11 szakértőt kérdeztek meg, hova érdemes utazni 2026-ban – mindenki ugyanazt mondta

Ritkán fordul elő, hogy a nemzetközi utazási szakma ennyire egyhangú legyen egy úti cél kapcsán, de pontosan ez történt: 11 utazási szakértő egybehangzó véleménye szerint Porto lesz Európa egyik legnagyobb felfedezettje a következő évben. Portugália második legnagyobb városa eddig csendben gyűjtötte rajongóit, most azonban minden adott ahhoz, hogy berobbanjon a köztudatba. Éppen ezért most van itt az idő, hogy még a tömegek előtt ismerjük meg ezt a különleges hangulatú várost.
Porto, a város, amelybe 2026-ban mindenki beleszeret majd
Porto lelke a történelmi Ribeira negyed, ahol a színes, kissé kopottas házak egymásra dőlve kísérik a Douro folyó kanyarulatát. A macskaköves utcákon lassan sétálva úgy érezhetjük, mintha egy képeslapba csöppentünk volna: apró erkélyekről lógó ruhák, nyitott kávézók, halk fadozene, a levegőben pedig egyszerre keveredik a grillezett hal és az Atlanti-óceán sós illata.
A Dom Luís I híd ikonikus ívére felkapaszkodva lenyűgöző panoráma tárul elénk: egyik oldalon Porto óvárosa, a másikon Vila Nova de Gaia, ahol a világhírű portói borpincék sorakoznak. Egy borkóstoló a folyó túlpartján szinte kötelező program, miközben a naplementében aranyszínűre vált a város.
Tengerpart pár percre a belvárostól
Porto különlegessége, hogy nem csupán történelmi város, hanem valódi óceánparti úti cél is. A belvárosból villamossal gyorsan elérhető a Foz do Douro és a Matosinhos strand, ahol hatalmas hullámok, homokos partszakaszok és kiváló tengeri éttermek várják az utazókat. A friss tengeri herkentyűk, a grillezett szardínia és egy pohár hűs vinho verde itt szó szerint a mindennapok része.
Olcsóbb, mint Lisszabon, de legalább olyan hangulatos
Portót sokan Lisszabon visszafogottabb testvéreként emlegetik. Ugyanaz a dombos városszerkezet, ugyanazok a kék-fehér azulejo csempék, ugyanaz a mediterrán lazaság, csak kevesebb turista és jóval kedvezőbb árak - mondják a a szakértők egyöntetűen. Az éttermekben, kávézókban és bárokban jelentősen kevesebbet költhetünk, mint a portugál fővárosban, miközben az élmény legalább olyan intenzív.
A szállásárak is barátságosak: a történelmi központban és a hangulatos Cedofeita negyedben is könnyen találni megfizethető hoteleket és apartmanokat, legyen szó romantikus páros kikapcsolódásról vagy baráti városnézésről.
Mikor a legszebb Porto?
Porto egész évben jó választás, de május és szeptember számítanak a legideálisabb hónapoknak. Ilyenkor a nyári hőség még nem okoz kellemetlenséget a városi séták során, az esték viszont már tökéletesek a folyóparti vacsorákhoz és hajókirándulásokhoz. Télen a város csendesebb, hangulatosabb arcát mutatja, ráadásul ilyenkor a repülőjegyek és a szállások is különösen kedvezőek.
Kultúra, gasztronómia és lelassulás egy helyen
Portóban nem kell rohanni. Ez a város a lassú reggelek, a hosszú ebédek és az elhúzódó vacsorák világa. A Livraria Lello, a világ egyik legszebb könyvesboltja, a São Bento pályaudvar csempékkel borított csarnoka, a barokk Clérigos-torony vagy a modern Serralves Múzeum mind-mind olyan látnivalók, amelyek miatt a város kulturális szempontból is kiemelkedő.
A gasztronómia pedig külön fejezetet érdemel: a helyi konyha bátor, tartalmas és ízekben gazdag. A legendás francesinha szendvics, a friss halételek és természetesen a portói bor együtt adják Porto valódi karakterét.
Miért éppen 2026?
Az utazási trendek egyre inkább a kevésbé túlzsúfolt, mégis élményekben gazdag európai városok felé fordulnak, és Porto tökéletesen illeszkedik ebbe az irányba. A növekvő légi összeköttetések, a megfizethető árak és az autentikus városi hangulat olyan kombinációt alkotnak, amely ritkán található meg egy helyen.
Az utazási szakértők egyöntetű véleménye szerint a 2026-os nyár fordulópont lehet Porto életében: még nem vált tömegturizmus által túlterheltté, ugyanakkor már minden adottsága megvan ahhoz, hogy Európa egyik legkedveltebb úti céljává váljon. Aki azonban nem szeretne lemaradni a város nyugodtabb, valódi arcáról, annak érdemes még most beterveznie ezt az utazást.