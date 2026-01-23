Most kell eldöntenünk, hova utazzunk – ígéretes úti célok 2026 nyarára

Most van itt a nyaralásunk megtervezésének ideje, amikor eldönthetjük, mely úti célok jöhetnek szóba a következő utazásunkhoz. A szállások, hotelek és a repülőjegyekek árai ebben az időszakban még kedvezőbbek, később azonban gyorsan emelkedhetnek, ezért megéri tudatosan gondolkodnunk. A választást ezúttal a Lonely Planet, vagyis az utazás világának egyik legelismertebb szakértője segíti: olyan országokat, régiókat és városokat gyűjtöttek össze, amelyeket nemzetközi utazási szakértők és bloggerek a legígéretesebb úti célok közé soroltak.

Úti célok: a Cook-szigetek a Csendes-óceán déli részén fekvő szigetcsoport

Fotó: Shutterstock

Országok, úti célok ahová érdemes elutaznunk

Ezek a desztinációk egyedi élményeket, természeti és kulturális értékeket kínálnak, miközben a fenntartható turizmus szempontjai is egyre hangsúlyosabbak.

Cook-szigetek

A Csendes-óceán déli részén fekvő szigetcsoport 13 lakott és 2 lakatlan szigetből áll. Nevét James Cook felfedezőről kapta, aki 1773-ban érkezett ide. Az utóbbi időben azért is került a figyelem középpontjába, mert itt hozták létre a világ legnagyobb tengeri rezervátumát. A kristálytiszta víz, a lagúnák és a nyugodt életforma ideális környezetet kínálnak a feltöltődéshez.

Norvégia

Ha északi úti célban gondolkodunk, Norvégia izgalmas alternatíva. Az ország egyszerre kínál természeti különlegességeket és modern mérnöki megoldásokat: nemrég egy 1300 éves lelet került elő egy hegycsúcsról, és itt épül a világ első hajóalagútja is. Tromsø, Norvégia nyolcadik legnagyobb városa a világ legészakibb sörfőzdéjével, botanikus kertjével és planetáriumával is büszkélkedhet.

Mauritius

Az Indiai-óceánban fekvő szigetország elsősorban fehér homokos strandjairól és türkizkék lagúnáiról ismert, de a tengerparton túl is rengeteg felfedeznivalót kínál. A sziget belső területein őserdőkkel borított dombvidék és változatos élővilág vár ránk, miközben a főváros, Port Louis pezsgő kulturális központ.

Mauritius egy kicsiny szigetállam az Indiai-óceánon

Fotó: Shutterstock

Szlovénia

Szlovénia már évek óta az egyik legtudatosabb zöld úti cél Európában. Hegyei, tavai, erdei és jól kiépített túraútvonalai minden évszakban vonzóak, ráadásul az ország folyamatosan új, fenntartható turisztikai megoldásokkal áll elő.