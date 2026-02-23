Olcsóbb, mint gondolnánk – ezek a legmegfizethetőbb városok, desztinációk

A nyaralás tervezésekor ma már nem csupán az egzotikum vagy a hírnév számít, hanem az is, mennyire kínál kiegyensúlyozott ár-érték arányt egy város. Az olcsó úti cél fogalma átalakulóban van: nem a spórolásról, hanem az okos döntésről szól. Egyre több olyan desztináció kerül előtérbe, amely élményt és minőséget ad elérhetőbb feltételek mellett.

Olcsó, minőségi pihenés: Vörös-tenger, Egyiptom

Fotó: Shutterstock

Hol találjuk az olcsó, mégis minőségi pihenést?

Ahogy az esték hosszabbodnak, s a mindennapok terhei egyre inkább pihenés után kiáltanak, sokan már a következő utazás gondolatával foglalkoznak. Mi úgy látjuk, hogy a megfizethetőség kérdése ma fontosabb, mint valaha. Az árakat most tudatosan mellőzzük, hiszen a valódi érték nem pusztán számokban mérhető. A trendek és foglalási adatok alapján – amint azt a Mirror is megjegyzi – több olyan város rajzolódik ki, amelyek az előttünk álló időszakban különösen vonzó, mégis elérhető alternatívát kínálhatnak.

Az alábbi rangsor nem országokat, hanem konkrét városokat, desztinációkat vizsgál, mert meggyőződésünk szerint a pénztárcabarát utazás kulcsa sokszor éppen a jól megválasztott desztinációban rejlik.

Porto, Portugália

Fotó: Shutterstock

5. Porto

Porto az Atlanti-óceán partján fekvő, karakteres portugál város, amely egyszerre őrzi történelmi méltóságát és él kortárs, pezsgő kulturális életet. Meredek utcái, csempével díszített homlokzatai és a Douro folyó fölé magasodó hidak különleges atmoszférát teremtenek. Úgy tapasztaljuk, hogy a város harmonikusan ötvözi az óváros romantikáját az óceáni panorámával, miközben gasztronómiája és borhagyománya önmagában is utazásra csábít.

Porto előnye, hogy nagyvárosi élményt kínál anélkül, hogy elveszítené emberléptékű jellegét. A tengerpart közelsége, a történelmi pincék, a hangulatos kávézók és a kreatív negyedek együtt olyan összhatást keltenek, amely sokak szerint a portugál főváros alternatívájává emeli. Mi úgy látjuk, hogy Porto bája éppen visszafogottságában és hitelességében rejlik.

Sevilla, Spanyolország

Fotó: Shutterstock

4. Sevilla

Sevilla Andalúzia szíve, ahol a mór örökség, a spanyol királyi pompa és a mediterrán könnyedség találkozik. A város utcáin sétálva narancsfák illata, flamenco dallamai és impozáns történelmi épületek kísérik az utazót. A monumentális katedrális, az Alcázar palotakomplexuma és a hangulatos belső udvarok mind azt az érzést keltik, hogy itt a múlt és a jelen szerves egységet alkot.

Megfigyelésünk szerint Sevilla különösen vonzó azok számára, akik kulturális élményekre, gazdag gasztronómiára és napfényes városi pihenésre vágynak. A város élhető mérete, gyalogosan bejárható központja és lüktető esti élete kiegyensúlyozott, mégis izgalmas utazást ígér. Sevilla nem csupán alternatíva a nagyobb spanyol metropoliszok mellett, hanem önálló karakterrel bíró úti cél.