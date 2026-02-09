4 dolog, amit ne tegyünk a kézipoggyászba, ha nem akarunk fennakadást a reptéren

A repülőtéri biztonsági ellenőrzésen sokszor egészen apró figyelmetlenségek is komoly kellemetlenségeket okozhatnak. Egy rosszul megválasztott tárgy a kézipoggyászban plusz ellenőrzést, hosszabb várakozást, szélsőséges esetben akár késést is eredményezhet. Éppen ezért érdemes előre tisztában lennünk azzal, mit pakoljunk inkább a feladott poggyászba. Az Express cikke alapján szakértők hívták fel a figyelmet azokra a tárgyakra, amelyekkel rendszeresen gond adódik az ellenőrzéseken.

Érdemes előre tisztában lennünk azzal, mit pakoljunk a kézipoggyászba

Fotó: Shutterstock

Ezeket ne tegyük a kézipoggyászba!

Bár sok minden elsőre praktikus választásnak tűnik, a valóságban ezek a holmik gyakran megakasztják a folyamatot. Szakértők szerint különösen télen érdemes körültekintőnek lennünk, mert bizonyos tárgyak a megszokottnál is több problémát okozhatnak.

Lítiumion-akkumulátort tartalmazó elektronikai eszközök

Az elektronikai eszközök szinte mindenkinél ott lapulnak a kézipoggyászban, ám nem mindegy, milyen akkumulátorral. A légitársaságok eltérő szabályokat alkalmaznak, de általánosságban elmondható, hogy csak a 100 és 160 Wh közötti lítiumion-akkumulátorok engedélyezettek, utóbbiakhoz pedig gyakran külön engedély szükséges. Fontos az is, hogy indulás előtt minden eszközt teljesen feltöltsünk, és a biztonsági ellenőrzés idejére kikapcsoljuk őket. A sérült, hibás vagy visszahívott akkumulátorok szigorúan tiltottak, a power bankek használata és töltése pedig a fedélzeten nem megengedett.

Egy rosszul megválasztott tárgy a kézipoggyászban plusz ellenőrzést, hosszabb várakozást, szélsőséges esetben akár késést is eredményezhet

Fotó: Shutterstock

Problémás élelmiszerek és folyadékok

Nem mindenki gondolná, de bizonyos élelmiszerek is fennakadhatnak a rostán. A lekvárok, chutney-k és más krémes vagy zselés állagú termékek a 100 milliliteres folyadékkorlátozás alá esnek. Ráadásul egyes országok saját, szigorúbb szabályokat alkalmaznak bizonyos élelmiszerek behozatalára. Külön figyelmet érdemel, hogy a biztonsági ellenőrzésen már feltöltött italos palackot sem vihetünk át, legyen szó vízről vagy bármilyen más italról.

Nagyméretű esernyők

Bár az esernyő alapvetően nem tiltott tárgy, a nagyobb modellek biztonsági kockázatot jelenthetnek. Emellett rengeteg helyet foglalnak a kézipoggyászban, ami miatt más, fontosabb tárgyaknak már nem marad elegendő hely. A szakértők szerint az ilyen esernyők inkább a feladott poggyászba valók, a kézipoggyászban felesleges gondot okozhatnak.