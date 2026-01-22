Ha élve akarunk landolni, kapcsoljuk be a repülő üzemmódot

Amikor becsukódnak a repülőgép ajtajai, és a hajtóművek lassan felbőgnek alattunk, mindannyian ugyanarra vágyunk: hogy élve érjünk földet. Mégis, ebben a feszült, törékeny pillanatban sokan hajlamosak vagyunk legyinteni egy aprónak tűnő kérésre. Telefonunkon kapcsoljuk be a repülő üzemmódot. Egy gombnyomás. Egy másodperc. És mégis: ezen múlhat minden.
Mi nem egy felesleges szabályt követünk ilyenkor. Mi a túlélést választjuk.
Mi történik, ha bekapcsoljuk a repülő üzemmódot?
Amikor repülő üzemmódba kapcsoljuk a telefonunkat, elnémítjuk azt. Nem sugároz, nem keres tornyokat, nem kiabál bele a levegőbe rádiójelekkel. A készülék velünk marad – a zenéink, filmjeink, dokumentumaink továbbra is elérhetőek, de nem zavarja azt a láthatatlan rendszert, amely életben tart minket odafent.
Ezzel csökkentjük annak az esélyét, hogy a telefonunk jelei belehasítsanak a repülőgép navigációs és kommunikációs rendszereibe. Azokba a rendszerekbe, amelyek megmondják a pilótáknak, milyen magasan vagyunk, milyen gyorsan süllyedünk, és hol van alattunk a föld – akkor is, amikor köd, hó vagy vaksötét borít mindent.
Ha bekapcsoljuk, nem mi leszünk az a bizonyos egy utas...
És mi történik, ha nem?
Ha nem kapcsoljuk be, a telefonunk kétségbeesetten keresni kezdi a hálózatot. Tornyokat pásztáz a földön, rádiójeleket lövell minden irányba, miközben mi több ezer méterrel a felszín felett ülünk. Ezek a jelek pedig nem tűnnek el nyomtalanul.
Különösen a leszállás pillanataiban – amikor a legtöbb repülőbaleset történik – ezek a jelek belekeveredhetnek a pilóták által használt frekvenciákba. Olyan ez, mintha szúnyograj zümmögne a fülükben, miközben élet-halál döntéseket hoznak. Hallják az irányítótornyot, de torzan. Késve. Rossz minőségben.
Az 5G megjelenésével pedig a helyzet még sötétebb lett. Ezek a jelek veszélyesen közel vannak a repülőgépek rádiós magasságmérői által használt frekvenciákhoz. Elég egyetlen készülék, amely nincs repülő üzemmódban, és a gép téves adatot kaphat arról, milyen magasan repül a kifutópálya felett.
És ha a repülőgép hibás adatokat kap a magasságáról?
Akkor mi is veszélyes helyzetbe kerülünk, a lehető legrosszabb pillanatban.
„Úgysem történik semmi” – egészen addig, amíg mégis
Igen, igaz: a repülő nem fog azonnal lezuhanni. De a repülés nem a végletekről szól, hanem a kockázatok kizárásáról. Arról, hogy minden lehetséges hibaforrást kiiktassunk. És ebben mi, utasok is szereplők vagyunk.
A modern repülőgépek sok esetben robotpilótával landolnak, különösen rossz látási viszonyok között. Ehhez viszont hibátlan adatokra van szükségük. Ha ezek az adatok torzulnak, a következmények beláthatatlanok.
Egyetlen figyelmetlen mozdulat.
Egyetlen bekapcsolva hagyott telefon.
És már nem csak magunkkal játszunk.
Nem kényelmetlenség – felelősség
A repülő üzemmód nem egy önkényes szabály, nem a kényelmünk ellen szól. Ez egy csendes megállapodás köztünk és a fedélzeten dolgozók között: mi nem nehezítjük meg a dolgukat, ők pedig hazavisznek minket.
Ráadásul még az akkumulátorunk is tovább bírja. De ez már csak mellékes.
A lényeg egyszerű:
Ha élve akarunk landolni, bekapcsoljuk.
Nem azért, mert muszáj.
Hanem azért, mert nem akarjuk kísérteni a sorsot, mert nem akarunk légikatasztrófát.