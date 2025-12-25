Hírlevél
Málta

A gyönyörű mediterrán fővárost választották Európa legjobb városának

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
2025-ben egy mediterrán város hivatalosan is Európa legjobbja lett egy rangos nemzetközi utazási versenyben. Valletta, Málta történelmi fővárosa különleges hangulatával, élhetőségével és kulturális gazdagságával előzte meg a kontinens legismertebb nagyvárosait.
Egy meglepően kicsi, mégis rendkívül karakteres város kapta meg Európa legjobb városa címét. A máltai Valletta a Condé Nast Traveller olvasói díjának európai városokat rangsoroló versenyében végzett az első helyen, több mint félmillió tapasztalt utazó szavazatai alapján. A rangsor nem szakmai zsűri döntése volt: az olvasók saját élményeik szerint értékelték azokat a városokat, ahol jártak, az úgynevezett elégedettségi arány pedig azt mutatta meg, hányan érezték valóban jól magukat az adott úti célon. Valletta kiemelkedően magas pontszámmal előzte meg a mezőnyt, olyan ikonikus városokat hagyva maga mögött, mint Oslo, Bécs, Koppenhága, Madrid, Párizs, Róma vagy Budapest. Az első húsz helyezett között Európa legismertebb kulturális és gasztronómiai központjai szerepeltek, ami különösen hangsúlyossá teszi a máltai főváros győzelmét.

Aerial view of Valletta, Malta at sunset shows Grand Harbour aglow, the basilica dome and cathedral spire, limestone blocks, narrow streets, and calm boats in warm light.
Valletta, Málta
Fotó: 123RF

Valletta az élen – a mediterrán főváros olyan nagyvárosokat utasított maga mögé, mint Párizs, Róma vagy Budapest

A máltai főváros olyan ikonikus európai városokat utasított maga mögé, amelyek évtizedek óta a városi turizmus élvonalába tartoznak. A rangsor első húsz helyezettje a következőképpen alakult:

  1. Valletta, Málta
  2. Oslo, Norvégia
  3. Bécs, Ausztria
  4. Koppenhága, Dánia
  5. Madrid, Spanyolország
  6. München, Németország
  7. Lisszabon, Portugália
  8. Stockholm, Svédország
  9. San Sebastián, Spanyolország
  10. Palma de Mallorca, Spanyolország
  11. Firenze, Olaszország
  12. Athén, Görögország
  13. Róma, Olaszország
  14. Párizs, Franciaország
  15. Marseille, Franciaország
  16. Reykjavík, Izland
  17. Portó, Portugália
  18. Velence, Olaszország
  19. Budapest, Magyarország
  20. Prága, Csehország

Ez a lista jól mutatja, mennyire erős volt a mezőny: klasszikus kulturális fővárosok, gasztronómiai központok és modern skandináv városok is szerepeltek a versenyben. Nem kis örömünkre szolgál, hogy Budapest is helyet kapott a listán, és a csodás, arany Prágát megelőzte. 

Cityscape with red phone box, Valletta, Malta
Fotó: Sopotnicki / Shutterstock

Mi emelte Vallettát a mezőny fölé?

A város legnagyobb ereje a koncentrált élmény. Valletta néhány négyzetkilométeren kínál teljes értékű városi tapasztalatot: történelmi utcák, barokk paloták, erődített városfalak és tengerre nyíló panorámák váltják egymást pár perces sétákon belül. Az aranyszínű mészkőépületek különleges fényben izzanak, miközben a modern városi élet természetesen simul bele az évszázados környezetbe.
A felmérésben részt vevő utazók különösen nagyra értékelték Valletta élhetőségét: a zsúfoltság hiányát, a mediterrán nyugalmat és azt az érzést, hogy a város nem kizárólag a turistáknak szól, hanem valódi mindennapi élet zajlik benne.

A breathtaking view of St. John’s Co-Cathedral’s intricately painted ceiling and golden ornamentation in Valletta, Malta, illustrating the rich Baroque artistry, Valletta, Malta, 11.26.2024
Szent János-társkatedrális – Valletta, Málta
Fotó: Kuba Puchajda / Shutterstock

Történelem, kultúra és filmes látványvilág

A 16. században, középkorban alapított erődváros ma sem múzeumváros. A Szent János-társkatedrális Caravaggio-festményeivel, a nagymesterek palotái és a városfalakról nyíló tengeri kilátás rendkívül sűrű kulturális örökséget alkot. Emellett Valletta az elmúlt években erős kortárs kulturális központtá vált: modern múzeumok, designüzletek, zenei és művészeti fesztiválok gazdagítják a kínálatot.
Nem véletlen, hogy a város látványvilága a filmipart is régóta vonzza: történelmi utcái és drámai panorámái számos nemzetközi produkcióban köszönnek vissza.

VALETTA,MALTA - OCTOBER 6,2021 - View at the seafront of Valetta. Valetta is Capital of Malta.
Valletta, Málta
Fotó: Milos Kubus

Mediterrán életérzés 

Valletta ideális választás azok számára, akik kifinomult, mégis laza városi élményt keresnek. A máltai konyha dél-európai és észak-afrikai hatásokat ötvöz, friss tengeri fogásokkal, helyi borokkal és hangulatos borbárokkal. A város egész évben kellemes klímája, biztonsága és könnyű bejárhatósága különösen vonzóvá teszi egy rövidebb, minőségi kikapcsolódáshoz.
Valletta idei sikere nem divathullám, hanem egyértelmű visszajelzés: Európa legjobb városai között ma már azok kerülnek az élre, amelyek emberléptékűek, kulturálisan gazdagok és valódi élményt kínálnak. Valletta pontosan ezt nyújtja.

 

 

