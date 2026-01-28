Ezeket a szenzációs budapesti épületeket mindenkinek látnia kell

Budapest utcáin sétálva ritkán gondolunk bele, hogy egy-egy homlokzat milyen történelmi töréseket, újrakezdéseket és ideológiai fordulatokat élt meg. Pedig 2026 különleges év: számos olyan épület ünnepli fennállásának századik évfordulóját, amelyek a két világháború közötti Budapest arculatát alapjaiban határozták meg. Ez az időszak nem a tiszta modernizmus diadalmenete volt, hanem egy izgalmas, sokszor ellentmondásos átmenet. A historizmus öröksége, a szecesszió kifinomultsága, az art deco lendülete és a kibontakozó modern szemlélet egyszerre volt jelen – gyakran egyetlen utcaképen belül is.

A Vakok Állami Intézete Hermina úti felújított épülete

Fotó: MTI/Mohai Balázs

Budapest, amikor még kereste önmagát – és meg is találta

Az 1920-as évek közepén Budapest egyszerre volt sebzett és ambiciózus város. A háború és Trianon után lakáshiánnyal, gazdasági nehézségekkel és identitásválsággal küzdött, miközben erős modernizációs kényszer nehezedett rá. Az építészet erre nem egységes stílussal válaszolt, hanem kísérletezéssel. A korszak házai azt a kérdést járják körül, hogyan lehet egyszerre korszerűnek, gazdaságosnak és mégis reprezentatívnak lenni. Ez a keresés adja az ekkor épült házak különös feszültségét – és máig tartó érvényességét.

A városi gépezet szíve: a BKV-székház az Akácfa utcában

Az Akácfa utcai BKV-székház már puszta megjelenésével is tekintélyt sugároz. Az 1926-ban átadott, Wälder Gyula által tervezett épület a két világháború közötti neobarokk középület-építészet markáns alkotása. A barokk reprezentativitását idéző tömegformálás, a zárt homlokzati ritmus és a hangsúlyos tengelyek mind azt az üzenetet közvetítik, hogy a városi infrastruktúra rendet, szervezettséget és stabilitást képvisel.

Az épület eredetileg a Beszkárt, a fővárosi közlekedési vállalat központja volt, így nemcsak működnie kellett, hanem jelenlétével is tekintélyt követelt magának. A homlokzaton és a belső terekben megjelenő Budapest-címer a korszak erősödő városi önazonosságát hangsúlyozza. A ma is működő páternoszterlift technikatörténeti ritkaságként teszi teljessé az élményt: egy mozgó emlék a húszas évekből.