A világ legbiztonságosabb városai az utazók szemével 2026-ban

Amikor utazást tervezünk, szinte kivétel nélkül felmerül bennünk a kérdés: mennyire leszünk biztonságban az adott úti célon? Bár sokan a természet nyugalmát keresik, a legtöbb utazás során elkerülhetetlen, hogy nagyvárosokat is felkeressünk. Városokba érkezünk repülővel, ott szállunk meg, ott találjuk a kulturális látnivalók jelentős részét, és ott töltjük időnk nagy hányadát. Éppen ezért számunkra kiemelten fontos, hogy tudjuk, melyek számítanak a legbiztonságosabb városok közé a világon, és mely úti célokat választhatjuk nyugodt szívvel 2026-ban.

A legbiztonságosabb városok: Reykjavík, Izland

Fotó: 123RF

A legbiztonságosabb városok, 2026-ban érdemes őket felkeresi

Reykjavík (Izland) Koppenhága (Dánia) Zürich (Svájc) Amszterdam (Hollandia) Honolulu (Egyesült Államok – Hawaii) Sydney (Ausztrália) Barcelona (Spanyolország) Lisszabon (Portugália) Tokió (Japán) Dublin (Írország) Velence (Olaszország) Szöul (Dél-Korea) London (Egyesült Királyság) Szingapúr (Szingapúr) San Francisco (Egyesült Államok)

Miért különleges ez a rangsor?

Ez az összeállítás nem pusztán statisztikákon alapul, a Berkshire Hathaway Travel Protection készítette. A legnagyobb értékét az adja, hogy olyan utazók véleményeire épít, akik valóban jártak az adott városokban. Mi is sokszor tapasztaltuk már, hogy a hivatalos adatok és a személyes élmények között jelentős különbségek lehetnek. Egy város lehet papíron biztonságos, mégis kelthet rossz közérzetet, míg máshol éppen az ellenkezője történik. A felmérés során az utazók értékeléseit több nemzetközi biztonsági index eredményeivel vetették össze, így egy összetett, mégis életszerű kép rajzolódik ki. Ez számunkra különösen hitelessé teszi az eredményeket.

Stabil élmezőny és látványos változások

Az idei rangsor élén ismét Reykjavík áll, amely évek óta rendíthetetlenül tartja vezető pozícióját. Úgy látjuk, ez annak köszönhető, hogy a városban szinte nem léteznek kifejezetten veszélyes környékek, és az utazók rendkívül egységesen pozitív tapasztalatokról számolnak be. Koppenhága szintén megőrizte előkelő helyét, kozmopolita jellege ellenére is barátságos, kiszámítható városként él a köztudatban.

Zürich új szereplőként került fel a listára, ami jól mutatja, hogy egy jól szervezett, kompakt, magas színvonalú egészségügyi ellátással rendelkező város mennyire vonzó lehet a biztonságra törekvő utazók számára. Amszterdam továbbra is a szabadság és a nyugalom különleges egyensúlyát képviseli, még akkor is, ha a városi közlekedés sajátos figyelmet igényel.