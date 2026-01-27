Hírlevél
jégkorcsolya

Öt hangulatos budapesti jégpálya a tél legjobb korcsolyás élményeihez

A téli város egészen más arcát mutatja, amikor mozgásba lendülünk a hidegben. A jég ilyenkor hívogat, mi pedig korcsolyát húzunk, hogy csúszva, nevetve élvezzük Budapest legjobb pályáit.
Januárban, amikor a csípős hideg harapja arcunkat, kevés jobb érzés van annál, mint kilépni a jégre, és hagyni, hogy a korcsolyák suhanása felmelegítse a testünket-lelkünket. A jégkorcsolyázás ilyenkor igazi téli varázslat: a fagyos levegő felfrissít, a mozgás felpezsdíti a vérkeringésünket, a nevetés pedig szinte magától jön. Pár bizonytalan egyensúlyozás, néhány felszabadult kör, és máris elfelejtjük a januári szürkeséget. Barátokkal, családdal vagy akár egyedül is tökéletes program – egyszerre sport, élmény és feltöltődés. Húzzunk kesztyűt, és csússzunk bele a tél egyik legjobb elfoglaltságába!

11.28.23. Budapest Hungary. Ice rink in the heart of Budapest, Hungary. Every year all winter time open and popular sport activity for tourists and citizens. Hungarian name is Varosligeti mulyegpalya.
Városligeti Műjégpálya
Fotó: Shutterstock

Miért szeretünk annyira jégre menni?

A korcsolyázás az egyik legkomplexebb téli mozgásforma. Miközben elsősorban a láb- és farizmainkat dolgoztatja meg, az ízületeinknek is kifejezetten jót tesz, hiszen folyamatos mozgásban tartja őket. A szív- és érrendszerünk, valamint a légzőszervrendszerünk is hálás lesz érte: a gyorsabb szakaszok és a lassabb csúszások váltakozása alaposan megdolgoztatja a tüdőt. Nem véletlen, hogy gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt ajánlott – ráadásul közben még jól is érezzük magunkat.

Összegyűjtöttük azokat a szabadtéri és fedett jégpályákat Budapesten, ahol még bőven élvezhetjük a szezont. Indulás előtt azért mindig érdemes ránézni a hivatalos oldalakra, mert rendezvények miatt a nyitvatartás változhat.

1. Városligeti Műjégpálya

Ha budapesti jégpályáról van szó, szinte mindannyiunknak ez ugrik be először. A Városligeti Műjégpálya nemcsak a főváros legnépszerűbb korihelyszíne, hanem Európa legrégebbi, ma is működő szabadtéri jégpályája is. Itt minden adott egy klasszikus téli délutánhoz: bérelhetünk és éleztethetünk korcsolyát, a ruhatárban kényelmesen elpakolhatjuk a cuccainkat, és ha megéhezünk, a hütte vagy a food truckok kínálatából válogathatunk. 

Január 29-én ünnepli a szülinapját a pálya, 1870-ben e napon nyitotta meg kapuit Európa első és ma is a legnagyobb területű koripályája. Jégtáncbemutatókkal és egy rövid megemlékezéssel készülnek a szervezők, 156 darab egyéni belépőt is elrejtenek az épületben a látogatóknak szánt nyereményjáték keretében. 

2. Csepeli Jégpark

A Csepeli Jégpark igazi különlegesség: Magyarország egyetlen emeletes jégparkja, ahol a pályákat hosszú jégfolyosók kötik össze. Lejtők, emelkedők, látványos fényalagút és panoráma – itt a korcsolyázás már önmagában egy élményút. A megújult világításnak köszönhetően az esti csúszás kifejezetten hangulatos, ráadásul a technológiának hála a pálya jégfelújítás közben is használható. Ha szeretnénk valami igazán újat kipróbálni, Csepelen biztosan nem fogunk unatkozni.

Budapest, 2025. november 26. A drónnal készült felvételen a Csepeli Jégpark 2025. november 26-án. MTI/Máthé Zoltán
Csepeli Jégpark
Fotó: MTI/Máthé Zoltán 

3. Jégkert a Mammutnál

A Budai Műjégpálya, vagyis a Jégkert a város szívében, a Széna térnél vár minket. Itt nemcsak közönségkorcsolyázásra van lehetőség, hanem hoki- és műkorcsolya-oktatásra, sőt curlingezésre is. Külön szeretjük, hogy előre foglalható idősávok is vannak, így akár egy privát eseményhez is kibérelhetjük a jeget. Forralt bor, edzések, gyerekprogramok – a Jégkert tényleg minden korosztálynak tartogat valamit.

Budapest, 2020. január 23. A Széna téren 2019. szeptember 30 tól működik a Budai Jégpálya - Jégkert. A fedett pályán ingyenes jégkorong oktatás folyik. Szombatonként éjszakai korizás, jégdiszkó is van. MTVA/Bizományosi: Nagy Zoltán *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Jégkert a Mammutnál
Fotó: MTVA/Nagy Zoltán 

4. Mátyásföldi Jégcsarnok

Ha inkább fedett pályát keresünk, a Mátyásföldi Jégcsarnok remek választás. Leggyakrabban vasárnapokon, néha pedig esti jégdiszkóval egybekötve csúszhatunk itt. A hangulat ilyenkor garantált, a zene pedig extra lendületet ad a köröknek. Korcsolyát bérelhetünk, a kesztyű viszont kötelező – ezt ne felejtsük otthon.

5. Kőbányai Jégpálya

Kőbányán szintén vár minket a jég: a műjégpálya fedett sátor alatt működik, és hétvégéken rendszeresen tartanak közönségkorcsolyázást. Mivel iskolások és sportolók is használják, itt különösen fontos az órarend ellenőrzése. A helyszínen bérlés, élezés, oktatás és megújult büfé is van, így egy egész délutánt könnyedén eltölthetünk a jégen.
Akár klasszikus városligeti hangulatra, akár modern, látványos pályára vágyunk, Budapesten még bőven van hova csúsznunk. Egy biztos: a tél sokkal élvezetesebb, ha legalább egyszer – vagy inkább többször – együtt siklunk a jégen. 

Kőbányai Jégpálya
Kőbányai Jégpálya
Fotó: MTVA/Róka László /  

Ha a hóban siklanánk, síelni vágyunk, akkor sem kell messzire menni. A hazai sípályáinkról olvashatnak - a szóra kattintva - itt

Ha a begfagyott Balatont fedeznék fel korcsolyával a lábukon, akkor arról itt és itt olvashatnak. 
 

 

