A világ legbiztonságosabb városai az utazók szemével 2026-ban

Amikor utazást tervezünk, szinte kivétel nélkül felmerül bennünk a kérdés: mennyire leszünk biztonságban az adott úti célon? Bár sokan a természet nyugalmát keresik, a legtöbb utazás során elkerülhetetlen, hogy nagyvárosokat is felkeressünk. Városokba érkezünk repülővel, ott szállunk meg, ott találjuk a kulturális látnivalók jelentős részét, és ott töltjük időnk nagy hányadát. Éppen ezért számunkra kiemelten fontos, hogy tudjuk, melyek számítanak a legbiztonságosabb városok közé a világon, és mely úti célokat választhatjuk nyugodt szívvel 2026-ban.
A legbiztonságosabb városok, 2026-ban érdemes őket felkeresi
- Reykjavík (Izland)
- Koppenhága (Dánia)
- Zürich (Svájc)
- Amszterdam (Hollandia)
- Honolulu (Egyesült Államok – Hawaii)
- Sydney (Ausztrália)
- Barcelona (Spanyolország)
- Lisszabon (Portugália)
- Tokió (Japán)
- Dublin (Írország)
- Velence (Olaszország)
- Szöul (Dél-Korea)
- London (Egyesült Királyság)
- Szingapúr (Szingapúr)
- San Francisco (Egyesült Államok)
Miért különleges ez a rangsor?
Ez az összeállítás nem pusztán statisztikákon alapul, a Berkshire Hathaway Travel Protection készítette. A legnagyobb értékét az adja, hogy olyan utazók véleményeire épít, akik valóban jártak az adott városokban. Mi is sokszor tapasztaltuk már, hogy a hivatalos adatok és a személyes élmények között jelentős különbségek lehetnek. Egy város lehet papíron biztonságos, mégis kelthet rossz közérzetet, míg máshol éppen az ellenkezője történik. A felmérés során az utazók értékeléseit több nemzetközi biztonsági index eredményeivel vetették össze, így egy összetett, mégis életszerű kép rajzolódik ki. Ez számunkra különösen hitelessé teszi az eredményeket.
Stabil élmezőny és látványos változások
Az idei rangsor élén ismét Reykjavík áll, amely évek óta rendíthetetlenül tartja vezető pozícióját. Úgy látjuk, ez annak köszönhető, hogy a városban szinte nem léteznek kifejezetten veszélyes környékek, és az utazók rendkívül egységesen pozitív tapasztalatokról számolnak be. Koppenhága szintén megőrizte előkelő helyét, kozmopolita jellege ellenére is barátságos, kiszámítható városként él a köztudatban.
Zürich új szereplőként került fel a listára, ami jól mutatja, hogy egy jól szervezett, kompakt, magas színvonalú egészségügyi ellátással rendelkező város mennyire vonzó lehet a biztonságra törekvő utazók számára. Amszterdam továbbra is a szabadság és a nyugalom különleges egyensúlyát képviseli, még akkor is, ha a városi közlekedés sajátos figyelmet igényel.
Tengerentúli és mediterrán biztonság
Honolulu látványos előrelépése azt mutatja, hogy a földrajzi elszigeteltség, az alacsonyabb bűnözési nyomás és az erős közösségi kohézió komoly előnyt jelenthet. Sydney és Barcelona példája pedig azt bizonyítja, hogy a turisták által erősen látogatott városok is képesek fenntartani a közbiztonságot, ha megfelelően kezelik a tömegeket és a városi infrastruktúrát.
Lisszabon friss belépőként sokak számára kellemes meglepetés: egy olyan városról van szó, amely még nem szenved a túlturizmustól olyan mértékben, mint más dél-európai nagyvárosok, miközben biztonságos és élhető maradt.
Ázsiai nagyvárosok és globális központok
Tokió továbbra is külön kategóriát képvisel számunkra. Egy ekkora metropolisz esetében lenyűgöző, hogy milyen alacsony a bűnözés szintje, és mennyire kiszámítható a mindennapi élet. Szöul hasonlóan erős teljesítményt nyújt, miközben technológiai fejlettsége és szervezettsége tovább növeli a biztonságérzetet.
Szingapúr esetében a szigorú szabályozás és a következetes végrehajtás eredményezi azt a rendkívül magas biztonsági szintet, amelyet az utazók is érzékelnek. London és San Francisco pedig azt mutatják meg, hogy a világvárosi lépték és a társadalmi kihívások ellenére is fenntartható egy alapvetően biztonságos környezet.
Mitől lesz egy város valóban biztonságos?
Számunkra egyértelművé vált, hogy az utazási biztonság sokkal több, mint a bűnözési statisztikák kérdése. Fontos tényező a közlekedés kiszámíthatósága, az egészségügyi ellátás színvonala, a válsághelyzetekre adott gyors reakció, valamint az, hogy a város mennyire befogadó a különböző társadalmi csoportokkal szemben. Ugyanilyen lényeges az általános közérzet: hogy nappal és éjszaka egyaránt mennyire érezzük magunkat nyugodtnak és biztonságban.
Összességében úgy gondoljuk, hogy ezek a városok nem azért kerültek az élmezőnybe, mert tökéletesek, hanem mert képesek egyensúlyt teremteni a nyüzsgő városi élet és a biztonságos környezet között. Ez pedig pontosan az, amit utazóként mindannyian keresünk: egy helyet, ahol nem a veszélyekre figyelünk, hanem valóban átadhatjuk magunkat az élményeknek.