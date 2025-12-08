11 szakértőt kérdeztek meg, hova érdemes utazni 2026-ban – mindenki ugyanazt mondta

Ritkán fordul elő, hogy a nemzetközi utazási szakma ennyire egyhangú legyen egy úti cél kapcsán, de pontosan ez történt: 11 utazási szakértő egybehangzó véleménye szerint Porto lesz Európa egyik legnagyobb felfedezettje a következő évben. Portugália második legnagyobb városa eddig csendben gyűjtötte rajongóit, most azonban minden adott ahhoz, hogy berobbanjon a köztudatba. Éppen ezért most van itt az idő, hogy még a tömegek előtt ismerjük meg ezt a különleges hangulatú várost.

Fotó: Shutterstock

Porto, a város, amelybe 2026-ban mindenki beleszeret majd

Porto lelke a történelmi Ribeira negyed, ahol a színes, kissé kopottas házak egymásra dőlve kísérik a Douro folyó kanyarulatát. A macskaköves utcákon lassan sétálva úgy érezhetjük, mintha egy képeslapba csöppentünk volna: apró erkélyekről lógó ruhák, nyitott kávézók, halk fadozene, a levegőben pedig egyszerre keveredik a grillezett hal és az Atlanti-óceán sós illata.

A Dom Luís I híd ikonikus ívére felkapaszkodva lenyűgöző panoráma tárul elénk: egyik oldalon Porto óvárosa, a másikon Vila Nova de Gaia, ahol a világhírű portói borpincék sorakoznak. Egy borkóstoló a folyó túlpartján szinte kötelező program, miközben a naplementében aranyszínűre vált a város.

Tengerpart pár percre a belvárostól

Porto különlegessége, hogy nem csupán történelmi város, hanem valódi óceánparti úti cél is. A belvárosból villamossal gyorsan elérhető a Foz do Douro és a Matosinhos strand, ahol hatalmas hullámok, homokos partszakaszok és kiváló tengeri éttermek várják az utazókat. A friss tengeri herkentyűk, a grillezett szardínia és egy pohár hűs vinho verde itt szó szerint a mindennapok része.

Olcsóbb, mint Lisszabon, de legalább olyan hangulatos

Portót sokan Lisszabon visszafogottabb testvéreként emlegetik. Ugyanaz a dombos városszerkezet, ugyanazok a kék-fehér azulejo csempék, ugyanaz a mediterrán lazaság, csak kevesebb turista és jóval kedvezőbb árak - mondják a a szakértők egyöntetűen. Az éttermekben, kávézókban és bárokban jelentősen kevesebbet költhetünk, mint a portugál fővárosban, miközben az élmény legalább olyan intenzív.

A szállásárak is barátságosak: a történelmi központban és a hangulatos Cedofeita negyedben is könnyen találni megfizethető hoteleket és apartmanokat, legyen szó romantikus páros kikapcsolódásról vagy baráti városnézésről.