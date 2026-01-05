Mesés belföldi úti célok, amelyeket januárban is érdemes felkeresni

Szerencsére van meleg kabátunk, pulóverünk és csizmánk – jóformán semmi nem állíthat meg, hogy télen is felfedezzük hazánk szépségeit. Igyekezzünk ne a rosszat és a szürkeséget látni a januárban, inkább fókuszáljunk tudatosan azokra a belföldi úti célokra, amelyeket eddig még nem láttunk, de nagyon vágyunk arra, hogy felfedezzük.
Belföldi úti célok, amelyek januárban is elvarázsolnak szépségükkel
Akár gyógyvizes fürdőhelyeink egyikét keressük fel, akár egy természetközeli kirándulóhelyre látogatunk el, az élménydús feltöltődés kicsiknek és nagyoknak egyaránt garantált. A fürdőzés télen-nyáron remek kikapcsolódás, szépíti a bőrt, tágítja az ereket és még kapcsolatokat is építhetünk a medence szélénél.
Hol fürdőzzünk januárban?
A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda Budapest egyik nevezetessége és ékköve, télen is garantálja a teljes kikapcsolódást. Gyógyvize 76 fokos hőmérsékleten érkezik a felszínre, 21 medencét próbálhatunk ki, köztük jakuzzit és sodrófolyosós élménymedencét.
Megyer-hegyi tengerszem a merészebbeknek
A Sárospatak közelében elterülő Megyer-hegyi tengerszemet hazánk egyik legszebb természeti jelenségének tartják. A Megyer-hegyi tengerszem tulajdonképpen egy 6,5 méter mély tó, amelyet 70 méter magas sziklafalak vesznek körül. A legszebb panoráma a peremről nyílik, magát a tavat pedig a Malomkő tanösvényen keresztül lehet megközelíteni. Számos táblát is találunk, melyek érdekességeket és információkat nyújtanak a tengerszem kialakulásáról és a bánya történetéről (merthogy a tavacska egy hajdani malomkőbánya területén alakult ki). Nem állítjuk, hogy könnyű túra és hogy nem lesz benne emelkedő, de a csodás látvány mindenér kárpótol.
A Bakony egyik legszebb völgye a Cuha-patak mellett húzódó szurdok
Bebarangolása minden korosztály számára élmény januárban is. Vadregényes természeti környezetben sétálhatunk, megtekinthetjük a néhai betyárok búvóhelyeit, fotózhatunk és titokzatos barlangokba leshetünk be. A tanösvényen lehetetlen eltévedni, táblák jelzik a legfontosabb tudnivalókat. Esős időben inkább válasszunk másik desztinációt, mert az út többször is keresztezi a patakot, és csúszóssá válhat. Bevállalósaknak vízálló bakancs kötelező.
Kékestető
Kékestetőhöz évről évre rengeteg magyar és külföldi turista látogat el. Egyrészt, mert az embert büszkeséggel tölti el, ha meghódíthat egy magaslatot, másrészt, mert olyan tiszta itt a levegő, hogy szinte harapni lehet. A Kékestető a kéktúraútvonal része, 1963 óta pedig hivatalosan is klimatikus gyógyhellyé nyilvánították. 1014 méter magas csúcsáról a merészebbek sílécekkel, bobbal vagy szánkóval is leszáguldhatnak. Érdmes felfedezni a Kékestetőtől észak-nyugatra található bükköst is, melyet jogosan neveznek az ország egyik legszebb erdejének.
Dobogókő télen a lángos- és palacsintaimádók mekkája
Valóban nagyon finom lángost és palacsintát kóstolhatunk gőzölgő teával a Visegrádi-hegység legmagasabb és egyben leglátogatottabb kiránduló- és üdülőhelyén. Dobogókő tengerszint feletti magassága 700 méter – innen tiszta időben télen is lenyűgöző kilátás nyílik a Dunakanyarra. Az adrenalinfüggők számára jó hír, hogy a hideg hónapokban is üzemelnek a canopy, azaz a drótkötélpályák, a bobpálya és a gyerekek körében oly népszerű kalandpark. Megközelíthető innen túraútvonalon a Rám-szakadék, a Thirring-szikla, a Ferenczy-szikla, a Zsivány-sziklák, a Vadálló-kövek, a Prédikálószék, a Pilis-tető és a Pilisszentkereszti-szurdok is – bármelyiket is választjuk, a kikapcsolódás garantált.