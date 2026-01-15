Mérlegre állíthatják az utasokat – így befolyásolhatja a súlyod a repülés árát

Képzeld el a jelenetet: megérkezel a repülőtérre, leadod a poggyászodat, átmész a biztonsági ellenőrzésen, majd egy diszkrét jelzés után megkérnek, hogy állj rá egy mérlegre. Nem a bőröndöd, te magad. Ami eddig legfeljebb a fürdőszobád magánügye volt, az hamarosan a légi közlekedés egyik kulcstényezőjévé válhat. A világ több pontján már nemcsak gondolkodnak ezen az intézkedésen, hanem tesztelik, sőt időszakosan be is vezették. A cél nem kevesebb, mint pontosabb, biztonságosabb és környezetkímélőbb repülés. De vajon milyen áron?

A mérleg nem hazudik: a súlyodra kíváncsiak a repülésnél

Fotó: Shutterstock

Mérlegen az utasok: miért lett most kulcskérdés a testsúly?

A válasz meglepően prózai: üzemanyag és fizika.

Jelenleg a legtöbb légitársaság átlagértékekkel számol. Egy utast – kézipoggyásszal együtt – nagyjából 88 kilogrammnak vesznek. Ez az adat azonban sokszor messze áll a valóságtól. Az eltérések miatt a légitársaságok biztonsági tartalékként több kerozint tankolnak, mint amennyire ténylegesen szükség lenne.

Ez három komoly következménnyel jár:

magasabb üzemanyag-költség,

nagyobb szén-dioxid-kibocsátás,

kevésbé precíz súly- és egyensúlyszámítás.

A pontos mérések viszont lehetővé tennék, hogy a repülőgép grammra pontosan annyi üzemanyagot vigyen magával, amennyire szüksége van, ami különösen a mai, környezettudatos korszakban válik egyre fontosabbá.

Már nem elmélet: ezek a légitársaságok már léptek

A mérlegelés gondolata nem futurisztikus vízió, több légitársaság már bevezette vagy aktívan teszteli.

Már bevezették vagy rendszeresen alkalmazzák:

Korean Air – Dél-Korea legnagyobb légitársasága 2023-ban időszakos, kötelező mérést vezetett be Szöul két legforgalmasabb repterén. Az adatgyűjtést ötévente megismétlik.

Air New Zealand – több mint tízezer utassal végzett méréseket egy teljes hónapon keresztül.

Cape Air – kisgépes járatain a mérlegelés gyakorlatilag elengedhetetlen, itt minden kilogramm számít.

Tesztelik, adatot gyűjtenek: Finnair, Hawaiian Airlines, Bangkok Airways. Ezek a társaságok hangsúlyozzák: az adatokat anonim módon, kizárólag statisztikai és biztonsági célokra használják fel.