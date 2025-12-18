A világ legélhetőbb városai: európai fölény a globális rangsor élén

A világ legélhetőbb városainak címét odaítélő nemzetközi rangsorok évről évre igyekeznek objektív mérőszámok alapján meghatározni, hol találhatók a Föld legjobb életkörülményei. Az Economist Intelligence Unit (EIU), a Mercer és más elemzőintézetek több mint harminc mutató alapján vizsgálják a nagyvárosok mindennapi működését. Öt kiemelt kategória határozza meg az összképet: a stabilitás, az egészségügy minősége, a kulturális és környezeti feltételek, az oktatási rendszer, valamint az infrastruktúra fejlettsége és megbízhatósága.

E szempontok részletesen olyan tényezőket foglalnak magukban, mint a bűnözési ráta és a belbiztonság, az egészségügyi ellátórendszer hozzáférhetősége és minősége, a kulturális kínálat sokszínűsége, a környezetszennyezés mértéke, az iskolák színvonala, a lakhatás költségei, valamint a közművek és a tömegközlekedés működése. A komplex pontozás célja egyetlen kérdés megválaszolása: hol adottak a legjobb feltételek egy kiegyensúlyozott, biztonságos és fenntartható városi élethez?

Legélhetőbb városok Európában: Nantes, Franciaország

Fotó: 123RF

A legélhetőbb városok listája: így alakult a globális Top 10

A legfrissebb globális értékelés eredményei szerint Európa dominanciája továbbra is megkérdőjelezhetetlen – írja az Expess. A tíz legélhetőbb város közül hét európai nagyváros, és a lista élére is egy franciaországi település került. A rangsor készítői különösen kiemelték azokat a helyszíneket, amelyek a magas életminőséget a gyalogos- és kerékpárosbarát várostervezéssel, valamint a kiemelkedő közszolgáltatásokkal párosítják.

Íme a világ 10 legélhetőbb városa, visszaszámlálásban

10. Nantes (Franciaország)

A nyugat-franciaországi Nantes élénk kulturális élete és történelmi öröksége hosszú ideje ismerten teszi vonzóvá a várost. A Bretagne-i hercegek egykori rezidenciája ma kiemelt múzeumi központ. A város harmonikusan ötvözi a modern városi működést a múlt értékeinek gondos megőrzésével.

9. Gent (Belgium)

Belgium egyik leghangulatosabb, ráadásul leggyalogosbarátabb városa. A csatornák mentén sorakozó középkori épületek, a pezsgő kulturális élet és az autóforgalmat erősen korlátozó belváros mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Gent az élhetőség európai mintavárosának számítson.