6 aranyszabály a kényelmes és biztonságos repüléshez – ezeket minden utasnak tudnia kell

Repülős utazásra készülsz? Érdemes olyan tapasztalatokra építeni, amelyek valóban kipróbáltak a levegőben. Egy repülőút során az apró döntések – az ülőhelytől az öltözködésen át a folyadékbevitelig – sokkal többet számítanak, mint gondolnánk, és könnyen eldönthetik, mennyire lesz kényelmes és nyugodt az utazás.

Repülőút? Ezek a legtutibb tippek a légiutas-kísérőktől.

Fotó: Anatoliy Cherkas / Shutterstock

Így lesz igazán kényelmes a repülőút

Íme a légiutas-kísérők legfontosabb, bevált tanácsai, amelyekkel a repülőút nemcsak biztonságosabb, hanem jóval nyugodtabb és kényelmesebb is lehet.

1. Mikor utazz?

Ha teheted, válaszd a kora reggeli járatokat. Bár a hajnali kelés nem a legkényelmesebb, ezek a járatok statisztikailag pontosabban indulnak, ritkábbak a késések, és a levegő is nyugodtabb, így a turbulencia általában enyhébb. A nap elején a repülőterek is kevésbé zsúfoltak, gyorsabb a becsekkolás és a biztonsági ellenőrzés. A reggeli repülés különösen ajánlott azoknak, akik félnek a levegőben, mert nyugodtabb körülményeket biztosít.

Fotó: Matej Kastelic / Shutterstock

2. Figyelj az öltözködésre!

A repülőn mindig rétegesen öltözz, mert a kabin hőmérséklete gyorsan változhat. Egy könnyű pulóver, kardigán vagy sál aranyat ér: melegít, párnaként is használható. Papucsot és magas sarkút soha ne viselj, mert vészhelyzetben gyors mozgásra lehet szükség. A kijáratokhoz vezető út törmelékkel, üvegszilánkkal is tele lehet. A stabil, zárt cipő nem kényelmi kérdés, hanem biztonsági alapfeltétel.

3. Hogyan pakolj a kézipoggyászba?

Mindig a kézipoggyászba kerüljenek az iratok, a telefon, a töltők és az értékek. A mobil legyen teljesen feltöltve, power bank pedig kötelező tartozék hosszabb úton. Érdemes betenni gyógyszert, fertőtlenítő kendőt, egy kis palack vizet, ajakápolót és alvómaszkot is. Késés, átszállás vagy poggyászelhagyás esetén ezek a legfontosabb túlélőeszközök, amelyek megkímélnek a felesleges stressztől.

4. Hova ülj a gépen?

Az ablak melletti ülés a legkényelmesebb pihenéshez: van mire támaszkodni, és a kilátás is plusz élményt ad. Kerüld a mosdó és a konyha melletti sorokat a folyamatos zaj és jövés-menés miatt, valamint a szárny mögötti részt a motorzaj okán. A folyosó melletti ülésnél hasznos trükk a rejtett karfagomb: felhajtva nagyobb mozgástered lesz, de felszállásnál és leszállásnál kötelező visszahajtani.