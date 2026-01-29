Az elfeledett titkos kalózsziget, ahol nincsenek autók, a kocsmában pedig tilos a mobiltelefon

Lundy története egyszerre szól elszigeteltségről és alkalmazkodásról, ahol a földrajzi adottságok máig meghatározzák az emberi jelenlét kereteit. A sziget nem látványosságokra épít, hanem egy működő, tudatosan lassú életformára, amely élesen elüt a szárazföld ritmusától.

Lundy egy aprócska angol sziget

Fotó: NORTHFOTO

Egy különleges brit sziget a radar alatt

Kevéssé ismert, mégis rendkívül sajátos hely bújik meg az Egyesült Királyság partjainál: Lundy szigete a Bristol-csatornában, Észak-Devon közelében. Az alig öt és fél kilométer hosszú sziget zord szikláival, drámai tájaival és gazdag élővilágával azonnal elkülönül a tipikus brit úti céloktól. A part mentén fókák, a sziget körül delfinek, a sziklákon pedig lundák figyelhetők meg, utóbbiak száma sokszorosan meghaladja az itt élő emberekét.

Egy 28 fős közösség mindennapjai

A sziget déli részén található apró faluban mindössze 28 állandó lakos él. A közösség szoros és önellátásra berendezkedett: a lakók maguk végzik a gazdálkodást, az üzemeltetést, a karbantartást, a takarítást és a vendéglátást is. A falu központja a Marisco Tavern, amely egyszerre szolgál kocsmaként, kisboltként, találkozóhelyként és szállásként.

A sziget a Bristol-csatorna torkolatánál fekszik

Fotó: robertharding via AFP

Technológia csak korlátozottan

Lundy egyik legszembetűnőbb sajátossága, hogy a modern infrastruktúra csak részben van jelen. Nincs úthálózat és nincsenek autók, az elektromos áramot generátor biztosítja, amely éjfélkor leáll. A nagysebességű, műholdas internetet csak 2023-ban vezették be. A szigetőr, Rosemary Ellis szerint ez jelentősen megkönnyítette az adminisztratív és természetvédelmi munkát, valamint a kapcsolattartást kutatókkal és egészségügyi szakemberekkel.

Mobiltelefon-tilalom a kocsmában

A Marisco Tavernben külön szabály vonatkozik a technológia használatára: a mobiltelefonok használata tilos. Aki ezt megszegi, jelképes, egyfontos bírságot fizet. A mobilhálózat egyébként is gyenge, sürgős hívások esetén a vendégek a kocsma nyilvános telefonját használhatják. A szabály célja nem nosztalgia, hanem az emberi jelenlét és a személyes kapcsolatok előtérbe helyezése.