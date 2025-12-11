6 aranyszabály a kényelmes és biztonságos repüléshez – ezeket minden utasnak tudnia kell

Hírlevél
A repülés lehet izgalmas élmény, de sokak számára inkább stressz. Egy repülőút során azonban néhány egyszerű szabály betartásával jóval kényelmesebbé és biztonságosabbá teheted az utazást.
Repülős utazásra készülsz? Érdemes olyan tapasztalatokra építeni, amelyek valóban kipróbáltak a levegőben. Egy repülőút során az apró döntések – az ülőhelytől az öltözködésen át a folyadékbevitelig – sokkal többet számítanak, mint gondolnánk, és könnyen eldönthetik, mennyire lesz kényelmes és nyugodt az utazás.

Repülőút? Ezek a legtutibb tippek a légiutas-kísérőktől.
Repülőút? Ezek a legtutibb tippek a légiutas-kísérőktől.
Fotó: Anatoliy Cherkas / Shutterstock

Így lesz igazán kényelmes a repülőút

Íme a légiutas-kísérők legfontosabb, bevált tanácsai, amelyekkel a repülőút nemcsak biztonságosabb, hanem jóval nyugodtabb és kényelmesebb is lehet.

1. Mikor utazz?

Ha teheted, válaszd a kora reggeli járatokat. Bár a hajnali kelés nem a legkényelmesebb, ezek a járatok statisztikailag pontosabban indulnak, ritkábbak a késések, és a levegő is nyugodtabb, így a turbulencia általában enyhébb. A nap elején a repülőterek is kevésbé zsúfoltak, gyorsabb a becsekkolás és a biztonsági ellenőrzés. A reggeli repülés különösen ajánlott azoknak, akik félnek a levegőben, mert nyugodtabb körülményeket biztosít.

Tired blonde casual caucasian woman wearing sporty hoodie napping on seat while traveling by airplane. Commercial transportation by planes. Authentic image of real people
Hova ülj a gépen?
Fotó: Matej Kastelic / Shutterstock

2. Figyelj az öltözködésre!

A repülőn mindig rétegesen öltözz, mert a kabin hőmérséklete gyorsan változhat. Egy könnyű pulóver, kardigán vagy sál aranyat ér: melegít, párnaként is használható. Papucsot és magas sarkút soha ne viselj, mert vészhelyzetben gyors mozgásra lehet szükség. A kijáratokhoz vezető út törmelékkel, üvegszilánkkal is tele lehet. A stabil, zárt cipő nem kényelmi kérdés, hanem biztonsági alapfeltétel.

3. Hogyan pakolj a kézipoggyászba?

Mindig a kézipoggyászba kerüljenek az iratok, a telefon, a töltők és az értékek. A mobil legyen teljesen feltöltve, power bank pedig kötelező tartozék hosszabb úton. Érdemes betenni gyógyszert, fertőtlenítő kendőt, egy kis palack vizet, ajakápolót és alvómaszkot is. Késés, átszállás vagy poggyászelhagyás esetén ezek a legfontosabb túlélőeszközök, amelyek megkímélnek a felesleges stressztől.

4. Hova ülj a gépen?

Az ablak melletti ülés a legkényelmesebb pihenéshez: van mire támaszkodni, és a kilátás is plusz élményt ad. Kerüld a mosdó és a konyha melletti sorokat a folyamatos zaj és jövés-menés miatt, valamint a szárny mögötti részt a motorzaj okán. A folyosó melletti ülésnél hasznos trükk a rejtett karfagomb: felhajtva nagyobb mozgástered lesz, de felszállásnál és leszállásnál kötelező visszahajtani.

Woman in aircraft cabin getting her meal
Figyelj a táplálkozásra és a folyadékbevitelre!
Fotó: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock

5. Figyelj a táplálkozásra és a folyadékbevitelre!

Hosszabb utak előtt érdemes már jóllakottan érkezni a repülőtérre, mert a fedélzeti ételek sokszor nehezen emészthetők. A rutinos utasok könnyű, de tartalmas ételt esznek indulás előtt. A koffeint és alkoholt jobb kerülni, mert fokozzák a kiszáradást. A kabin levegője eleve száraz, ezért repülés közben rendszeresen igyál vizet vagy gyümölcslevet, akkor is, ha nem érzed magad szomjasnak.

6. Vigyázz az egészségedre!

A napszemüveg nemcsak divatkellék: a nagy magasságban az UV-sugárzás erősebb, ami szemfáradtságot és fejfájást okozhat. UV-szűrős, sötét lencsés darab a legjobb választás. Felszálláskor és leszálláskor rágózz vagy nyelj gyakran a fülnyomás kiegyenlítésére. Hosszú repülés alatt rendszeresen mozdulj meg, állj fel, mozgasd át a lábad, mert ezzel csökkentheted a trombózis kockázatát.


     

 

