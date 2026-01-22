Ha élve akarunk landolni, kapcsoljuk be a repülő üzemmódot

Amikor becsukódnak a repülőgép ajtajai, és a hajtóművek lassan felbőgnek alattunk, mindannyian ugyanarra vágyunk: hogy élve érjünk földet. Mégis, ebben a feszült, törékeny pillanatban sokan hajlamosak vagyunk legyinteni egy aprónak tűnő kérésre. Telefonunkon kapcsoljuk be a repülő üzemmódot. Egy gombnyomás. Egy másodperc. És mégis: ezen múlhat minden.

Mi nem egy felesleges szabályt követünk ilyenkor. Mi a túlélést választjuk.

Nem is gondoljuk, milyen fontos, hogy repülő üzemmódra állítsuk a készülékünket

Fotó: tete_escape / Shutterstock

Mi történik, ha bekapcsoljuk a repülő üzemmódot?

Amikor repülő üzemmódba kapcsoljuk a telefonunkat, elnémítjuk azt. Nem sugároz, nem keres tornyokat, nem kiabál bele a levegőbe rádiójelekkel. A készülék velünk marad – a zenéink, filmjeink, dokumentumaink továbbra is elérhetőek, de nem zavarja azt a láthatatlan rendszert, amely életben tart minket odafent.

Ezzel csökkentjük annak az esélyét, hogy a telefonunk jelei belehasítsanak a repülőgép navigációs és kommunikációs rendszereibe. Azokba a rendszerekbe, amelyek megmondják a pilótáknak, milyen magasan vagyunk, milyen gyorsan süllyedünk, és hol van alattunk a föld – akkor is, amikor köd, hó vagy vaksötét borít mindent.

Ha bekapcsoljuk, nem mi leszünk az a bizonyos egy utas...

És mi történik, ha nem?

Ha nem kapcsoljuk be, a telefonunk kétségbeesetten keresni kezdi a hálózatot. Tornyokat pásztáz a földön, rádiójeleket lövell minden irányba, miközben mi több ezer méterrel a felszín felett ülünk. Ezek a jelek pedig nem tűnnek el nyomtalanul.

Különösen a leszállás pillanataiban – amikor a legtöbb repülőbaleset történik – ezek a jelek belekeveredhetnek a pilóták által használt frekvenciákba. Olyan ez, mintha szúnyograj zümmögne a fülükben, miközben élet-halál döntéseket hoznak. Hallják az irányítótornyot, de torzan. Késve. Rossz minőségben.

Az 5G megjelenésével pedig a helyzet még sötétebb lett. Ezek a jelek veszélyesen közel vannak a repülőgépek rádiós magasságmérői által használt frekvenciákhoz. Elég egyetlen készülék, amely nincs repülő üzemmódban, és a gép téves adatot kaphat arról, milyen magasan repül a kifutópálya felett.

És ha a repülőgép hibás adatokat kap a magasságáról?

Akkor mi is veszélyes helyzetbe kerülünk, a lehető legrosszabb pillanatban.