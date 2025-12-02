A Travel + Leisure „World’s Best Awards”-díja évről évre megmutatja, melyek a világ legnépszerűbb utazási élményei – a kontinenseket átívelő városlistáktól a legjobb szállodákig. A 2025-ös felmérésben közel 180 ezer olvasó értékelte élményeit, akik a kabinok minőségétől az ételeken át a szolgáltatásig mindent pontozhattak. A hajózás kategóriában idén is a nagy, modern, élményekkel telezsúfolt luxus óceánjáró mega-hajók kapták a főszerepet: olyan lebegő városok, ahol a nyaralás minden perce tartalommal telik meg.

Az idei szavazók rajongtak a változatos útvonalakért, az ár-érték arányért és a fedélzeti életstílusért – nem véletlen, hogy 2024-ben rekord, 34,6 millió ember választotta a tengerjárókat.

Luxus óceánjárók – Celebrity Cruises

Fotó: Dennis MacDonald / Shutterstock

A TOP 5 luxus óceánjáró 2025-ben

1. Virgin Voyages – 94,80

2. Celebrity Cruises – 84,48

3. Costa Cruises – 83,00

4. Princess Cruises – 80,89

5. Royal Caribbean International – 80,49

A Virgin Voyages azonban nemcsak nyert – hanem letarolta a mezőnyt, és harmadik éve uralja a rangsort.

Virgin Voyages – a felnőttek luxusjátszótere

A Virgin Voyages világa olyan, mintha egy boutiquehotel, egy fine dining birodalom és egy szabadtéri fesztivál találkozna a tengeren. A 18+ koncepció miatt a fedélzet csendesebb, nyugodtabb, elegánsabb – a pezsgős ebédektől a medenceparti pihenésig minden arról szól, hogy a felnőttek végre tényleg kikapcsolhassanak.

A kabinok futurisztikusak, hangulatvilágítással és teraszos függőággyal, az éttermek pedig a street foodtól a steakhouse-ig mind prémium szinten működnek, felár nélkül. Napközben jóga, futópálya, naplementés edzések és a híres Redemption Spa vár; este DJ-k, show-k, és a legendás Scarlet Night gondoskodik róla, hogy a hajó éjszaka is éljen.

A Virgin Voyages ereje az, hogy nem sablonos programokat kínál, hanem valódi, áramló életérzést: egy elegáns, könnyed, energiával teli világot, ahol a tenger minden nap új arcát mutatja.

Virgin Voyages

Fotó: Martin Augustus / Shutterstock



Ahogy a hajó finoman megmozdul a dokknál, már érzed: ez az út más lesz. A fedélzeten a nyugodt, azúrkék vizek ígérete keveredik a pezsgő tengerparti városok látványával. Festett égbolt, lágy hullámok, eldugott tengerparti klubok, naplementés szigetlátogatások, minden pillanat úgy hat, mintha egy új fejezet nyílna meg előtted. A reggelek lassúak és békések, az éjszakák végtelenek és lüktetők.

A Virgin Voyages minden útvonalában van késői vagy éjszakai kikötés, így az utasok nem csak megnézik, hanem valóban át is élik a városokat, nappal és éjjel egyaránt.

Az úti célok pedig lenyűgözőek:

• Karib-térség és Bahamák – türkiz öblök, buja tájak és könnyed nyári hangulat.

• Európa – mediterrán romantika, kulturális központok, történelmi kikötők.

• Észak-Amerika – ikonikus városok és vibráló metropoliszok.

• Transzatlanti utak – a lassú utazás szerelmeseinek, akik a horizont végtelenjét keresik.

Minden kikötő új történet, új íz, új élmény. Ez az utazás nem csupán pihenés, szabadság, átalakulás és az a fajta luxus, amelyben minden nap másképp szép.

