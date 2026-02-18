Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
úti cél

Tenger, naplemente, fehér falvak: 10 görög sziget, amely minden utazót elvarázsol

53 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nyaralást tervezel, de nem tudod, melyik sziget lenne az igazi? Görögország legszebb szigeteit gyűjtöttük össze, hogy gyorsan kiválaszthassátok a tökéletes úti célt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
úti céllegszebbGörögországszigetekgörög

A görög szigetek mindegyike más élményt kínál: van, ahol a látványos sziklapartok, máshol a nyugodt homokos strandok vagy a pezsgő esti élet vonzza az utazókat. Görögország partvidéke több ezer szigetből áll, ezért nem könnyű választani. Összeállításunk abban segít, hogy mindenki megtalálja azt a tíz úti célt, amely a legemlékezetesebb nyaralást ígéri.

Görögország: Santorini – Bakancslistás helyszínek
Görögország: Santorini – Bakancslistás helyszínek
Fotó: 123RF

Bakancslistás Görögország: 10 sziget, amely garantáltan rabul ejt 

Görögország szigetvilága rendkívüli változatosságot kínál: vulkanikus panorámák, történelmi városok, smaragdzöld öblök és legendás strandok várnak bennünket. Összegyűjtöttük azt a tíz szigetet, amelyeket véleményünk szerint legalább egyszer mindenképpen érdemes felkeresnünk.

Santorini

A Kikládok ikonikus szigete fehér házaival, kék kupolás templomaival és drámai kalderájával vált világhírűvé. Romantikus naplementéi, vulkanikus strandjai és kiváló borai különleges hangulatot teremtenek, ezért a páros utazások egyik legkedveltebb úti célja.

Kréta

Görögország legnagyobb szigete a történelem és a természet páratlan találkozása. A knósszoszi palota, a Balos-lagúna és az Elafonissi rózsaszín homokos partja mind olyan látványosságok, amelyek miatt Kréta egyszerre kulturális és tengerparti élmény.

Panoramic view through the famous windmills above Mykonos town, Cyclades, Greece, to the Little Venice district
Mykonos
Fotó: 123RF

Mykonos

A sziget a pezsgő éjszakai élet, az elegáns strandklubok és a hagyományos fehér utcák különleges elegyét kínálja. A szélmalmok és a Kis Velence romantikus negyede látványos hátteret ad a luxust és szórakozást kereső utazóknak.

Zakynthos

A Navagio-öböl hófehér sziklái és türkizkék vize Görögország egyik legismertebb látványát nyújtják. A sziget barlangjai, kilátópontjai és nyugodt falvai ideális választássá teszik mind romantikus, mind családi nyaralásokhoz.

Rodosz

Héliosz szigete gazdag történelmi örökséggel rendelkezik: középkori óvárosa és a lovagvár Európa egyik legszebb történelmi együttese. Lindos fehér házai és a hosszú strandok különleges kontrasztot alkotnak.

 

Panoramic view of Kerkyra, capital of Corfu island, Greece
Korfu
Fotó: 123RF

Korfu

A Jón-tenger zöld ékköve buja növényzetével és velencei hangulatú városaival hódít. Festői öblei, elegáns palotái és hegyvidéki tájai nyugodt, mégis látványos nyaralást kínálnak azoknak, akik természetközeli élményre vágynak.

Naxos

A Kikládok legnagyobb szigete nyugodt tempójával és hagyományos falvaival csábít. A monumentális Portara kapu, a hegyvidéki panorámák és a hosszú homokos strandok ideális választássá teszik az autentikus görög hangulat kedvelőinek.

Kos

Kos a történelem és az aktív pihenés kedvelőinek is kedvez. Az ókori Aszklépion romjai, a hangulatos kikötők és a kerékpárral könnyen bejárható partvidék mind hozzájárulnak a sziget sokoldalú vonzerejéhez.

Greek fishing village Naousa, Paros island , Greece
Paros
Fotó: 123RF

Paros

Paros a hagyományos kikötők és a fiatalos hangulat harmonikus kombinációja. Naoussa bájos halászkikötője, a szörfözésre alkalmas szelek és a fehér falvak romantikus utcái sokszínű élményeket kínálnak számunkra.

Skiathos

A Sporádok szigetcsoport egyik gyöngyszeme több mint hatvan strandjával híresült el. Fenyőerdőkkel szegélyezett partjai, aranyhomokos öblei és élénk esti élete ideális választássá teszik a természetet és a pezsgést egyszerre kereső utazók számára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!