5 gyönyörű, valóságos kastély, amelyek falai közt mintha egy Disney-mese kelne életre

A Disney-filmek egy teljesen új világba repítenek: hercegnők és hercegek, nagy szerelmek, sötét erdők és égbe törő tornyok között. De mi lenne, ha ezek a mesebeli kastélyok nem csak a rajzfilmekben léteznének? A jó hír az, hogy léteznek, ráadásul közelebb vannak, mint gondolnánk. A Disney alkotói gyakran merítettek ihletet valódi épületekből: európai várakból, palotákból, amelyek történelme, elhelyezkedése és látványa már önmagában is meseszerű. A Mental Floss nyomán, de saját felfedezésekkel és kiegészítésekkel válogattunk össze öt olyan kastélyt, amelyek láttán könnyű elhinni, hogy bármelyik pillanatban megszólalhat egy rajzfilmes dallam.

Neuschwanstein kastély, Németország

Fotó: 123RF

Mesébe illő kastélyok Európa szívéből

Európa szinte minden szegletében találunk olyan kastélyokat, amelyek láttán könnyű elhinni, hogy a Disney-alkotók valódi helyszínekről mintázták a mesék díszleteit. A most következő válogatás nem teljes körű, hiszen a kontinens tele van lenyűgöző erődökkel és palotákkal. Ezek a helyek ráadásul kifejezetten jó úti célok családos utazáshoz is: gyerekekkel érkezve az élmény sokszor valóban olyan, mintha egy mesefilm elevenedne meg körülöttük. A listáról kimaradt, de szintén erősen Disney-hangulatú a segoviai Alcázar Spanyolországban, amely sokak szerint Hófehérke kastélyát ihlette, a skóciai Eilean Donan kastély, amely magányosan áll a víz közepén, a brit királyi család rezidenciájaként ismert windsori kastély, valamint Írország egyik legszebb középkori erődje, a kilkennyi vár.

Most azonban következzen az az öt kastély, amelyeket részletesebben is bemutatunk, és garantáltan felébresztik a bennünk élő hercegnőt vagy herceget.

Neuschwanstein kastély, Németország

A Disney-kastélyok őse

Ha egyetlen épületet kellene megnevezni, amely a Disney-univerzum vizuális alapköve, az kétségtelenül a Neuschwanstein kastély. II. Lajos bajor király 1868-ban kezdte építtetni ezt a 19. századi álomkastélyt a bajor Alpok egyik hegygerincére, Wagner operáinak világa által inspirálva. A csipkés tornyok, a szinte lebegő elhelyezkedés és a szimmetrikus homlokzat szinte egy az egyben visszaköszön Hamupipőke kastélyában, amely a Disney-vidámparkok ikonikus jelképe lett. A kastély belső tereiben freskók, díszes termek és egy monumentális trónterem várja a látogatókat, bár csak vezetett túra keretében. Nem véletlen, hogy ez a világ egyik legtöbbet fotózott kastélya.

Gyerekbarát tipp: A kastélyhoz vezető séta vagy lovaskocsis feljutás már önmagában élmény a gyerekeknek. Érdemes előre mesélni II. Lajos királyról, így a látogatás valódi mesévé válik számukra. A környező erdők és kilátópontok piknikezésre is ideálisak.