Télen is 20 fok, csend és érintetlen természet – fedezzük fel együtt Európa titkos szigetét

Európában ma már egyre nehezebb olyan úti célt találni, ahol valóban kiszakadhatunk a mindennapok zajából. Amikor máshol hideg, szürkeség és zsúfolt városok várnak, kevés hely kínál valódi alternatívát. A legnépszerűbb nyaralóhelyeket egész évben elárasztják a turisták, a nyüzsgés pedig sokszor pont az ellenkezőjét adja annak, amire vágyunk.

Szerencsére léteznek kivételek. Ilyen El Hierro is, a Kanári-szigetek legkevésbé ismert, mégis egyik legkülönlegesebb tagja. Ez az a hely, ahol télen sem kell lemondanunk a napsütésről, a természet közelségéről és a nyugalomról. El Hierro egész évben kellemes, még a téli hónapokban is, körülbelül 20 °C-os hőmérséklettel fogad minket – mindezt tömegturizmus nélkül.

El Hierro a Kanári-szigetek talán legkevésbé ismert tagja

Fotó: 123RF

Egy sziget, ahol megáll az idő – El Hierro

El Hierro a Kanári-szigetek legkisebb és legnyugatibb szigete, mindössze 278 km²-es területtel és körülbelül 11 ezer lakossal. Már ezek a számok is sejtetik, hogy itt nem a zsúfolt üdülőövezetek világa vár ránk. A tömegturizmus gyakorlatilag elkerülte a szigetet – nem véletlen, hogy egyetlen közlekedési lámpa is elegendő a forgalom irányításához.

Ez a nyugodt tempó télen különösen vonzó: El Hierrón lassíthatunk, sétálhatunk, túrázhatunk és feltöltődhetünk a napsütésben.

A szigetre eljutni egyszerű: Tenerifére repülünk, onnan pedig komppal vagy belföldi járattal érkezünk El Hierróra. A megérkezés pillanatában érezzük, hogy itt más szabályok érvényesek.

Vadregényes tájak, vulkáni csodák – télen is felfedezhetőek

El Hierro körülbelül 1,2 millió évvel ezelőtt emelkedett ki az Atlanti-óceánból, és vad, drámai tájait a tengeralatti vulkánkitörések formálták. A mélyfekete homokos partok, a meredek sziklafalak és a buja zöld völgyek egész évben lenyűgöző látványt nyújtanak.

Túrázhatunk az ősi erdőkben, végigsétálhatunk az El Sabinarnál szél által meghajlított borókafenyők között, vagy elmerülhetünk a Frontera tájvédelmi körzet elvarázsolt erdejében.

A meredek sziklafalak és a buja zöld völgyek egész évben lenyűgöző látványt nyújtanak

Fotó: Shutterstock

El Hierro télen: természet és fenntarthatóság harmóniája

El Hierro nemcsak természeti szépségei miatt különleges, hanem azért is, mert a világ első olyan szigete, amely képes teljes mértékben megújuló energiából fedezni energiaigényét. A Gorona del Viento rendszer a szél- és vízenergiát ötvözi, így a sziget fenntartható módon működik.

Az UNESCO által bioszféra-rezervátummá nyilvánított El Hierro tökéletes példa arra, hogyan lehet a természetet tisztelve, mégis kényelmesen élni és utazni.