Öt hangulatos budapesti jégpálya a tél legjobb korcsolyás élményeihez

Januárban, amikor a csípős hideg harapja arcunkat, kevés jobb érzés van annál, mint kilépni a jégre, és hagyni, hogy a korcsolyák suhanása felmelegítse a testünket-lelkünket. A jégkorcsolyázás ilyenkor igazi téli varázslat: a fagyos levegő felfrissít, a mozgás felpezsdíti a vérkeringésünket, a nevetés pedig szinte magától jön. Pár bizonytalan egyensúlyozás, néhány felszabadult kör, és máris elfelejtjük a januári szürkeséget. Barátokkal, családdal vagy akár egyedül is tökéletes program – egyszerre sport, élmény és feltöltődés. Húzzunk kesztyűt, és csússzunk bele a tél egyik legjobb elfoglaltságába!

Városligeti Műjégpálya

Fotó: Shutterstock

Miért szeretünk annyira jégre menni?

A korcsolyázás az egyik legkomplexebb téli mozgásforma. Miközben elsősorban a láb- és farizmainkat dolgoztatja meg, az ízületeinknek is kifejezetten jót tesz, hiszen folyamatos mozgásban tartja őket. A szív- és érrendszerünk, valamint a légzőszervrendszerünk is hálás lesz érte: a gyorsabb szakaszok és a lassabb csúszások váltakozása alaposan megdolgoztatja a tüdőt. Nem véletlen, hogy gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt ajánlott – ráadásul közben még jól is érezzük magunkat.

Összegyűjtöttük azokat a szabadtéri és fedett jégpályákat Budapesten, ahol még bőven élvezhetjük a szezont. Indulás előtt azért mindig érdemes ránézni a hivatalos oldalakra, mert rendezvények miatt a nyitvatartás változhat.

1. Városligeti Műjégpálya

Ha budapesti jégpályáról van szó, szinte mindannyiunknak ez ugrik be először. A Városligeti Műjégpálya nemcsak a főváros legnépszerűbb korihelyszíne, hanem Európa legrégebbi, ma is működő szabadtéri jégpályája is. Itt minden adott egy klasszikus téli délutánhoz: bérelhetünk és éleztethetünk korcsolyát, a ruhatárban kényelmesen elpakolhatjuk a cuccainkat, és ha megéhezünk, a hütte vagy a food truckok kínálatából válogathatunk.

Január 29-én ünnepli a szülinapját a pálya, 1870-ben e napon nyitotta meg kapuit Európa első és ma is a legnagyobb területű koripályája. Jégtáncbemutatókkal és egy rövid megemlékezéssel készülnek a szervezők, 156 darab egyéni belépőt is elrejtenek az épületben a látogatóknak szánt nyereményjáték keretében.