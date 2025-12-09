Ahol január is nyár, a pénztárcánk sem sír, és minden sarkon rácsodálkozunk a világra

Amikor itthon a szürke tél, az eső és a korai sötétedés uralja a napjainkat, egyre erősebben vágyunk egy igazi télből a nyárba menekülésre, ahol ilyenkor is perzsel a nap. A legtöbben ilyenkor Thaiföldet vagy Balit célozzák meg, pedig létezik egy kevésbé felkapott, mégis egészen különleges alternatíva: Srí Lanka. A szigetország egyszerre kínál trópusi tengerpartokat, vadregényes nemzeti parkokat, ősi templomokat és élő, lüktető városokat.

A télből a nyárba menekülésre tökéletes hely Srí Lanka

Fotó: Shutterstock

Télből a nyárba az egzotikum szívébe – ahol a természet és a kultúra együtt él

Srí Lanka igazi sokszínű úti cél. Egyetlen utazás alatt találkozhatunk elefántcsordákkal és teaültetvényekkel, buddhista szentélyekkel és pálmafás strandokkal. Az ország legismertebb látnivalói közé tartozik a legendás Sigiriya, azaz az Oroszlán-szikla, amely egy ősi sziklaerőd és királyi palota maradványait őrzi. A csúcsra vezető lépcsősor végén lenyűgöző panoráma tárul elénk az egész dzsungel fölött.

A vadon szerelmeseinek kihagyhatatlan az Udawalawe Nemzeti Park, ahol dzsipes szafarin figyelhetjük meg az elefántokat, vízibivalyokat, szarvasokat és sakálokat a természetes élőhelyükön. A tengerparti pihenésre vágyóknak pedig ott vannak a déli part gyönyörű strandjai, például Unawatuna, Dalawella vagy Mirissa, ahol a kristálytiszta víz, a búvárkodás és akár a bálna- és delfinles is része lehet a programnak.

A kulturális élmények iránt érdeklődőknek Kandy városa és a híres Fog-templom különleges állomás. A templom a hagyomány szerint Buddha egyik fogereklyéjét őrzi, a vallási szertartások és a füstölőillat pedig egészen egyedi hangulatot ad a látogatásnak.

A déli part legkülönlegesebb városa Galle

Fotó: Shutterstock

Galle – tengerpart, történelem és mediterrán hangulat

A déli part legkülönlegesebb városa Galle, amely tél közepén is igazi nyári arcát mutatja. December és február között száraz, napos időre és közel 30 fokra számíthatunk, miközben a város óvárosában sétálva egyszerre érezzük az ázsiai és az európai hatásokat.

Galle ékköve az UNESCO világörökségi listán szereplő Galle-erőd, ahol kőburkolatú utcák, hófehér holland stílusú házak, hangulatos kávézók és a tengerre néző sétányok várnak. A város ikonikus pontja a Galle Lighthouse, ahonnan naplementekor különösen szép a kilátás. A régi Dutch Hospital ma már stílusos éttermi és bárnegyedként működik, ahonnan közvetlenül a tengerre néző teraszokon vacsorázhatunk. Aki nyugodtabb strandokra vágyik, annak a félig rejtett Jungle Beach vagy a teknősökről híres Dalawella Beach lehet a kedvence.