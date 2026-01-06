Bizarr állatok, amiket karikaturisták sem rajzolhattak volna meg kreatívabban

Kutyák, macskák, madarak, oroszlánok – a legtöbben ezekhez a „klasszikus” állatokhoz szoktunk hozzá. Természetfilmeket nézve ugyan rácsodálkozunk egy-egy furcsa teremtényre, de olyan bizarr állatokat, amelyeket most cikkünkben bemutatunk, talán soha még csak rajzolni sem tudtunk volna. Az alábbi élőlények amellett, hogy különlegesek, ijesztőek is. Nem biztos, hogy örülnénk, ha egy nyaralás, vagy akár egy téli kirándulás alkalmával összefutnánk vagy „összeúsznánk” velük.

Bizarr állatok a nagyvilágból: kobold cápa

Fotó: DeAgostini/Getty Images

A bizarr állatok első helyezettje nálunk a kobold cápa

Akár a „hétfőket pokolba kívánó arckifejezés” díj nyertese is lehetne. A cápák egy nagyon ritka fajtája a kobold cápa, és nem kevesebb, mint 125 millió éve van jelen a Földön. A hosszú, aránytalan orr és a kitüremkedő éles fogak leginkább egy letűnt kor különös lényeire emlékeztetnek, mindenesetre elég ijesztőek ahhoz, hogy ne menjünk be a tengerbe az őket ingerlő neonzöld fürdőruhában. Több száz, sőt, akár ezerméteres mélységben élnek az óceánokban, és meglehetősen ritkán mutatkoznak nyilvánosan.

Narvál

Fotó: 123RF

Narvál, az agyaras hal

Másik nevén egyszarvú hal. És mivel a hal néma, a narvál soha nem narrál. Komolyra fordítva a szót: a narvál az északi vizekben él, ékük az agyaruk, amiért sajnos sokan vadásszák őket.

Ez a speciális agyar tulajdonképpen az egyik bal oldali foguk, ami az idők során átalakult, és akár a 3 métert is elérheti.

Az Északi-sarkvidék hideg vizeinek lakója, főként Kanada, Grönland és Oroszország partvidékei mentén, jégtáblák között érzi magát komfortosan.

Glaucus Atlanticus

Fotó: Shutterstock

Glaucus Atlanticus, avagy a kék sárkány titka

Lehet, hogy mégiscsak léteznek sárkányok, és nem csupán a Sárkányok háza alkotóinak fejéből pattantak ki ezek a különleges figurák? A Glaucus Atlanticus csodaszép kék színű teremtmény. Nem áll rokonságban a hüllőkkel – a kék sárkány nyílt kopoltyús csiga. Feltűnő színe segít abban, hogy elriassza a ragadozókat.