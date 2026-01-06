Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Németországban újraéledt és egyre erősebb egy régről ismert gonosz erő

Ezt látnia kell!

Brutális gyilkosság áldozata lett Mozart? Közel 250 év után kiderül a titok

meghökkentő

Bizarr állatok, amiket karikaturisták sem rajzolhattak volna meg kreatívabban

2 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Azt már tudjuk, hogy sárkányok és unikornisok nem léteznek, vannak azonban a természetnek olyan különös teremtényei, amelyek láttán eláll a lélegzetünk. Némelyiküket meglehetősen ijesztő külsővel áldott meg a sors – mutatjuk őket és azt is, hol élnek a világban ezek a bizarr állatok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
meghökkentőállatokFélőlényekbizarr

Kutyák, macskák, madarak, oroszlánok – a legtöbben ezekhez a „klasszikus” állatokhoz szoktunk hozzá. Természetfilmeket nézve ugyan rácsodálkozunk egy-egy furcsa teremtényre, de olyan bizarr állatokat, amelyeket most cikkünkben bemutatunk, talán soha még csak rajzolni sem tudtunk volna. Az alábbi élőlények amellett, hogy különlegesek, ijesztőek is. Nem biztos, hogy örülnénk, ha egy nyaralás, vagy akár egy téli kirándulás alkalmával összefutnánk vagy „összeúsznánk” velük. 

Bizarr állatok a nagyvilágból: kobold cápa
Bizarr állatok a nagyvilágból: kobold cápa
Fotó: DeAgostini/Getty Images

A bizarr állatok első helyezettje nálunk a kobold cápa

Akár a „hétfőket pokolba kívánó arckifejezés” díj nyertese is lehetne. A cápák egy nagyon ritka fajtája a kobold cápa, és nem kevesebb, mint 125 millió éve van jelen a Földön. A hosszú, aránytalan orr és a kitüremkedő éles fogak leginkább egy letűnt kor különös lényeire emlékeztetnek, mindenesetre elég ijesztőek ahhoz, hogy ne menjünk be a tengerbe az őket ingerlő neonzöld fürdőruhában. Több száz, sőt, akár ezerméteres mélységben élnek az óceánokban, és meglehetősen ritkán mutatkoznak nyilvánosan. 

Narwhal swimming in the ice, Arctic waters
Narvál
Fotó: 123RF

Narvál, az agyaras hal

Másik nevén egyszarvú hal. És mivel a hal néma, a narvál soha nem narrál. Komolyra fordítva a szót: a narvál az északi vizekben él, ékük az agyaruk, amiért sajnos sokan vadásszák őket. 

Ez a speciális agyar tulajdonképpen az egyik bal oldali foguk, ami az idők során átalakult, és akár a 3 métert is elérheti. 

Az Északi-sarkvidék hideg vizeinek lakója, főként Kanada, Grönland és Oroszország partvidékei mentén, jégtáblák között érzi magát komfortosan.

Blue Dragon, Glaucus Atlanticus, Blue Sea Slug
Glaucus Atlanticus
Fotó: Shutterstock

Glaucus Atlanticus, avagy a kék sárkány titka

Lehet, hogy mégiscsak léteznek sárkányok, és nem csupán a Sárkányok háza alkotóinak fejéből pattantak ki ezek a különleges figurák? A Glaucus Atlanticus csodaszép kék színű teremtmény. Nem áll rokonságban a hüllőkkel – a kék sárkány nyílt kopoltyús csiga. Feltűnő színe segít abban, hogy elriassza a ragadozókat.

Nagyjából 3 centiméter hosszú, tehát igazán szüksége van arra, hogy megvédje magát. A világ óceánjainak meleg és mérsékelt övi vizeiben érzi magát a legjobban, a vízfelszínen lebegve.

Male saiga antelope or Saiga tatarica walks in steppe
Szajga-antilop
Fotó: Shutterstock

Szajga-antilop, a legkedvesebb bizarr kinézetű teremtmény

A szajga-antilop veszélyeztetett faj, és valljuk be, kicsit olyan, mintha egy elefánt, egy zsiráf és egy hangyászsün szerelemgyereke lenne. Ormányszerű orrának nincsen semmilyen különleges funkciója, ám párzási időszakban a hímek különösen nagyra fel tudják fújni. 

Közép-Ázsia füves pusztáin és félsivatagos sztyeppéin él, ahol ma is keményen dolgoznak a szaporításán.

 

Okapi
Okapi
Fotó: 123RF

Nem unikornis, zsiráfnak viszont túlságosan bizarr: okapi

Az Afrika unikornisaként is emlegetett okapit, ezt a kedves kis emlőst, sokan kedvelik különleges kinézete miatt. Szabadon él Kongó erdeiben, és inkább hasonlít zebrára, mint zsiráfra, de történetesen pont a zsiráfok családjába tartozik. A zebrákhoz nincsen köze, a csíkos minta a lábain nem rokoni kapcsolatra utal – a rejtőzködésben segíti őt. 2013 óta a veszélyeztetett fajok közé tartozik.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!