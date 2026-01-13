Havas utak, hideg reggelek: így induljunk útnak télen biztonságosan

Hírlevél
A havas, jeges utak komoly kihívást jelentenek, mégis sokszor nincs lehetőség halogatni az indulást, akár belföldön, akár külföld felé vesszük az irányt. A téli utazás autóval csak akkor lehet biztonságos és kiszámítható, ha tudatosan készülünk fel: ellenőrizzük az autónk műszaki állapotát, a felszereléseket, és az útviszonyokhoz igazítsuk a vezetési stílusunkat.
Amikor megérkezik a havas, fagyos idő, és mégis útnak kell indulnunk autóval, az utazás komoly felkészülést igényel. Legyen szó egy belföldi kiruccanásról, síelésről vagy külföldi útról, ilyenkor a kocsink műszaki állapota és a saját felkészültségünk szó szerint életbevágó jelentőségű. Télen nincs helye kompromisszumoknak: a hideg, a hó és a jég azonnal felnagyítja a legkisebb hibákat is. Éppen ezért érdemes végignézni, mire kell odafigyelni ahhoz, hogy a téli utazás autóval ne stresszes kényszer, hanem biztonságos és kiszámítható élmény legyen.

Téli utazás autóval: A csomagtartóban télen kötelező helye van a hóláncnak
Fotó: David Hammersen/ Getty Images

Ha nem megfelelő a jármű műszaki állapota, tilos a téli utazás autóval

Téli utazás előtt nem elég nagyjából rendben lévő autóval nekivágni az útnak, a járműnek kifogástalan műszaki állapotban kell lennie. Ellenőrizzük a fékeket, a lengéscsillapítókat, a kormányzást és a világítást. A fékrendszer különösen kritikus: hosszú lejtőkön a túlhasznált vagy hibás fék könnyen felmondhatja a szolgálatot, ezért használjunk motorféket, és indulás előtt nézessük át a rendszert.
Az akkumulátor szintén sarkalatos pont. Hidegben a gyenge aksi gyakran az első indításnál adja meg magát. Három–öt évnél idősebb akkumulátorral már komoly kockázatot vállalunk, ezért érdemes állapotfelmérést kérni. Ugyanez igaz a hűtőrendszerre is: megfelelő arányú fagyálló nélkül egy kemény éjszaka súlyos motorkárokat okozhat.

Téli gumi: nem vita kérdése

Téli körülmények között téli gumi nélkül nem indulunk el. Nemcsak a mintázat számít, hanem az anyagösszetétel is: +7 °C alatt a téli gumi minden körülmények között jobban tapad. Figyeljünk a profilmélységre is – a valóban hatékony téli tapadás 4–5 mm alatt már drasztikusan romlik. Külföldi utazásnál tájékozódjunk az adott ország előírásairól, mert sok helyen a kopott téli gumi már nem számít télinek. 

13 November 2024, Saxony-Anhalt, Schierke: The tread of a winter tire on a snow-covered road shows the road conditions in frosty temperatures. Frost and the first snowflakes are currently dominating the weather on the Brocken. Light snowfall started in the morning. The frosty temperatures are causing hoar frost. There is no change in the weather in sight for the next few days - it will remain cloudy with fog. Photo: Matthias Bein/dpa (Photo by Matthias Bein/picture alliance via Getty Images)
Téli körülmények között téli gumi nélkül nem indulunk el
Fotó: Matthias Bein/ Getty Images

Kisegítő eszközök, amik aranyat érnek

A csomagtartóban télen kötelező helye van a hóláncnak, és nem elég megvenni, gyakoroljuk is be a felszerelését még otthon. Pakoljunk be hólapátot, jégkaparót, jégoldó spray-t, vontatókötelet és bikakábelt is. Egy meleg takaró, kesztyű és termoszban hozott forró ital akár órákig is segíthet átvészelni egy váratlan veszteglést.

Felkészülés az utazásra – nem csak az autó számít

Tervezzük meg az útvonalat, kövessük az időjárás-előrejelzést, és ellenőrizzük a matricák, útdíjak érvényességét. Ne centizzük ki az üzemanyagot, és mindig legyen nálunk feltöltött telefon, töltőkábel. Az autót egyenletesen pakoljuk meg, a síboxot és a csomagokat gondosan rögzítsük.

A man driving Dacia Sandero car during the high frost wit completely frozen windscreen is seen in Gdynia, Poland on 18 January 2021 (Photo by Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images)
Ne felejtkezzünk meg a fagyálló ablakmosó folyadékról sem
Fotó: Michal Fludra/ Getty Images

Vezetés télen: kevesebb lendület, több előrelátás

Havon és jégen minden mozdulatunk legyen finom és megfontolt. Lassabban haladjunk, növeljük a követési távolságot, és számoljunk azzal, hogy ami száraznak tűnik, az lehet fekete jég is. Az ABS és az összkerékhajtás nem csodaszer: a fizika törvényeit nem írják felül.

Mérlegeljünk indulás előtt

Végül tegyük fel a legfontosabb kérdést: valóban muszáj most elindulnunk? Ha az időjárás extrém, vagy bizonytalanok vagyunk az autónk állapotában, néha a legbölcsebb döntés a halasztás. De ha menni kell, akkor készüljünk fel alaposan, mert télen a tudatosság és az előrelátás a legjobb útitársunk.

 

 

