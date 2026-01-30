A világ leghavasabb országa – ahol a hótorlaszok magasabbak, mint a házak

Amikor Európában napokig tartó, szokatlanul erős havazásról érkeznek hírek, könnyen érezhetjük úgy, hogy a tél már megmutatta az igazi erejét. Valójában azonban mindez eltörpül ahhoz képest, amit a világ leghavasabb országa évről évre megtapasztal. Japán ugyanis olyan mennyiségű havat kap, amely globális összehasonlításban is kiemelkedő, egyes településeken a hótorlaszok szó szerint magasabbak, mint a házak.

Aomori, Japán

Fotó: AFP/JIJI Press/STR

Meglepő tény – Japán áll a hórekordok élén

Sokan Oroszországot, Alaszkát vagy Norvégiát tartanák a világ leghavasabb vidékeinek, a statisztikák azonban mást mutatnak. Az AccuWeather adatai szerint a legalább 100 000 lakosú városok éves havazását vizsgálva a világ három leghavasabb városa mind Japánban található.

A rangsor élén Aomori áll, ahol évente átlagosan közel 7,9 méter hó hullik. Ezt követi Sapporo körülbelül 4,85 méterrel, majd Toyama mintegy 3,6 méterrel. Ezek az értékek még a hírhedten havas kanadai és amerikai városokat is megelőzik.

A mindennapok része a több méteres hó

Japán északi és nyugati területein a tél nem csupán évszak, hanem életforma. Novembertől akár áprilisig vastag hótakaró borítja az utcákat, a járdákat és az épületeket. A folyamatos hóeltakarítás következtében az utak mentén hatalmas hófalak alakulnak ki, amelyek egyre magasabbra nőnek. sok helyen magasabbak, mint a környező házak.

Nem ritka, hogy az épületek felső szintjein külön bejáratokat alakítanak ki, mert a földszintet hónapokra elzárja a hó. A közlekedés, a munkába járás és a mindennapi ügyintézés folyamatos alkalmazkodást igényel.

Havas ország – Japán több mint fele érintett

Japán szárazföldi területének több mint 51%-a hivatalosan erős havazású zónának minősül. Ezeken a területeken speciális törvények és állami támogatások segítik a lakosságot a szélsőséges körülmények kezelésében. A hóeltakarítás, az utak karbantartása és az épületek védelme állandó feladat.

Számos városban fedett járdákat, hóalagutakat alakítottak ki, máshol meleg talajvízzel locsolják az utakat, hogy megakadályozzák a hó felhalmozódását. A tetőkről rendszeresen el kell távolítani a havat, hogy elkerüljék az épületek károsodását.