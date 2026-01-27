Öt hangulatos budapesti jégpálya a tél legjobb korcsolyás élményeihez

Januárban, amikor a csípős hideg harapja arcunkat, kevés jobb érzés van annál, mint kilépni a jégre, és hagyni, hogy a korcsolyák suhanása felmelegítse a testünket-lelkünket. A jégkorcsolyázás ilyenkor igazi téli varázslat: a fagyos levegő felfrissít, a mozgás felpezsdíti a vérkeringésünket, a nevetés pedig szinte magától jön. Pár bizonytalan egyensúlyozás, néhány felszabadult kör, és máris elfelejtjük a januári szürkeséget. Barátokkal, családdal vagy akár egyedül is tökéletes program – egyszerre sport, élmény és feltöltődés. Húzzunk kesztyűt, és csússzunk bele a tél egyik legjobb elfoglaltságába!
Miért szeretünk annyira jégre menni?
A korcsolyázás az egyik legkomplexebb téli mozgásforma. Miközben elsősorban a láb- és farizmainkat dolgoztatja meg, az ízületeinknek is kifejezetten jót tesz, hiszen folyamatos mozgásban tartja őket. A szív- és érrendszerünk, valamint a légzőszervrendszerünk is hálás lesz érte: a gyorsabb szakaszok és a lassabb csúszások váltakozása alaposan megdolgoztatja a tüdőt. Nem véletlen, hogy gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt ajánlott – ráadásul közben még jól is érezzük magunkat.
Összegyűjtöttük azokat a szabadtéri és fedett jégpályákat Budapesten, ahol még bőven élvezhetjük a szezont. Indulás előtt azért mindig érdemes ránézni a hivatalos oldalakra, mert rendezvények miatt a nyitvatartás változhat.
1. Városligeti Műjégpálya
Ha budapesti jégpályáról van szó, szinte mindannyiunknak ez ugrik be először. A Városligeti Műjégpálya nemcsak a főváros legnépszerűbb korihelyszíne, hanem Európa legrégebbi, ma is működő szabadtéri jégpályája is. Itt minden adott egy klasszikus téli délutánhoz: bérelhetünk és éleztethetünk korcsolyát, a ruhatárban kényelmesen elpakolhatjuk a cuccainkat, és ha megéhezünk, a hütte vagy a food truckok kínálatából válogathatunk.
Január 29-én ünnepli a szülinapját a pálya, 1870-ben e napon nyitotta meg kapuit Európa első és ma is a legnagyobb területű koripályája. Jégtáncbemutatókkal és egy rövid megemlékezéssel készülnek a szervezők, 156 darab egyéni belépőt is elrejtenek az épületben a látogatóknak szánt nyereményjáték keretében.
2. Csepeli Jégpark
A Csepeli Jégpark igazi különlegesség: Magyarország egyetlen emeletes jégparkja, ahol a pályákat hosszú jégfolyosók kötik össze. Lejtők, emelkedők, látványos fényalagút és panoráma – itt a korcsolyázás már önmagában egy élményút. A megújult világításnak köszönhetően az esti csúszás kifejezetten hangulatos, ráadásul a technológiának hála a pálya jégfelújítás közben is használható. Ha szeretnénk valami igazán újat kipróbálni, Csepelen biztosan nem fogunk unatkozni.
3. Jégkert a Mammutnál
A Budai Műjégpálya, vagyis a Jégkert a város szívében, a Széna térnél vár minket. Itt nemcsak közönségkorcsolyázásra van lehetőség, hanem hoki- és műkorcsolya-oktatásra, sőt curlingezésre is. Külön szeretjük, hogy előre foglalható idősávok is vannak, így akár egy privát eseményhez is kibérelhetjük a jeget. Forralt bor, edzések, gyerekprogramok – a Jégkert tényleg minden korosztálynak tartogat valamit.
4. Mátyásföldi Jégcsarnok
Ha inkább fedett pályát keresünk, a Mátyásföldi Jégcsarnok remek választás. Leggyakrabban vasárnapokon, néha pedig esti jégdiszkóval egybekötve csúszhatunk itt. A hangulat ilyenkor garantált, a zene pedig extra lendületet ad a köröknek. Korcsolyát bérelhetünk, a kesztyű viszont kötelező – ezt ne felejtsük otthon.
5. Kőbányai Jégpálya
Kőbányán szintén vár minket a jég: a műjégpálya fedett sátor alatt működik, és hétvégéken rendszeresen tartanak közönségkorcsolyázást. Mivel iskolások és sportolók is használják, itt különösen fontos az órarend ellenőrzése. A helyszínen bérlés, élezés, oktatás és megújult büfé is van, így egy egész délutánt könnyedén eltölthetünk a jégen.
Akár klasszikus városligeti hangulatra, akár modern, látványos pályára vágyunk, Budapesten még bőven van hova csúsznunk. Egy biztos: a tél sokkal élvezetesebb, ha legalább egyszer – vagy inkább többször – együtt siklunk a jégen.
Ha a hóban siklanánk, síelni vágyunk, akkor sem kell messzire menni. A hazai sípályáinkról olvashatnak - a szóra kattintva - itt.
Ha a begfagyott Balatont fedeznék fel korcsolyával a lábukon, akkor arról itt és itt olvashatnak.