10 csodaszép UNESCO-helyszín, ami közelebb fekszik Budapesthez, mint gondolnád

A környező országokban meglepően sok izgalmas úti cél érhető el néhány órás utazással. Az UNESCO világörökségi helyszín cím olyan különleges városokat, tájakat és természeti csodákat jelöl, ahol a múlt és a jelen harmonikusan találkozik.
Magyarországon Hollókőn kívül is több UNESCO világörökségi helyszín található: a budapesti Duna-part és a Várnegyed, az Aggteleki-karszt barlangjai, a Hortobágyi Nemzeti Park, a Pannonhalmi Bencés Főapátság, a Fertő-táj és a Tokaji borvidék mind azt bizonyítják, hogy különleges értékek vesznek körül minket. Ha pedig egy kicsit távolabb tekintünk a határokon túlra, még több lenyűgöző történelmi város, természeti csoda és kultúrtáj vár ránk, meglepően rövid utazással elérhető távolságban. Közülük ajánlunk most néhányat. Jó utat kívánunk!
UNESCO világörökségi helyszínek ragyogó gyűjteménye a közelünkben
- Studenica kolostor, Szerbia: a Studenica kolostor Szerbia középső részén, hegyekkel körülölelt, csendes völgyben fekszik, ahol a természeti elszigeteltség már önmagában is különleges atmoszférát teremt. A 12. század végén alapította I. Stefan Nemanja, a középkori szerb állam megteremtője, és nemcsak vallási központként, hanem kulturális és oktatási műhelyként is meghatározó szerepet töltött be. A fehér márványból emelt Istenszülő-templom román stílusú tömege bizánci részletekkel egészül ki, belsejében pedig kivételes állapotban fennmaradt 13. századi freskók láthatók. A kolostor évszázadokon át a szerb írásbeliség és művészet egyik bölcsője volt, ma pedig békés, időtlen hely, ahol a történelem és a természet szinte észrevétlenül fonódik össze. Autóval Budapestről: kb. 6 óra.
- Plitvicei-tavak, Horvátország: a Plitvicei-tavak Nemzeti Parkja Horvátország egyik legismertebb természeti kincse, ahol a víz folyamatos mozgásban van: tavakból vízesésekbe, vízesésekből újabb tavakba áramlik. A tizenhat, teraszosan elhelyezkedő tó színe a türkiztől a mélyzöldig változik az ásványi anyagok, a fény és az évszakok függvényében. A fahidakon és tanösvényeken sétálva testközelből figyelhetjük meg a vízesések játékát, miközben sűrű erdők és karsztos képződmények vesznek körül. A park gazdag élővilága – barna medvéktől ritka madárfajokig – tovább növeli az élményt. Nem véletlen, hogy a Plitvicei-tavak az UNESCO egyik legismertebb természeti világörökségi helyszíne. Autóval Budapestről: kb. 5 óra.
- Škocjan-barlangrendszer, Szlovénia: a Škocjan-barlangrendszer Szlovénia délnyugati részén egy olyan föld alatti világot rejt, amely méreteiben és hangulatában is lenyűgöző. A több kilométer hosszú barlangrendszert a Reka folyó vájta ki, amely egy ponton eltűnik a felszínről, majd hatalmas föld alatti kanyonban folytatja útját. A látogatók függőhidakon kelhetnek át a mélység felett, miközben óriási cseppkőoszlopok és vízesések tárulnak fel előttük. A barlang különlegessége nemcsak látványában, hanem tudományos jelentőségében is rejlik: a karsztjelenségek kutatásának egyik kulcsfontosságú helyszíne. A felszín és a föld alatti világ itt szinte drámai módon kapcsolódik össze. Autóval Budapestről: kb. 5 óra 30 perc.
- Wachaui kultúrtáj, Ausztria: a Wachau a Duna egyik legszebb szakasza, ahol a folyó, a szőlőültetvények és a történelmi települések harmonikus egységet alkotnak. Melk és Krems között barokk apátságok, középkori várromok és hangulatos kisvárosok követik egymást, miközben a lankás domboldalakon évszázados borászatok működnek. A Melki Apátság monumentális épülete messziről uralja a tájat, Dürnstein vára pedig romantikus történelmi emlékeket idéz. Wachau nem csupán látványos, hanem élő kultúrtáj: borfesztiválok, kerékpárutak és hajós kirándulások teszik igazán átélhetővé. Itt a történelem nem vitrinek mögött, hanem a mindennapok részeként van jelen. Autóval Budapestről: kb. 3 óra 45 perc.
- Salzburg óvárosa, Ausztria: Salzburg óvárosa a barokk városépítészet egyik legletisztultabb európai példája, ahol az épített örökség szorosan összefonódik az alpesi környezettel. A Salzach folyó mentén sorakozó templomok, paloták és szűk utcák fölé magasodik a Hohensalzburg vára, amely évszázadok óta meghatározza a város látképét. Az érsekek egykori székhelye a 17–18. században élte fénykorát, amikor olasz mesterek alakították ki mai arculatát. Salzburg kulturális jelentősége ma is kiemelkedő: Mozart szülővárosaként a zene mindenütt jelen van, az óváros pedig megőrizte elegáns, mégis élhető karakterét. Autóval Budapestről: kb. 5 óra.
- Hollókő ófalu és környezete, Magyarország: Hollókő az egyik legkülönlegesebb magyar világörökségi helyszín, hiszen nem skanzen, hanem élő falu. A palóc népi építészet jellegzetes vályogházai, fehérre meszelt falai és tornácai a 19. századi falusi életmódot idézik, miközben a település ma is lakott. A hagyományos ünnepek, viseletek és kézműves mesterségek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Hollókő valódi időutazás legyen. A falu fölött magasodó vár és a környező dombvidék tovább erősíti a történelmi hangulatot. Hollókő jó példája annak, hogyan lehet a hagyományt úgy megőrizni, hogy közben a jelen része maradjon. Autóval Budapestről: kb. 1 óra 30 perc.
- Spiš vára és Levoča, Szlovákia: A Spiš régió monumentális vára már messziről uralja a tájat, és Európa egyik legnagyobb várromjaként lenyűgöző látványt nyújt. A 12. századtól fontos katonai és közigazgatási központ volt, falai között királyok és nemesek történetei elevenednek meg. A közeli Levoča városa kiválóan megőrzött középkori hangulatával egészíti ki a vár látványát: főterét gótikus és reneszánsz házak szegélyezik. A Szent Jakab-templomban található Pál mester híres gótikus főoltára világszinten is egyedülálló. A helyszín különlegessége az, hogy vár, város és vallási örökség egységben mesél a régió történelméről. Autóval Budapestről: kb. 4 óra.
- Bártfa, Szlovákia: Bártfa egy olyan középkori város, ahol a történelem csendesen, mégis határozottan van jelen. Hangulatos főterét színes, gótikus és reneszánsz polgárházak övezik, központjában pedig a Szent Egyed-bazilika áll, lenyűgöző szárnyas oltáraival. A városfalak szinte teljes egészében fennmaradtak, tornyai és bástyái ma is körbeölelik az óvárost. Egy bártfai séta során könnyű elfelejteni az idő múlását: a szűk utcák, kőlépcsők és csendes terek nyugodt, elmélkedésre hívó hangulatot árasztanak. A város ideális úti cél mindazoknak, akik a zsúfolt látványosságok helyett az autentikus történelmi környezetet keresik. Autóval Budapestről: kb. 3 óra 50 perc.
- Český Krumlov, Csehország: Český Krumlov óvárosa valóban olyan, mintha egy mesekönyv lapjairól lépett volna elő. A Moldva folyó kanyarulataiban megbúvó várost színes homlokzatú házak, szűk utcák és egy hatalmas várkomplexum határozza meg. A vár története egészen a 13. századig nyúlik vissza, és különleges barokk színháza ma is működik. A város felfedezése gyalog a legjobb, de a folyón való tutajozás egészen új nézőpontot kínál. Český Krumlov egyszerre romantikus, történelmi és élő város, ahol a múlt nem díszlet, hanem a mindennapok természetes része. Autóval Budapestről: kb. 5 óra 30 perc.
- Lednice–Valtice kultúrtáj, Csehország: A Lednice–Valtice kultúrtáj Európa egyik legnagyobb és legösszetettebb történelmi tájkompozíciója, amelyet a Liechtenstein hercegi család alakított ki évszázadokon át. A két kastélyt parkok, tavak, fasorok és romantikus építmények hálózata köti össze, amelyeket gyalogosan vagy kerékpárral is bejárhatunk. Neogótikus pavilonok, klasszicista templomok és mesterséges romok váltják egymást a tájban. A különlegesség nem egyetlen épületben rejlik, hanem abban az egységben, ahogyan az emberi tervezés és a természet összeolvad. A Lednice–Valtice vidék tökéletes példája annak, hogyan válhat egy táj önmagában műalkotássá. Autóval Budapestről: kb. 3 óra.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!