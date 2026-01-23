Most kell eldöntenünk, hova utazzunk – ígéretes úti célok 2026 nyarára

Most van itt a nyaralásunk megtervezésének ideje, amikor eldönthetjük, mely úti célok jöhetnek szóba a következő utazásunkhoz. A szállások, hotelek és a repülőjegyekek árai ebben az időszakban még kedvezőbbek, később azonban gyorsan emelkedhetnek, ezért megéri tudatosan gondolkodnunk. A választást ezúttal a Lonely Planet, vagyis az utazás világának egyik legelismertebb szakértője segíti: olyan országokat, régiókat és városokat gyűjtöttek össze, amelyeket nemzetközi utazási szakértők és bloggerek a legígéretesebb úti célok közé soroltak.
Országok, úti célok ahová érdemes elutaznunk
Ezek a desztinációk egyedi élményeket, természeti és kulturális értékeket kínálnak, miközben a fenntartható turizmus szempontjai is egyre hangsúlyosabbak.
Cook-szigetek
A Csendes-óceán déli részén fekvő szigetcsoport 13 lakott és 2 lakatlan szigetből áll. Nevét James Cook felfedezőről kapta, aki 1773-ban érkezett ide. Az utóbbi időben azért is került a figyelem középpontjába, mert itt hozták létre a világ legnagyobb tengeri rezervátumát. A kristálytiszta víz, a lagúnák és a nyugodt életforma ideális környezetet kínálnak a feltöltődéshez.
Norvégia
Ha északi úti célban gondolkodunk, Norvégia izgalmas alternatíva. Az ország egyszerre kínál természeti különlegességeket és modern mérnöki megoldásokat: nemrég egy 1300 éves lelet került elő egy hegycsúcsról, és itt épül a világ első hajóalagútja is. Tromsø, Norvégia nyolcadik legnagyobb városa a világ legészakibb sörfőzdéjével, botanikus kertjével és planetáriumával is büszkélkedhet.
Mauritius
Az Indiai-óceánban fekvő szigetország elsősorban fehér homokos strandjairól és türkizkék lagúnáiról ismert, de a tengerparton túl is rengeteg felfedeznivalót kínál. A sziget belső területein őserdőkkel borított dombvidék és változatos élővilág vár ránk, miközben a főváros, Port Louis pezsgő kulturális központ.
Szlovénia
Szlovénia már évek óta az egyik legtudatosabb zöld úti cél Európában. Hegyei, tavai, erdei és jól kiépített túraútvonalai minden évszakban vonzóak, ráadásul az ország folyamatosan új, fenntartható turisztikai megoldásokkal áll elő.
Omán
Az Arab-félsziget délkeleti peremén fekvő Omán kevésbé ismert úti cél, mégis egyre több utazót vonz. Sivatagjai, hegyvidékei, tengerpartjai és gazdag kulturális öröksége különleges kombinációt alkotnak.
Nepál
Nepál neve sokak számára a Himalájával és a hegymászással forrt össze, de az ország ennél sokkal többet kínál. Spirituális központjai, serpa falvai és nemzeti parkjai azok számára is izgalmasak, akik nem extrém expedícióra vágynak.
Egyiptom
Egyiptom örök klasszikus úti cél, amely folyamatosan újabb felfedezésekkel szolgál. Az ókori emlékek, a Vörös-tenger korallzátonyai és a modern turisztikai infrastruktúra együtt teszik változatlanul vonzóvá.
Régiók és városok, amelyek most kerülnek reflektorfénybe
A szakértők a következő régiókat emelik ki: Izland Westfjords vidéke, Nyugat-Virginia az Egyesült Államokban, a kínai Xishuangbanna, az angliai Kent Heritage Coast, Puerto Rico, Japán Sikoku szigete, Chile Atacama-sivataga, Ausztrália Scenic Rim térsége, Kanada Vancouver-szigete és Franciaország Burgundiája.
A városok között olyan nevek szerepelnek, mint Auckland, Tajpej, Freiburg, Atlanta, Lagos, Nicosia, Dublin, Mérida, Firenze és Gyeongju.
Élmények a középpontban
Az utazási ajánlások nemcsak úti célokra, hanem élményekre is fókuszálnak. Kiemelt szerepet kap a gasztronómia, a kulturális programok, a természetközeli kalandok és az aktív pihenés. Bár sok javasolt élmény távoli országokhoz kötődik, számos hasonló tapasztalatot Európában is átélhetünk – akár közelebbi, kevésbé zsúfolt helyszíneken.
Összességében most van az a pillanat, amikor érdemes átgondolnunk, milyen utazásra vágyunk. Ha időben döntünk, nemcsak jobb árakat találhatunk, hanem olyan úti célt is választhatunk, amely valódi élményt nyújt, és hosszú távon is emlékezetes marad.