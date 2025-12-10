Hét falu a Kárpát-medencében, ahol a tél még olyan, mint gyerekkorunkban

Manapság már egyre kevesebb helyen tapasztalhatjuk meg azt, amit régen természetesnek vettünk: a ropogó hóval borított utcákat, a csendes, fehér reggeleket és a valódi téli hangulatot. A Kárpát-medence hegyvidéki településein azonban még akadnak olyan pontok, ahol a tél nem csupán naptári fogalom, hanem kézzelfogható élmény, és ahol a hó továbbra is a mindennapok része a hideg időszakban.

Tél a kisfalukban: Szováta, Románia

Fotó: Sebastian_Photography / Shutterstock

Ahol a tél még tényleg tél

A tartós havazás ma már ritkaság Magyarország nagy részén, ám a magasabban fekvő vidékeken továbbra is számíthatunk hóval borított tájakra, befagyott patakokra és valódi téli panorámára. Ezeken a helyeken a tél nemcsak naptári évszak, hanem élmény is: lassabb tempóval, tiszta levegővel, csöndes utcákkal és gyerekkori emlékeket idéző havas reggelekkel. Az alábbi falvak pontosan ezt a világot hozzák vissza.

1. Szováta, Románia – ahol a havas hegyek között gőzölögnek a gyógyvizek

Szováta a Sóvidék szívében fekszik, ahol a tél még ma is komolyan veszi a dolgát: a környező hegyeken rendszeresen vastag hótakaróra számíthatunk, így a település meseszerű díszletbe öltözik. Régen a környéken élők még lovas szánnal járták a falvakat, a befagyott Medve-tavon pedig gyerekek csúszkáltak egész nap. Ma Szováta elsősorban wellnessparadicsomként ismert, nem véletlenül nyerte el az ország legjobb gyógyhelye címet. A gőzölgő termálmedencék és a hólepte fenyőerdők látványa egyszerre idézi meg a régi telek hangulatát és a modern pihenés luxusát. Szováta gőzös kisvonata télen különösen hangulatos, a havas táj pedig minden ablakból képeslapra kívánkozik.

2. Borszék, Románia – gyógyvíz a hófödte hegyek között

Erdély északi részén, közel 900 méteres magasságban bújik meg Borszék, ahol a tél szinte minden évben garantáltan havas tájat hoz. Itt még ma is előfordul, hogy januárban derékig ér a hó, és reggelente ropogva törik a jég az ember lába alatt – pont úgy, ahogy régen. Borszék híres borvizeiről és fürdőkultúrájáról, a Fontana komplexum gőzölgő medencéi télen külön élményt nyújtanak. A Tündérkert, a Medvebarlang és a Jégbarlang környékén a hó mindent beborít, a havas erdei séták pedig igazi időutazást jelentenek azoknak, akik még emlékeznek a gyerekkori „szánkózzunk reggeltől estig” telekre.