Autóval is könnyen elérhető Magyarországról ez a mesés szigetvilág

Horvátország dalmát tengerpartja évtizedek óta a magyar utazók egyik legkedveltebb régiója, és nem véletlenül: kevés horvát úti cél kínál egyszerre ennyi napfényt, történelmet, kristálytiszta vizet és mediterrán hangulatot ilyen közelségben. Az Adria mély kékje, a hangulatos óvárosok szűk sikátorai és a szigetek nyugodt, lassú ritmusa sajátos atmoszférát teremt, amelytől minden látogató könnyen beleszeret a térségbe. A Travel + Leisure ajánlásai és saját tapasztalataink alapján most egy olyan útitervet mutatunk, amelyben a legismertebb látnivalók és a rejtett kincsek egyaránt helyet kapnak.

Horvát úti célok autóval: Dubrovnik

Fotó: picture alliance / Getty Images

Mesés horvát szigetvilág – ahol az Adria valódi arca tárul fel

A horvát partok mentén sorakozó szigetek nemcsak képeslapra illő látványukkal hódítanak, hanem azzal a különleges, napsütötte nyugalommal is, amely az egész Adriát jellemzi. A mélykék víz, a kopár sziklák és a fenyőillatú öblök sajátos ritmust adnak a tájnak, mintha minden sziget egy külön kis világ lenne. Most ezekből a varázslatos helyekből mutatunk be néhányat, mindegyik más hangulatot és élményt kínál.

Dubrovnik – ahol a történelem és a napfény találkozik

Az utazás tökéletes kezdőpontja Dubrovnik, a „Dél gyöngye”, amely már érkezéskor magával ragad. A híres felvonóval percek alatt a város fölé emelkedhetünk, ahonnan olyan panoráma tárul elénk, amelyet az ember nehezen felejt. A tenger mélykék íve, a város terrakotta tetői és a közeli szigetek látványa egyszerre nyugodt és lélegzetelállító.

A Šipan-sziget egyik apró halászfalva

Fotó: Shutterstock

Naplementekor érdemes beülni egy sziklapernon kialakított étterembe. Egy pohár Dingač bor társaságában figyelni, ahogy a nap lassan elmerül a horizonton, az egész utazás egyik legszebb pillanata lehet. Másnap vegyük az irányt az Elafiti-szigetek felé: Lopud széles, sekély öbleivel, Šipan apró halászfalvaival és Koločep fenyőillatú partjaival a lassú, gondtalan nyaralás esszenciáját adják.

Ha egy igazán eldugott élményre vágyunk, térjünk be a piciny St. Pietro szigetre is. Ezen a parányi földnyelven gyakran csak néhány turista fordul meg, tökéletes hely egy csendes úszáshoz, napfürdőzéshez vagy egy romantikus piknikhez. Visszatérve Dubrovnikba ne hagyjuk ki a belváros rejtett kincseit sem: a növényekkel benőtt M’arden udvar olyan titkos kert, amelyet a legtöbb turista el sem ér.