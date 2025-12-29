Egy szinte teljesen ismeretlen város lehet hamarosan az egyik legkeresettebb úti cél a világon

Európa térképén még mindig sok olyan város akad, amely kívül esik a tömegturizmus látókörén, ám éppen ez adja valódi erejét. Guimarães ilyen hely. Sokáig leginkább a történelem iránt mélyebben érdeklődők ismerték, ma azonban egyre inkább úgy tűnik, hogy ez a viszonylag kis portugál város hamarosan a világ egyik legkeresettebb úti céljává válhat. Nem véletlenül került a National Geographic ajánlásai közé, és nem véletlenül nyerte el 2026-ra az Európa Zöld Fővárosa címet sem.

Guimarães – A Largo da Oliveira tér

Fotó: Shutterstock

Guimarães, ahol a múlt és a jövő végre nem vitatkozik egymással

Guimarães Észak-Portugáliában, a Minho régióban található, nagyjából Bragától 25 kilométerre keletre, Portótól pedig körülbelül 50 kilométerre északkeletre. Elhelyezkedése különösen kedvező: könnyen megközelíthető az ország második legnagyobb városából, mégis megőrizte nyugodt, emberléptékű jellegét. A várost hegyek és zöld dombvidék öleli körül, miközben rövid utazással elérhető a Serra do Gerês Nemzeti Park, Portugália egyik legszebb természeti területe.

Guimarães azért válhat az egyik legkedveltebb úti céllá, mert ritka módon egyesíti mindazt, amit a mai, tudatos utazók keresnek. Egyrészt történelmileg kiemelkedő jelentőségű: Portugália bölcsőjeként autentikus, UNESCO-védett óvárosa valódi időutazást kínál. Másrészt a város nem rekedt meg a múltban: fenntartható városfejlesztési programjai, zöldterületei és közlekedési megoldásai miatt 2026-ban elnyerte az Európa Zöld Fővárosa címet.

Ehhez társul a lassú, élhető városi ritmus, a magas színvonalú, mégis megfizethető gasztronómia, valamint az a tény, hogy Guimarães egyelőre nem szenved a tömegturizmustól. A látogatók egyszerre kapnak kulturális mélységet, természeti közelséget és modern komfortot – mindezt egy olyan városban, amely nem alkalmazkodni próbál a trendekhez, hanem maga válik trendformálóvá. Ez az egyensúly teszi Guimarãest esélyessé arra, hogy a következő évek egyik legvonzóbb európai úti céljává váljon.

A Guimarães kastély

Fotó: 123RF

Portugália bölcsője, élő történelem

Guimarãest gyakran Portugália szülőhelyeként emlegetik, és ez nem puszta marketingfogás. A város történelmi központja az UNESCO Világörökség része, ahol a macskaköves utcák, a szűk sikátorok és az ősi falak olyan egységet alkotnak, amely ritka Európában. A 10. századi Guimarães-kastély és a Bragança hercegek palotája nemcsak látványos épületek, hanem egy nemzeti identitás születésének tanúi.