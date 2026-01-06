Így ajándékozzunk szeretteinknek utazást okosan

Utazást ajándékozni különleges és igen figyelmes gesztus, hiszen olyasmit kínálunk szerettünknek, amire hosszú ideig emlékezni fog. Az utazás megszervezése azonban sokakban bekapcsolja a vészjelzőt: mi van akkor, ha nem lesz jó neki az időpont? Mi lesz a pénzzel, ha az indulás előtt megbetegszik?

Utazást ajándékba? Tökéletes választás!

Fotó: Shutterstock

Ha utazást ajándékozunk, ez legyen az egyik legfontosabb szempont

Az első és legfontosabb dolog, hogy az ajándékozott személy ízléséből és vágyaiból induljunk ki, ne abból, mi hová szeretnénk utazni.

Egy belföldi vagy egy külföldi hosszú hétvégével nemigen lőhetünk mellé, ha jól ismerjük az illetőt, és tudjuk, hogy milyen jellegű szállásokat és éttermeket preferál.

Ha pontosan ismerjük a megajándékozandó személy ízlését

Könnyű a helyzet, ha pontosan tudjuk, hova szeretne még eljutni, vagy, ha van olyan helyszín, ahol rendszeresen szeret telelni, nyaralni, várost nézni. Ilyenkor csupán annyi a dolgunk, hogy felvesszük az adott szállodával a kapcsolatot emailben, vagy a honlapon található hivatalos űrlapon, és várjuk a visszajelzést. Ezt követően általában minden halad lépésről lépésre.

Amennyiben belföldön foglalunk szállást, tájékozódjunk a honlapon, hogy van-e lehetőség SZÉP-kártyával való fizetésre. Ez a kártyatípus a belföldi turizmus egyik fő hajtóereje, amellyel vendég és vendéglátó egyaránt jól jár.

Gondolkodhatunk ajándékutalványban is, hiszen így az ajándékozottra bízhatjuk, pontosan milyen utazáson − egyéni, buszos, csoportos utazás, wellness − szeretne részt venni. Amennyiben kuponos oldalon kívánunk vásárolni, ezekre a buktatókra mindenképp figyeljünk!

Az ajándékba adott utazás esetén ügyeljünk a rugalmasságra

A legtöbb szállodánál és a szálláshelyek honlapjain lehetőség van lemondásra és az időpont megváltoztatására, így, ha szerettünknek nem megfelelő az érkezési dátum vagy a szállás típusa, még időben, anyagi veszteség nélkül változtathatunk a terven.

Repülőjegy vásárlása körültekintően

Ha repülőjegyet szeretnénk vásárolni, olyat válasszunk, aminek időpontja módosítható, mert így kevesebb rizikóval jár az ajándék. A módosítási feltételekről az adott légitársaság honlapján tájékozódhatunk. Léteznek olyan oldalak, ahol lényeges kedvezménnyel juthatunk repülőjegyhez, melyek akár olyan mesés célországokba szólnak, mint Málta.