A világ leghavasabb országa – ahol a hótorlaszok magasabbak, mint a házak

Amikor Európában napokig tartó, szokatlanul erős havazásról érkeznek hírek, könnyen érezhetjük úgy, hogy a tél már megmutatta az igazi erejét. Valójában azonban mindez eltörpül ahhoz képest, amit a világ leghavasabb országa évről évre megtapasztal. Japán ugyanis olyan mennyiségű havat kap, amely globális összehasonlításban is kiemelkedő, egyes településeken a hótorlaszok szó szerint magasabbak, mint a házak.
Meglepő tény – Japán áll a hórekordok élén
Sokan Oroszországot, Alaszkát vagy Norvégiát tartanák a világ leghavasabb vidékeinek, a statisztikák azonban mást mutatnak. Az AccuWeather adatai szerint a legalább 100 000 lakosú városok éves havazását vizsgálva a világ három leghavasabb városa mind Japánban található.
A rangsor élén Aomori áll, ahol évente átlagosan közel 7,9 méter hó hullik. Ezt követi Sapporo körülbelül 4,85 méterrel, majd Toyama mintegy 3,6 méterrel. Ezek az értékek még a hírhedten havas kanadai és amerikai városokat is megelőzik.
A mindennapok része a több méteres hó
Japán északi és nyugati területein a tél nem csupán évszak, hanem életforma. Novembertől akár áprilisig vastag hótakaró borítja az utcákat, a járdákat és az épületeket. A folyamatos hóeltakarítás következtében az utak mentén hatalmas hófalak alakulnak ki, amelyek egyre magasabbra nőnek. sok helyen magasabbak, mint a környező házak.
Nem ritka, hogy az épületek felső szintjein külön bejáratokat alakítanak ki, mert a földszintet hónapokra elzárja a hó. A közlekedés, a munkába járás és a mindennapi ügyintézés folyamatos alkalmazkodást igényel.
Havas ország – Japán több mint fele érintett
Japán szárazföldi területének több mint 51%-a hivatalosan erős havazású zónának minősül. Ezeken a területeken speciális törvények és állami támogatások segítik a lakosságot a szélsőséges körülmények kezelésében. A hóeltakarítás, az utak karbantartása és az épületek védelme állandó feladat.
Számos városban fedett járdákat, hóalagutakat alakítottak ki, máshol meleg talajvízzel locsolják az utakat, hogy megakadályozzák a hó felhalmozódását. A tetőkről rendszeresen el kell távolítani a havat, hogy elkerüljék az épületek károsodását.
Rekordok földje: extrém hóvastagságok
Japánban mérték a Föld eddigi legvastagabb dokumentált hótakaróját is: 1927-ben az Ibuki-hegyen 11,82 méter hó halmozódott fel. Ez a rekord közel egy évszázada érintetlen.
A kisebb települések között is találunk szélsőséges példákat. A Sukayu Onsen nevű hegyi településen évente átlagosan 17,6 méter hó esik, míg Hokkaidón Kutchan városában a 10 métert is rendszeresen meghaladja az éves havazás.
A hó kultúrája és ünnepei
A szélsőséges időjárás nemcsak kihívásokat, hanem különleges kulturális hagyományokat is teremtett. Sapporo ad otthont a világhírű Yuki Matsuri téli fesztiválnak, ahol hatalmas hó- és jégszobrok vonzzák a látogatókat. Aomori pedig a téli hórekordok mellett a nyári Nebuta Fesztiválról is ismert.
A hegyvidékeken olyan természeti jelenségekkel is találkozhatunk, mint a Zaō-hegy „hószörnyei”, ahol a jég és hó groteszk alakzatokká formálja a fákat.
Több mint időjárás: alkalmazkodás és együttélés a hóval
Összességében elmondhatjuk, hogy Japán valóban a világ leghavasabb országa. Itt a hó nem rendkívüli esemény, hanem a mindennapi élet része. Egy olyan környezet, ahol a hótorlaszok magasabbak, mint a házak, és ahol az emberi leleményesség, az infrastruktúra és a közösségi alkalmazkodás teszi lehetővé a mindennapi életet a szélsőséges télben.