7 magyar vár, ami télen mesebeli arcát mutatja

A tél különleges ajándékot ad azoknak, akik hajlandók kilépni a meleg szobából. Ilyenkor lelassul körülöttünk a világ, elhalkulnak a tájak, a természet visszafogottabbá válik, és éppen ettől lesz minden sokkal intenzívebb. A magyar várak falai között a hideg hónapokban mintha közelebb hajolna hozzánk a történelem: kevesebb a látogató, tisztábbak a vonalak, erősebbek az élmények.

Magyar várak: a XIII. században épült visegrádi fellegvár

Fotó: MTI/Molnár-Bernáth László

Magyar várak, amelyek télen mutatják legszebb arcukat

Ha szeretjük a misztikus csendet, a hóval, dérrel borított kőfalakat, a panorámákat, amelyek télen még drámaibban rajzolódnak ki, akkor ezek a kirándulások nekünk szólnak. Most hét olyan magyar várat gyűjtöttünk össze, amelyeket télen talán még inkább érdemes felírnunk a bakancslistánkra.

Van az a pillanat, amikor kiszállunk az autóból egy kanyargós út végén, mély levegőt veszünk, és felnézünk egy dombtetőre. Ott magasodik előttünk a vár. Nem sietünk. Nem nyúlunk a telefonért. Csak állunk, és tudjuk: megérkeztünk. Indulhat a téli felfedezés.

1. Visegrádi Fellegvár – Történelem a Dunakanyar felett: A Fellegvár egész évben lenyűgöző, de télen egészen más arcát mutatja. A Dunakanyar ilyenkor csendesebb, a folyó kanyarulatai élesebben rajzolódnak ki a hideg levegőben, a panoráma szinte lélegzetelállító. A felfelé vezető út során könnyen úgy érezhetjük, mintha visszautaznánk az időben.

A várban tematikus kiállítások várnak ránk: középkori királyi lakóterek, fegyvertörténeti anyagok és a vár múltját bemutató installációk. Télen minden nyugodtabb, befogadhatóbb, ideális alkalom arra, hogy valóban elmélyüljünk Mátyás király korában.

2. Siklósi vár – Délvidéki hangulat téli csendben: A Villányi-hegység lábánál álló Siklósi vár igazi rejtett kincs. Télen különösen jó választás, hiszen a vastag falak között kialakított kiállítóterek, a kápolna és még a börtönrész is bejárható, így rossz időben sem maradunk program nélkül.

A várudvarról a környező szőlőültetvények látványa is megérint bennünket. A vár megtekintése után pedig szinte hívogatnak a villányi pincék, borászatok, ahol egy pohár vörösborral zárhatjuk a napot.

3. Boldogkő vára – Mesebeli bástya a szikla peremén: Boldogkő vára az a hely, ahol önkéntelenül is felmerül bennünk a kérdés: Ez tényleg Magyarország?

A keskeny sziklapárkányra épült bástya olyan, mintha egy fantasy világ díszlete lenne. Télen, amikor a Zemplén vonulatai ködbe és hóba burkolóznak, a látvány még drámaibb.

A vár kisebb, de annál karakteresebb: fegyverkiállítások, középkori enteriőrök és egy kihagyhatatlan kilátópont vár ránk. A téli fények különösen kedveznek a fotózásnak, napkeltekor és naplementekor szinte festményszerű a táj.