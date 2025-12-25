A gyönyörű mediterrán fővárost választották Európa legjobb városának

Egy meglepően kicsi, mégis rendkívül karakteres város kapta meg Európa legjobb városa címét. A máltai Valletta a Condé Nast Traveller olvasói díjának európai városokat rangsoroló versenyében végzett az első helyen, több mint félmillió tapasztalt utazó szavazatai alapján. A rangsor nem szakmai zsűri döntése volt: az olvasók saját élményeik szerint értékelték azokat a városokat, ahol jártak, az úgynevezett elégedettségi arány pedig azt mutatta meg, hányan érezték valóban jól magukat az adott úti célon. Valletta kiemelkedően magas pontszámmal előzte meg a mezőnyt, olyan ikonikus városokat hagyva maga mögött, mint Oslo, Bécs, Koppenhága, Madrid, Párizs, Róma vagy Budapest. Az első húsz helyezett között Európa legismertebb kulturális és gasztronómiai központjai szerepeltek, ami különösen hangsúlyossá teszi a máltai főváros győzelmét.

Valletta, Málta

Valletta az élen – a mediterrán főváros olyan nagyvárosokat utasított maga mögé, mint Párizs, Róma vagy Budapest

A máltai főváros olyan ikonikus európai városokat utasított maga mögé, amelyek évtizedek óta a városi turizmus élvonalába tartoznak. A rangsor első húsz helyezettje a következőképpen alakult:

Valletta, Málta Oslo, Norvégia Bécs, Ausztria Koppenhága, Dánia Madrid, Spanyolország München, Németország Lisszabon, Portugália Stockholm, Svédország San Sebastián, Spanyolország Palma de Mallorca, Spanyolország Firenze, Olaszország Athén, Görögország Róma, Olaszország Párizs, Franciaország Marseille, Franciaország Reykjavík, Izland Portó, Portugália Velence, Olaszország Budapest, Magyarország Prága, Csehország

Ez a lista jól mutatja, mennyire erős volt a mezőny: klasszikus kulturális fővárosok, gasztronómiai központok és modern skandináv városok is szerepeltek a versenyben. Nem kis örömünkre szolgál, hogy Budapest is helyet kapott a listán, és a csodás, arany Prágát megelőzte.

Mi emelte Vallettát a mezőny fölé?

A város legnagyobb ereje a koncentrált élmény. Valletta néhány négyzetkilométeren kínál teljes értékű városi tapasztalatot: történelmi utcák, barokk paloták, erődített városfalak és tengerre nyíló panorámák váltják egymást pár perces sétákon belül. Az aranyszínű mészkőépületek különleges fényben izzanak, miközben a modern városi élet természetesen simul bele az évszázados környezetbe.

A felmérésben részt vevő utazók különösen nagyra értékelték Valletta élhetőségét: a zsúfoltság hiányát, a mediterrán nyugalmat és azt az érzést, hogy a város nem kizárólag a turistáknak szól, hanem valódi mindennapi élet zajlik benne.