Hogyan tervezzük meg utazásunkat, hogy elkerüljük a jetlaget?

A több időzónán átívelő utazások komoly terhelést jelenthetnek szervezetünk számára, különösen, ha felkészületlenül indulunk útnak. A megfelelő érkezési idő, az alvási szokások előzetes igazítása és néhány egyszerű praktika segíthet a jetlag gyorsabb leküzdésében, így energikusabban kezdhetjük meg programjainkat.

Téged is gyötör utazások utána a jetlag?

Fotó: Shutterstock

Utazástervezési tippek: miként kerüljük el a jetlaget?

A hosszú távú repülőutak egyik legkellemetlenebb velejárója az időzóna-eltolódás, vagyis a jetlag. Ha azonban tudatosan tervezzük meg utazásunkat – már a járat kiválasztásától kezdve –, jelentősen csökkenthetjük a fáradtságot, és gyorsabban alkalmazkodhatunk az új időzónához.

Mi is történik a szervezetünkkel időzónaváltáskor?

A jetlag akkor jelentkezik, amikor belső biológiai óránk – más néven cirkadián ritmusunk – nincs összhangban az úti cél helyi idejével. Ez a ritmus szabályozza többek között az alvást, a hormontermelést, a testhőmérsékletet és a kognitív működést. Amikor gyorsan több időzónát átlépünk, szervezetünk még a régi idő szerint működik, ami alvászavarokhoz, kimerültséghez vagy akár emésztési panaszokhoz is vezethet.

Válasszuk meg tudatosan az érkezési időpontot

Az egyik legfontosabb döntés, amelyet az utazás szervezésekor meghozhatunk, az érkezési idő. Szakértők szerint érdemes olyan járatot választanunk, amely kora délután, nagyjából 14:00 és 17:00 között érkezik meg az úti célhoz. Így napfényben érkezünk, ami segíti a biológiai óránk gyorsabb átállását, és elegendő időnk marad estig ébren maradni, hogy már az első napon az új helyi idő szerint feküdjünk le.

Miért nehezebb a keleti irányú utazás?

A kelet felé történő repülés általában erősebb jetlaggel jár, mert ilyenkor szervezetünknek előrébb kell hoznia az alvásidőt, ami nehezebb, mint késleltetni azt. Éppen ezért javasolt már az indulás előtti három napban fokozatosan módosítani alvási szokásainkat:

keleti utazás esetén minden este 30–60 perccel korábban feküdjünk le,

nyugati irányba tartva pedig fokozatosan később térjünk nyugovóra.

Használjuk tudatosan a fényt és a pihenést

Ahogy a Travel and Leisure említi, a természetes fény az egyik legerősebb eszköz a cirkadián ritmus átállításában. Érkezés után ezért törekedjünk arra, hogy időt töltsünk nappali fényben, ugyanakkor este már kerüljük az erős megvilágítást, hogy szervezetünk könnyebben felvegye az új alvási ritmust.