Mesés belföldi úti célok, amelyeket januárban is érdemes felkeresni

Szerencsére van meleg kabátunk, pulóverünk és csizmánk – jóformán semmi nem állíthat meg, hogy télen is felfedezzük hazánk szépségeit. Igyekezzünk ne a rosszat és a szürkeséget látni a januárban, inkább fókuszáljunk tudatosan azokra a belföldi úti célokra, amelyeket eddig még nem láttunk, de nagyon vágyunk arra, hogy felfedezzük.

Belföldi úti célok: Megyer-hegyi tengerszem

Fotó: Shutterstock

Belföldi úti célok, amelyek januárban is elvarázsolnak szépségükkel

Akár gyógyvizes fürdőhelyeink egyikét keressük fel, akár egy természetközeli kirándulóhelyre látogatunk el, az élménydús feltöltődés kicsiknek és nagyoknak egyaránt garantált. A fürdőzés télen-nyáron remek kikapcsolódás, szépíti a bőrt, tágítja az ereket és még kapcsolatokat is építhetünk a medence szélénél.

Hol fürdőzzünk januárban?

A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda Budapest egyik nevezetessége és ékköve, télen is garantálja a teljes kikapcsolódást. Gyógyvize 76 fokos hőmérsékleten érkezik a felszínre, 21 medencét próbálhatunk ki, köztük jakuzzit és sodrófolyosós élménymedencét.

Megyer-hegyi tengerszem a merészebbeknek

A Sárospatak közelében elterülő Megyer-hegyi tengerszemet hazánk egyik legszebb természeti jelenségének tartják. A Megyer-hegyi tengerszem tulajdonképpen egy 6,5 méter mély tó, amelyet 70 méter magas sziklafalak vesznek körül. A legszebb panoráma a peremről nyílik, magát a tavat pedig a Malomkő tanösvényen keresztül lehet megközelíteni. Számos táblát is találunk, melyek érdekességeket és információkat nyújtanak a tengerszem kialakulásáról és a bánya történetéről (merthogy a tavacska egy hajdani malomkőbánya területén alakult ki). Nem állítjuk, hogy könnyű túra és hogy nem lesz benne emelkedő, de a csodás látvány mindenér kárpótol.

A Bakony egyik legszebb völgye, a hazánkban páratlannak számító Cuha-patak szurdoka

Fotó: Shutterstock

A Bakony egyik legszebb völgye a Cuha-patak mellett húzódó szurdok

Bebarangolása minden korosztály számára élmény januárban is. Vadregényes természeti környezetben sétálhatunk, megtekinthetjük a néhai betyárok búvóhelyeit, fotózhatunk és titokzatos barlangokba leshetünk be. A tanösvényen lehetetlen eltévedni, táblák jelzik a legfontosabb tudnivalókat. Esős időben inkább válasszunk másik desztinációt, mert az út többször is keresztezi a patakot, és csúszóssá válhat. Bevállalósaknak vízálló bakancs kötelező.