A stewardess szerint ezt a hat italt érdemes elkerülni a repülőn

Hosszabb repülőút során természetes igény, hogy egy csésze kávéval, teával, frissítő üdítővel vagy akár egy pohár alkohollal tegyük kényelmesebbé az utazást. A légiutas-kísérők és pilóták azonban arra figyelmeztetnek, hogy bizonyos italok fogyasztása a fedélzeten nemcsak az ízélményt befolyásolja, hanem közvetlen hatással lehet közérzetünkre, hidratáltságunkra és egészségünkre is. A szakemberek szerint különösen hat ital esetében érdemes megfontolnunk, hogy inkább mellőzzük őket a repülőn.

Fotó: Shutterstock

Alapszabály: csak palackozott folyadékot fogyasszunk a repülőn

A tapasztalt utazók körében ismert alapszabály, hogy repülőn lehetőleg ne fogyasszunk olyan italt, amely nem gyári, zárt csomagolásból származik. Ennek oka, hogy a repülőgépek víztartályait a beszámolók szerint ritkán tisztítják, így a tartályokból származó víz minősége sok esetben kérdéses lehet. Mivel a fedélzeti kávé- és teakészítéshez, valamint a nem palackozott ivóvízhez is ugyanezt a rendszert használják, ezek higiéniai szempontból aggályosak lehetnek.

Vizsgálatok bizonyítják, hogy több légitársaság vízrendszereiben baktériumok jelenléte volt kimutatható, ami tovább erősíti azt a javaslatot, hogy a fedélzeten elsősorban palackozott italokat válasszunk. Egyes légiutas-kísérők szerint a kávéfőzőket és vízforralókat csak ritkán tisztítják, sőt előfordul, hogy csak meghibásodás esetén kerül sor alaposabb karbantartásra. Emiatt a személyzet tagjai közül sokan maguk sem fogyasztanak fedélzeti kávét vagy teát.

A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy még a csecsemők számára készített tápszerekhez sem ajánlott a fedélzeti csapvizet használni; ilyen esetben is célszerű palackozott vizet kérni.

Vannak, akik szívesen oldják a repülés izgalmait egy pohár alkohol tartalmú itallal, a szakértők azonban az alkoholfogyasztás mérséklését vagy teljes mellőzését javasolják

Fotó: Getty Images

Csapvíz, tea és kávé

A csapvíz – illetve az abból készült tea és kávé – a kerülendő italok listájának élén szerepel. Bár, ha felforraljuk a vizet elpusztulnak bizonyos mikroorganizmusok, a víz eredeti tisztasága továbbra sem garantált, ezért a higiéniai kockázat fennmarad. Különösen a hajnali járatokon csábító lehet a fedélzeten elfogyasztani a reggeli kávét vagy teát, azonban a légiutas-kísérők szerint érdemes inkább a repülőtéri, illetve saját magunk által vásárolt, palackozott italokra hagyatkozni.