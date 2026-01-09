A légiutas-kísérők repülésbarát hajápolási praktikái

A száraz levegő elvonja a nedvességet a hajszálakból, szárítja a fejbőrt, na, nem drasztikusan, csak épp annyira, hogy kicsit viszkessünk tőle. A csökkent kabinnyomás miatti csekélyebb oxigéntartalmú levegő ugyan nem károsítja közvetlenül a haj szerkezetét, de hozzájárul az elektrosztatikus feltöltődéshez, ami miatt a kiengedett haj „szállni” kezd, kezelhetetlenné válik. Különösen igaz ez azokra, akiknek alapvetően száraz, melírozott, vagy dauerolt a haja.

Hajápolási praktikák egy légiutas-kísérőtől

Fotó: Shutterstock

Hajápolási praktikák nélkül a haj csak szenved a repülőút során

Ha hozzávesszük ehhez azt, hogy az ülés háttámlájához való dörzsölődés szintén gyengítheti némileg a haj védőrétegét és mattabbá teheti azt, akkor jogosan merül fel bennünk a kérdés: a légiközlekedés valójában felér egy komplett frizurakatasztrófával? Szerencsére léteznek bizonyos, férfiak és nők számára is bevethető praktikák, amelyekkel karbantartható a hajkorona.

Milyen hajápolási praktikákkal védekezhetünk a hajat érintő mikrosérülések ellen?

Szorongás elleni tippekről és a fedélzeti szépségápolásról egyre több videó található a közösségi oldalakon. Kristian-Zani Eatman a Swift Air korábbi légiutas-kísérője elárulta, melyek azok a trükkök, amik akár a repülőn való éjszakázás során is képesek megvédeni a hajat a száraz levegő okozta sérülésektől.

1. Repülésbarát hajápolási praktika: védelem a tövektől a hajvégekig

„A legjobb védekezés a megelőzés. Utazás előtt érdemes a szokásosnál nagyobb hangsúlyt fektetni a haj hidratálására. Ehhez elég, ha felteszünk egy tápláló olajos pakolást vagy egy mélyhidratáló balzsamot. A lényeg, hogy a hajszálak a tövektől a végekig extra nedvességet kapjanak. A hajápolószerek vásárlása előtt olvassuk el alaposan a címkét: ha lehet, kerüljük az alkoholtartalmú hajformázókat, mert ezek csak fokozzák a haj kiszáradását” – mondja Eatman.

Repülésbarát hajápolási praktika

Fotó: Shutterstock

2. Repülésbarát hajápolási praktika: a haj fizikai védelméről se feledkezzünk meg

A légikísérő szerint egy lazább konty vagy fonat csökkenti a haj mechanikai terhelését és a hajszálak töredezésének kockázatát, szemben a szoros copffal. Továbbá javasolja, hogy

hidratáljunk folyamatosan szájon át is: a megfelelő folyadékbevitel segít fenntartani a haj és a fejbőr egészségét,

amennyiben az éjszakát is a repülőgépen töltjük, bugyoláljuk be hajunkat kendőbe vagy mikroszálas törölközőbe,

kerüljük a túlzott koffein- vagy alkoholfogyasztást a repülés időtartama alatt (vizet vonnak el a szervezettől),

hosszabb utak után érdemes hidratáló, hajtípusunknak leginkább megfelelő samponnal hajat mosni, majd ismét regeneráló balzsamot vagy pakolást alkalmazni, hogy a haj visszanyerhesse fényét.

Egyszerű, maximum 20-30 perces praktikák ezek, melyeket bárki bevethet, aki rendszeresen közlekedik repülőgéppel.