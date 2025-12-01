Egy állatkertet választottak a világ új csillagos égbolt parkjának

Nem kell messzire utaznunk, hogy átéljük a valódi csillagos égbolt hangulatát: Hollandiában, Amszterdamban található az a park, amely most új mérföldkövet tett le a természetes éjszaka védelmében.

A belvárost éjjel szinte teljesen elárasztja a mesterséges fény, egyetlen különleges kivétellel. Az ARTIS park és állatkert sötét szigetként bújik meg a főváros szívében, és immár hivatalosan is megkapta a csillagoségbolt-díjat. Ezzel történelmet írt: elsőként nyerte el ezt az elismerést egy állatkert, amelyet a DarkSky ad át évről évre.

Csillagoségbolt-díj – Először kapta egy állatkert ezt az elismerést.

Fotó: Shutterstock

Mit jelent a csillagoségbolt-díj?

A DarkSky egy nemzetközi nonprofit szervezet, amely a fényszennyezés csökkentéséért és az éjszakai égbolt védelméért dolgozik. Urban Night Sky Place minősítése olyan tereket ismer el, ahol tudatosan és hatékonyan csökkentik a fényszennyezést, hogy az éjszaka visszanyerje természetes sötétségét, a csillagos égbolt pedig ismét átélhető legyen.

Az ARTIS állatkert a most elnyert díjért valóban rengeteget tett: hónapokon át vizsgálta és újragondolta teljes világítási rendszerét. Lecserélték a felesleges vagy túl erős fényforrásokat, és olyan korszerű, kíméletesen beállított lámpákat alkalmaznak, amelyek nem zavarják sem az állatokat, sem a környező városi élővilágot. Ez jóval több egyszerű technikai fejlesztésnél, valós szemléletváltás. Az üzenet egyértelmű: az igazán sötét éjszaka érték, amelyet érdemes megőrizni és visszaadni a természetnek.

Csillagfény a város szívében

A DarkSky elismerése azért is különlegesen rangos, mert az ARTIS park és állatkert a bizonyíték arra, hogy még egy nagyváros sűrű szövésű fénypajzsában is megőrizhető az éjszaka.

Ha Amszterdamot fentről nézzük, az egybefüggő fénytengerben az ARTIS egyetlen markáns, sötét foltként rajzolódik ki, olyan helyszínként, ahol tényleg látható a csillagos égbolt. A park és állatkert mostantól a sötétség nagyköveteként működik: élő példán mutatja be, miért nélkülözhetetlen a természetes éjszaka ritmusa.

A világítás megzavarja az éjszaka vadászó állatok bioritmusát és tájékozódását, összekuszálja a rovarok repülési és szaporodási ciklusát, valamint a madarak vándorlási útvonalait is. A sötétben ezek az élőlények végre visszatalálnak saját biológiai ritmusukhoz.

De nem csak az állatok profitálnak ebből: az emberi szervezet is mélyebben és pihentetőbben alszik valódi sötétben, hiszen így termelődik megfelelően a melatonin, a „belső éjszaka” hormonja. A kevesebb éjszakai fény nyugalmat hoz, csökkenti a stresszt, támogatja az immunrendszer működését, és segít újra kapcsolódni a természet lassabb, egészségesebb ritmusához.