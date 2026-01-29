Az elfeledett titkos kalózsziget, ahol nincsenek autók, a kocsmában pedig tilos a mobiltelefon

Lundy története egyszerre szól elszigeteltségről és alkalmazkodásról, ahol a földrajzi adottságok máig meghatározzák az emberi jelenlét kereteit. A sziget nem látványosságokra épít, hanem egy működő, tudatosan lassú életformára, amely élesen elüt a szárazföld ritmusától.
Egy különleges brit sziget a radar alatt
Kevéssé ismert, mégis rendkívül sajátos hely bújik meg az Egyesült Királyság partjainál: Lundy szigete a Bristol-csatornában, Észak-Devon közelében. Az alig öt és fél kilométer hosszú sziget zord szikláival, drámai tájaival és gazdag élővilágával azonnal elkülönül a tipikus brit úti céloktól. A part mentén fókák, a sziget körül delfinek, a sziklákon pedig lundák figyelhetők meg, utóbbiak száma sokszorosan meghaladja az itt élő emberekét.
Egy 28 fős közösség mindennapjai
A sziget déli részén található apró faluban mindössze 28 állandó lakos él. A közösség szoros és önellátásra berendezkedett: a lakók maguk végzik a gazdálkodást, az üzemeltetést, a karbantartást, a takarítást és a vendéglátást is. A falu központja a Marisco Tavern, amely egyszerre szolgál kocsmaként, kisboltként, találkozóhelyként és szállásként.
Technológia csak korlátozottan
Lundy egyik legszembetűnőbb sajátossága, hogy a modern infrastruktúra csak részben van jelen. Nincs úthálózat és nincsenek autók, az elektromos áramot generátor biztosítja, amely éjfélkor leáll. A nagysebességű, műholdas internetet csak 2023-ban vezették be. A szigetőr, Rosemary Ellis szerint ez jelentősen megkönnyítette az adminisztratív és természetvédelmi munkát, valamint a kapcsolattartást kutatókkal és egészségügyi szakemberekkel.
Mobiltelefon-tilalom a kocsmában
A Marisco Tavernben külön szabály vonatkozik a technológia használatára: a mobiltelefonok használata tilos. Aki ezt megszegi, jelképes, egyfontos bírságot fizet. A mobilhálózat egyébként is gyenge, sürgős hívások esetén a vendégek a kocsma nyilvános telefonját használhatják. A szabály célja nem nosztalgia, hanem az emberi jelenlét és a személyes kapcsolatok előtérbe helyezése.
Megközelítés és közlekedés
A sziget kizárólag szezonálisan közelíthető meg. Áprilistól októberig a Bidefordból vagy Ilfracombéból induló MS Oldenburg komp kétórás útja vezet Lundy-ra. A téli hónapokban a viharos tengeri körülmények miatt csak helikopterrel lehet elérni. A szigeten belül csak gyalog lehet közlekedni, a látogatók kijelölt ösvényeken fedezhetik fel a partvidéket és a belső területeket.
Viharos történelmi múlt
Békés hangulata ellenére Lundy története kifejezetten erőszakos időszakokat is magában foglal. A 13. században William de Marisco nemes menekült ide, miután a királyi futár meggyilkolásával és III. Henrik elleni merényletkísérlettel hozták összefüggésbe. Erődöt építtetett a szigeten, de 1242-ben elfogták és kivégezték. Nem sokkal később maga a király emeltetett várat, felismerve Lundy stratégiai jelentőségét.
A 17. században a Salé Rovers kalózai használták bázisként a szigetet, fosztogató portyákra indulva, foglyokat ejtve és váltságdíjért cserébe szabadon engedve őket. Az angol polgárháború idején Lundy az utolsó királypárti bástyák egyikeként 1647-ig tartotta magát.
Elnéptelenedés és új korszak
A lakosság a 19. századra drámaian lecsökkent: 1833-ban mindössze tíz ember élt a szigeten, köztük egy család és négy világítótorony-őr. Lundy tulajdonjoga az évszázadok során többször változott, mígnem 1969-ben a Landmark Trust kezelésébe került, amely azóta is a természeti és épített örökség megőrzésére összpontosít.
Mit találunk ma Lundy-n?
A látogatók 23 önellátó apartman és egy kemping közül választhatnak szállást. A Marisco Tavern helyi alapanyagokból készült ételeket kínál, köztük a híres lundy-i bárányt. A történelmi emlékek közé tartozik a 13. századi Marisco Castle és az Old Lighthouse, amely ma kilátóként és szállásként működik.
Miért számít titkos úti célnak?
Nem véletlen, hogy a Wanderlust Magazine Lundy-t a 30 legtitkosabb brit úti cél közé sorolta. A sziget „olyan, mintha a Hebridák egy darabját helyezték volna Délnyugat-Angliába”: vad, érintetlen, kevés emberrel, sok állattal és hosszú gyalogutakkal. Lundy ma is ritka példája annak, hogyan maradhat fenn egy közösség és egy táj a modern világ zaján kívül, következetesen, kompromisszumok nélkül.