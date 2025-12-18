A világ legélhetőbb városai: európai fölény a globális rangsor élén

Hírlevél
Az élhetőség ma már jóval többet jelent kényelmes lakóövezetnél: egy város értékét a biztonság, a modern infrastruktúra, az egészségügyi ellátás és a kulturális lehetőségek összhangja adja. Nem véletlen, hogy a legélhetőbb városok rangsora évről évre ezeket a tényezőket tükrözi.
A világ legélhetőbb városainak címét odaítélő nemzetközi rangsorok évről évre igyekeznek objektív mérőszámok alapján meghatározni, hol találhatók a Föld legjobb életkörülményei. Az Economist Intelligence Unit (EIU), a Mercer és más elemzőintézetek több mint harminc mutató alapján vizsgálják a nagyvárosok mindennapi működését. Öt kiemelt kategória határozza meg az összképet: a stabilitás, az egészségügy minősége, a kulturális és környezeti feltételek, az oktatási rendszer, valamint az infrastruktúra fejlettsége és megbízhatósága.
E szempontok részletesen olyan tényezőket foglalnak magukban, mint a bűnözési ráta és a belbiztonság, az egészségügyi ellátórendszer hozzáférhetősége és minősége, a kulturális kínálat sokszínűsége, a környezetszennyezés mértéke, az iskolák színvonala, a lakhatás költségei, valamint a közművek és a tömegközlekedés működése. A komplex pontozás célja egyetlen kérdés megválaszolása: hol adottak a legjobb feltételek egy kiegyensúlyozott, biztonságos és fenntartható városi élethez?

Legélhetőbb városok Európában: Nantes, Franciaország
Legélhetőbb városok Európában: Nantes, Franciaország
Fotó: 123RF

A legélhetőbb városok listája: így alakult a globális Top 10 

A legfrissebb globális értékelés eredményei szerint Európa dominanciája továbbra is megkérdőjelezhetetlen – írja az Expess. A tíz legélhetőbb város közül hét európai nagyváros, és a lista élére is egy franciaországi település került. A rangsor készítői különösen kiemelték azokat a helyszíneket, amelyek a magas életminőséget a gyalogos- és kerékpárosbarát várostervezéssel, valamint a kiemelkedő közszolgáltatásokkal párosítják.

Íme a világ 10 legélhetőbb városa, visszaszámlálásban

10. Nantes (Franciaország)

A nyugat-franciaországi Nantes élénk kulturális élete és történelmi öröksége hosszú ideje ismerten teszi vonzóvá a várost. A Bretagne-i hercegek egykori rezidenciája ma kiemelt múzeumi központ. A város harmonikusan ötvözi a modern városi működést a múlt értékeinek gondos megőrzésével.

9. Gent (Belgium)

Belgium egyik leghangulatosabb, ráadásul leggyalogosbarátabb városa. A csatornák mentén sorakozó középkori épületek, a pezsgő kulturális élet és az autóforgalmat erősen korlátozó belváros mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Gent az élhetőség európai mintavárosának számítson.

8. Zürich (Svájc)

Zürich évtizedek óta a magas életszínvonal szinonimája. A Zürichi-tó partja, a gondozott zöldfelületek, a kivételes közbiztonság és a kiemelkedő kulturális kínálat egyaránt a város stabil pozícióját erősítik a rangsorban.

Aerial view of Reykjavik vibrant neighborhoods, with colorful buildings clustered near the coast and the dramatic mountains beyond. No people included.
 Reykjavík, Izland
Fotó: 123RF

7. Reykjavík (Izland)

Reykjavík különleges természeti környezetével és nyugodt városi ritmusával érdemelte ki helyét a legjobbak között. A Tjörnin-tó környéke a város egyik legkedveltebb közösségi tere, a kulturális élet pedig a méreteihez képest meglepően sokszínű.

6. Luxemburg (Luxemburg)

A miniállam fővárosa makulátlan köztereit, rendkívül alacsony bűnözési rátáját és ingyenes tömegközlekedését együttesen kínálja lakói számára. Az eredmény: magas biztonságérzet és kiszámítható, jól szervezett városi mindennapok.

5. Bázel (Svájc)

Bázel az élhetőség egyik svájci fellegvára. Kulturális intézményei, kiváló múzeumai és élvonalbeli egészségügyi infrastruktúrája – köztük a világszínvonalú University Hospital Basel – stabilan a legjobbak közé emelik a várost.

BERGEN, NORWAY - AUGUST 14: People visit Bryggen street on August 14, 2010 in Bergen, Norway. Bryggen is a UNESCO World Heritage Site and one of most popular destinations in Norway.
Bergen, Norvégia
Fotó: 123RF

4. Bergen (Norvégia)

Norvégia második legnagyobb városa lenyűgöző természeti háttérrel és aktív szabadidős kínálattal bír. A fjordok, hegycsúcsok, vitorlázási lehetőségek és a példás tisztaság egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy Bergen a skandináv élhetőségi modell egyik mintapéldája.

3. Bern (Svájc)

Bern középkori óvárosa nem csupán UNESCO-listás látványosság, hanem egy olyan városi tér, ahol a történelmi hangulat és a modern szolgáltatások természetes egységet alkotnak. A város zöldfelületei és közbiztonsága kiemelten magas életminőséget biztosítanak. 

2. Canberra (Ausztrália)

Ausztrália fővárosa tudatos várostervezésével, modern infrastruktúrájával és rendkívül alacsony bűnözési rátájával tűnik ki. A gondozott közterek, a fenntarthatóságra törekvő közszolgáltatások és a kedvező életkörülmények biztosították Canberra dobogós helyét.

Grenoble is a large city at the foot of the French Alps. Two people are standing on the lookout and admiring the bird's eye view. Les Bulles are the egg-shaped cable cars carrying tourists over the city.
Grenoble, Franciaország
Fotó: 123RF

1. Grenoble (Franciaország)

A ranglista élén idén Grenoble végzett. A Francia-Alpok kapujaként ismert város egyesíti a természeti környezet lenyűgöző adottságait a tudományos innovációval és a tudatos városfejlesztéssel. Kerékpárosbarát közlekedési rendszere, kulturális élete, kutatóintézetei és kedvező életminőségi mutatói egyaránt hozzájárultak a győzelemhez.

A globális adatok azt mutatják, hogy a 21. századi élhetőség záloga a biztonság, a megfizethetőség, a kulturális sokszínűség és a fenntartható városi működés egyensúlyában rejlik. A listát vezető városok mindegyike arra törekszik, hogy lakói a mindennapokban is érezzék: a minőség nem kiváltság, hanem alapvető közszolgáltatás.

 

 

