4 dolog, amit ne tegyünk a kézipoggyászba, ha nem akarunk fennakadást a reptéren

A repülőtéri biztonsági ellenőrzésen sokszor egészen apró figyelmetlenségek is komoly kellemetlenségeket okozhatnak. Egy rosszul megválasztott tárgy a kézipoggyászban plusz ellenőrzést, hosszabb várakozást, szélsőséges esetben akár késést is eredményezhet. Éppen ezért érdemes előre tisztában lennünk azzal, mit pakoljunk inkább a feladott poggyászba. Az Express cikke alapján szakértők hívták fel a figyelmet azokra a tárgyakra, amelyekkel rendszeresen gond adódik az ellenőrzéseken.
Ezeket ne tegyük a kézipoggyászba!
Bár sok minden elsőre praktikus választásnak tűnik, a valóságban ezek a holmik gyakran megakasztják a folyamatot. Szakértők szerint különösen télen érdemes körültekintőnek lennünk, mert bizonyos tárgyak a megszokottnál is több problémát okozhatnak.
Lítiumion-akkumulátort tartalmazó elektronikai eszközök
Az elektronikai eszközök szinte mindenkinél ott lapulnak a kézipoggyászban, ám nem mindegy, milyen akkumulátorral. A légitársaságok eltérő szabályokat alkalmaznak, de általánosságban elmondható, hogy csak a 100 és 160 Wh közötti lítiumion-akkumulátorok engedélyezettek, utóbbiakhoz pedig gyakran külön engedély szükséges. Fontos az is, hogy indulás előtt minden eszközt teljesen feltöltsünk, és a biztonsági ellenőrzés idejére kikapcsoljuk őket. A sérült, hibás vagy visszahívott akkumulátorok szigorúan tiltottak, a power bankek használata és töltése pedig a fedélzeten nem megengedett.
Problémás élelmiszerek és folyadékok
Nem mindenki gondolná, de bizonyos élelmiszerek is fennakadhatnak a rostán. A lekvárok, chutney-k és más krémes vagy zselés állagú termékek a 100 milliliteres folyadékkorlátozás alá esnek. Ráadásul egyes országok saját, szigorúbb szabályokat alkalmaznak bizonyos élelmiszerek behozatalára. Külön figyelmet érdemel, hogy a biztonsági ellenőrzésen már feltöltött italos palackot sem vihetünk át, legyen szó vízről vagy bármilyen más italról.
Nagyméretű esernyők
Bár az esernyő alapvetően nem tiltott tárgy, a nagyobb modellek biztonsági kockázatot jelenthetnek. Emellett rengeteg helyet foglalnak a kézipoggyászban, ami miatt más, fontosabb tárgyaknak már nem marad elegendő hely. A szakértők szerint az ilyen esernyők inkább a feladott poggyászba valók, a kézipoggyászban felesleges gondot okozhatnak.
Fehérjepor és egyéb por állagú anyagok
A fehérjepor ugyan nem szerepel a tiltólistán, mégis gyakran problémát okoz. A porszerű anyagok könnyen eltakarják a röntgengépek képét, emiatt a biztonsági személyzet kénytelen manuálisan átvizsgálni a táskát. Ez hosszabb ellenőrzést és kellemetlen várakozást jelenthet számunkra. Amerikai járatok esetében ráadásul legfeljebb 350 ml por vihető fel a fedélzetre, bontott vagy sérült csomagolásban pedig egyáltalán nem engedélyezett.
A szakértők egybehangzó véleménye szerint, ha egy adott tárgyra nincs feltétlenül szükségünk a repülés során, sokkal jobban járunk, ha a feladott poggyászba tesszük. Ezzel nemcsak időt spórolhatunk meg a biztonsági ellenőrzésnél, hanem a stresszt és a kellemetlenségeket is elkerülhetjük.