság

2. Párizs, Franciaország

3. New York, Egyesült Államok

4. Tokió, Japán

5. Bangkok, Thaiföld

6. Barcelona, Spanyolország

7. Róma, Olaszország

8. Milánó, Olaszország

9. Madrid, Spanyolország

10. Isztambul, Törökország

A kettősség beszédes: a vágyaink messzebbre mutatnak, mint a pénztárcánk vagy a lehetőségeink. Sokan álmodoznak New Yorkról vagy Tokióról, de a ténylegesen lefoglalt utak többsége továbbra is Európán belül marad.