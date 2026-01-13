Havas utak, hideg reggelek: így induljunk útnak télen biztonságosan

Amikor megérkezik a havas, fagyos idő, és mégis útnak kell indulnunk autóval, az utazás komoly felkészülést igényel. Legyen szó egy belföldi kiruccanásról, síelésről vagy külföldi útról, ilyenkor a kocsink műszaki állapota és a saját felkészültségünk szó szerint életbevágó jelentőségű. Télen nincs helye kompromisszumoknak: a hideg, a hó és a jég azonnal felnagyítja a legkisebb hibákat is. Éppen ezért érdemes végignézni, mire kell odafigyelni ahhoz, hogy a téli utazás autóval ne stresszes kényszer, hanem biztonságos és kiszámítható élmény legyen.

Téli utazás autóval: A csomagtartóban télen kötelező helye van a hóláncnak

Ha nem megfelelő a jármű műszaki állapota, tilos a téli utazás autóval

Téli utazás előtt nem elég nagyjából rendben lévő autóval nekivágni az útnak, a járműnek kifogástalan műszaki állapotban kell lennie. Ellenőrizzük a fékeket, a lengéscsillapítókat, a kormányzást és a világítást. A fékrendszer különösen kritikus: hosszú lejtőkön a túlhasznált vagy hibás fék könnyen felmondhatja a szolgálatot, ezért használjunk motorféket, és indulás előtt nézessük át a rendszert.

Az akkumulátor szintén sarkalatos pont. Hidegben a gyenge aksi gyakran az első indításnál adja meg magát. Három–öt évnél idősebb akkumulátorral már komoly kockázatot vállalunk, ezért érdemes állapotfelmérést kérni. Ugyanez igaz a hűtőrendszerre is: megfelelő arányú fagyálló nélkül egy kemény éjszaka súlyos motorkárokat okozhat.

Téli gumi: nem vita kérdése

Téli körülmények között téli gumi nélkül nem indulunk el. Nemcsak a mintázat számít, hanem az anyagösszetétel is: +7 °C alatt a téli gumi minden körülmények között jobban tapad. Figyeljünk a profilmélységre is – a valóban hatékony téli tapadás 4–5 mm alatt már drasztikusan romlik. Külföldi utazásnál tájékozódjunk az adott ország előírásairól, mert sok helyen a kopott téli gumi már nem számít télinek.

Kisegítő eszközök, amik aranyat érnek

A csomagtartóban télen kötelező helye van a hóláncnak, és nem elég megvenni, gyakoroljuk is be a felszerelését még otthon. Pakoljunk be hólapátot, jégkaparót, jégoldó spray-t, vontatókötelet és bikakábelt is. Egy meleg takaró, kesztyű és termoszban hozott forró ital akár órákig is segíthet átvészelni egy váratlan veszteglést.