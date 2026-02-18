Tenger, naplemente, fehér falvak: 10 görög sziget, amely minden utazót elvarázsol

A görög szigetek mindegyike más élményt kínál: van, ahol a látványos sziklapartok, máshol a nyugodt homokos strandok vagy a pezsgő esti élet vonzza az utazókat. Görögország partvidéke több ezer szigetből áll, ezért nem könnyű választani. Összeállításunk abban segít, hogy mindenki megtalálja azt a tíz úti célt, amely a legemlékezetesebb nyaralást ígéri.

Fotó: 123RF

Bakancslistás Görögország: 10 sziget, amely garantáltan rabul ejt

Görögország szigetvilága rendkívüli változatosságot kínál: vulkanikus panorámák, történelmi városok, smaragdzöld öblök és legendás strandok várnak bennünket. Összegyűjtöttük azt a tíz szigetet, amelyeket véleményünk szerint legalább egyszer mindenképpen érdemes felkeresnünk.

Santorini

A Kikládok ikonikus szigete fehér házaival, kék kupolás templomaival és drámai kalderájával vált világhírűvé. Romantikus naplementéi, vulkanikus strandjai és kiváló borai különleges hangulatot teremtenek, ezért a páros utazások egyik legkedveltebb úti célja.

Kréta

Görögország legnagyobb szigete a történelem és a természet páratlan találkozása. A knósszoszi palota, a Balos-lagúna és az Elafonissi rózsaszín homokos partja mind olyan látványosságok, amelyek miatt Kréta egyszerre kulturális és tengerparti élmény.

Mykonos

Fotó: 123RF

A sziget a pezsgő éjszakai élet, az elegáns strandklubok és a hagyományos fehér utcák különleges elegyét kínálja. A szélmalmok és a Kis Velence romantikus negyede látványos hátteret ad a luxust és szórakozást kereső utazóknak.

Zakynthos

A Navagio-öböl hófehér sziklái és türkizkék vize Görögország egyik legismertebb látványát nyújtják. A sziget barlangjai, kilátópontjai és nyugodt falvai ideális választássá teszik mind romantikus, mind családi nyaralásokhoz.

Rodosz

Héliosz szigete gazdag történelmi örökséggel rendelkezik: középkori óvárosa és a lovagvár Európa egyik legszebb történelmi együttese. Lindos fehér házai és a hosszú strandok különleges kontrasztot alkotnak.

Korfu

Fotó: 123RF

A Jón-tenger zöld ékköve buja növényzetével és velencei hangulatú városaival hódít. Festői öblei, elegáns palotái és hegyvidéki tájai nyugodt, mégis látványos nyaralást kínálnak azoknak, akik természetközeli élményre vágynak.