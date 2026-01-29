Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
különleges élmény

Az elfeledett titkos kalózsziget, ahol nincsenek autók, a kocsmában pedig tilos a mobiltelefon

9 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kevéssé ismert, mégis rendkívül különleges hely rejtőzik az Egyesült Királyság partjainál, ahol a modern világ szabályai csak részben érvényesek. A sziget autómentes, kis közösség lakja, múltját kalózok és viharos történelmi események formálták.
Link másolása
Vágólapra másolva!
különleges élményKalóztanyabritszigetek

Lundy története egyszerre szól elszigeteltségről és alkalmazkodásról, ahol a földrajzi adottságok máig meghatározzák az emberi jelenlét kereteit. A sziget nem látványosságokra épít, hanem egy működő, tudatosan lassú életformára, amely élesen elüt a szárazföld ritmusától.

Lundy egy aprócska angol sziget
Lundy egy aprócska angol sziget
Fotó: NORTHFOTO

Egy különleges brit sziget a radar alatt

Kevéssé ismert, mégis rendkívül sajátos hely bújik meg az Egyesült Királyság partjainál: Lundy szigete a Bristol-csatornában, Észak-Devon közelében. Az alig öt és fél kilométer hosszú sziget zord szikláival, drámai tájaival és gazdag élővilágával azonnal elkülönül a tipikus brit úti céloktól. A part mentén fókák, a sziget körül delfinek, a sziklákon pedig lundák figyelhetők meg, utóbbiak száma sokszorosan meghaladja az itt élő emberekét.

Egy 28 fős közösség mindennapjai

A sziget déli részén található apró faluban mindössze 28 állandó lakos él. A közösség szoros és önellátásra berendezkedett: a lakók maguk végzik a gazdálkodást, az üzemeltetést, a karbantartást, a takarítást és a vendéglátást is. A falu központja a Marisco Tavern, amely egyszerre szolgál kocsmaként, kisboltként, találkozóhelyként és szállásként.

Lundy Island, England, United Kingdom, Europe (Photo by Sybil Sassoon / Robert Harding Heritage / robertharding via AFP)
A sziget a Bristol-csatorna torkolatánál fekszik
Fotó: robertharding via AFP 

Technológia csak korlátozottan

Lundy egyik legszembetűnőbb sajátossága, hogy a modern infrastruktúra csak részben van jelen. Nincs úthálózat és nincsenek autók, az elektromos áramot generátor biztosítja, amely éjfélkor leáll. A nagysebességű, műholdas internetet csak 2023-ban vezették be. A szigetőr, Rosemary Ellis szerint ez jelentősen megkönnyítette az adminisztratív és természetvédelmi munkát, valamint a kapcsolattartást kutatókkal és egészségügyi szakemberekkel.

Mobiltelefon-tilalom a kocsmában

A Marisco Tavernben külön szabály vonatkozik a technológia használatára: a mobiltelefonok használata tilos. Aki ezt megszegi, jelképes, egyfontos bírságot fizet. A mobilhálózat egyébként is gyenge, sürgős hívások esetén a vendégek a kocsma nyilvános telefonját használhatják. A szabály célja nem nosztalgia, hanem az emberi jelenlét és a személyes kapcsolatok előtérbe helyezése.

Megközelítés és közlekedés

A sziget kizárólag szezonálisan közelíthető meg. Áprilistól októberig a Bidefordból vagy Ilfracombéból induló MS Oldenburg komp kétórás útja vezet Lundy-ra. A téli hónapokban a viharos tengeri körülmények miatt csak helikopterrel lehet elérni. A szigeten belül csak gyalog lehet közlekedni, a látogatók kijelölt ösvényeken fedezhetik fel a partvidéket és a belső területeket.

A curious grey seal poses for the camera in British waters. The seal appeared to be fascinated by the photographer and poked its head out of the water to get a better look. Wildlife photographer Brian Matthews, 45, captured these images in the water at Lundy Island, just off the Devon coast. He said: "This one was very friendly. She encouraged the others and at one point there was about 10 seals around me, trying to grab my fins and sneak up behind me. Please byline: Brian Matthews/Solent News © Brian Matthews/Solent News & Photo Agency UK +44 (0) 2380 458800 ***EXCLUSIVE***
A Lundy az Egyesült Királyság egyik legfontosabb fókamegfigyelő helye
Fotó: Northfoto 

Viharos történelmi múlt

Békés hangulata ellenére Lundy története kifejezetten erőszakos időszakokat is magában foglal. A 13. században William de Marisco nemes menekült ide, miután a királyi futár meggyilkolásával és III. Henrik elleni merényletkísérlettel hozták összefüggésbe. Erődöt építtetett a szigeten, de 1242-ben elfogták és kivégezték. Nem sokkal később maga a király emeltetett várat, felismerve Lundy stratégiai jelentőségét.
A 17. században a Salé Rovers kalózai használták bázisként a szigetet, fosztogató portyákra indulva, foglyokat ejtve és váltságdíjért cserébe szabadon engedve őket. Az angol polgárháború idején Lundy az utolsó királypárti bástyák egyikeként 1647-ig tartotta magát.

Elnéptelenedés és új korszak

A lakosság a 19. századra drámaian lecsökkent: 1833-ban mindössze tíz ember élt a szigeten, köztük egy család és négy világítótorony-őr. Lundy tulajdonjoga az évszázadok során többször változott, mígnem 1969-ben a Landmark Trust kezelésébe került, amely azóta is a természeti és épített örökség megőrzésére összpontosít.

The lighthouse at Hartland Point, on the north coast of Devon, England. Lundy Island, in the Bristol Channel is visible in the distance.
Lundy az Egyesült Királyság egyik legeldugottabb úti célja
Fotó: Northfoto

Mit találunk ma Lundy-n?

A látogatók 23 önellátó apartman és egy kemping közül választhatnak szállást. A Marisco Tavern helyi alapanyagokból készült ételeket kínál, köztük a híres lundy-i bárányt. A történelmi emlékek közé tartozik a 13. századi Marisco Castle és az Old Lighthouse, amely ma kilátóként és szállásként működik.

Miért számít titkos úti célnak?

Nem véletlen, hogy a Wanderlust Magazine Lundy-t a 30 legtitkosabb brit úti cél közé sorolta. A sziget „olyan, mintha a Hebridák egy darabját helyezték volna Délnyugat-Angliába”: vad, érintetlen, kevés emberrel, sok állattal és hosszú gyalogutakkal. Lundy ma is ritka példája annak, hogyan maradhat fenn egy közösség és egy táj a modern világ zaján kívül, következetesen, kompromisszumok nélkül.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!