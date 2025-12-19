Utazás kutyával vagy macskával? – 5+1 alapvető dolog, amit érdemes tudnunk indulás előtt

Akár egy rövidebb belföldi útról, akár többnapos vagy külföldi utazásról van szó, mi, gazdik gyakran szembesülünk a kérdéssel: jöhet-e velünk a kutyánk vagy a macskánk? A jó hír az, hogy ma már sok lehetőség áll rendelkezésünkre, a rossz viszont az, hogy az utazás kisállattal komoly felkészülést igényel. Nemcsak a saját kényelmünkről, hanem kedvencünk biztonságáról, egészségéről és a jogszabályi megfelelésről is gondoskodnunk kell.

Minden amit tudni kell: utazás kisállattal.

Fotó: Monika Wisniewska Amaviael / 123RF

Utazás kisállattal: minden szabály és praktikus tanács egy helyen

1. Autóval utazunk – szabadság, de felelősség is

Az autós utazás az egyik legkényelmesebb megoldás, hiszen rugalmasan megállhatunk pihenni, sétáltatni, inni adni az állatnak. Fontos azonban tudni, hogy az autóban nem utazhat szabadon a kutya vagy a macska.

A szabályozás egyértelmű: a kisállatot biztonsági övhöz rögzíthető hám segítségével, vagy zárt szállítóboxban kell szállítani. Ez nemcsak jogi kérdés, hanem életvédelmi is. Egy hirtelen fékezésnél a szabadon lévő állat súlyos sérüléseket szenvedhet, sőt az utasokra is veszélyt jelenthet. Ölben szállítani kifejezetten tilos és veszélyes, hiszen a légzsák akár végzetes sérülést is okozhat.

A szállítóbox sok gazdiban ellenérzést kelt, pedig megfelelő méret és fokozatos szoktatás mellett ez a legbiztonságosabb megoldás. A box legyen akkora, hogy az állat kényelmesen fel tudjon állni és meg tudjon fordulni, de ne legyen túl nagy.

Fotó: 123RF

2. Vonattal utaznánk – nem minden járat egyforma

A vonat gyakori választás kisállattal, de itt különösen fontos előre tájékozódni.

Belföldön a kistestű állatok zárt szállítóeszközben, külön jegy megváltásával utazhatnak. A nagyobb kutyák pórázon és szájkosárral vihetők fel a vonatra. Ugyanakkor az InterCity, Railjet, EuroCity és egyéb pótjegyköteles vonatokon szigorúbb szabályok érvényesek: itt már a kutyák számára is kötelező a zárt szállítóeszköz, és egy kocsiban legfeljebb négy kutya tartózkodhat. Az első osztályra és az étkezőkocsiba kisállat nem léphet be.

3. Buszos közlekedés – helyi és távolsági különbségek

Buszon utazva nem mindegy, hogy helyi járatról vagy távolsági buszról van szó.

Távolsági járatokon általában egyszerre csak egy kutya szállítható, pórázon és szájkosárral. Más kisállatok kizárólag hordozóban vihetők fel.

Helyi közlekedésben – például városi buszokon – a kutyák pórázon, szájkosárral és külön jeggyel vagy bérlettel utazhatnak. A kézipoggyász méretű hordozóban szállított állatok többségében díjmentesen vihetők fel.