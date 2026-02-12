Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
repülés

A stewardess szerint ezt a hat italt érdemes elkerülni a repülőn

16 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A légiutas-kísérők szerint több népszerű ital kellemetlen panaszokat okozhat utazás közben, ezért érdemes tudatosan választani. A repülőn egyes italok higiéniai vagy egészségügyi okokból kerülendők, különösen hosszú járatokon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
repülésrepülési trükkitalrepülőútrepülő

Hosszabb repülőút során természetes igény, hogy egy csésze kávéval, teával, frissítő üdítővel vagy akár egy pohár alkohollal tegyük kényelmesebbé az utazást. A légiutas-kísérők és pilóták azonban arra figyelmeztetnek, hogy bizonyos italok fogyasztása a fedélzeten nemcsak az ízélményt befolyásolja, hanem közvetlen hatással lehet közérzetünkre, hidratáltságunkra és egészségünkre is. A szakemberek szerint különösen hat ital esetében érdemes megfontolnunk, hogy inkább mellőzzük őket a repülőn.

Ezeket az italokat ne fogyasszuk repülőn
Repülőn lehetőleg ne fogyasszunk olyan italt, amely nem gyári, zárt csomagolásból származik
Fotó: Shutterstock

Alapszabály: csak palackozott folyadékot fogyasszunk a repülőn

A tapasztalt utazók körében ismert alapszabály, hogy repülőn lehetőleg ne fogyasszunk olyan italt, amely nem gyári, zárt csomagolásból származik. Ennek oka, hogy a repülőgépek víztartályait a beszámolók szerint ritkán tisztítják, így a tartályokból származó víz minősége sok esetben kérdéses lehet. Mivel a fedélzeti kávé- és teakészítéshez, valamint a nem palackozott ivóvízhez is ugyanezt a rendszert használják, ezek higiéniai szempontból aggályosak lehetnek.
Vizsgálatok bizonyítják, hogy több légitársaság vízrendszereiben baktériumok jelenléte volt kimutatható, ami tovább erősíti azt a javaslatot, hogy a fedélzeten elsősorban palackozott italokat válasszunk. Egyes légiutas-kísérők szerint a kávéfőzőket és vízforralókat csak ritkán tisztítják, sőt előfordul, hogy csak meghibásodás esetén kerül sor alaposabb karbantartásra. Emiatt a személyzet tagjai közül sokan maguk sem fogyasztanak fedélzeti kávét vagy teát.
A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy még a csecsemők számára készített tápszerekhez sem ajánlott a fedélzeti csapvizet használni; ilyen esetben is célszerű palackozott vizet kérni.

An Air Berlin steward serves drink's on the bankrupt aviation concern's last flight in Munich, Germany, 27 October 2017. The company terminated all services after the last flight from Munich to Berlin's Tegel airport. Photo: Gregor Fischer/dpa (Photo by Gregor Fischer/picture alliance via Getty Images)
Vannak, akik szívesen oldják a repülés izgalmait egy pohár alkohol tartalmú itallal, a szakértők azonban az alkoholfogyasztás mérséklését vagy teljes mellőzését javasolják
Fotó: Getty Images

Csapvíz, tea és kávé

A csapvíz – illetve az abból készült tea és kávé – a kerülendő italok listájának élén szerepel. Bár, ha felforraljuk a vizet elpusztulnak bizonyos mikroorganizmusok, a víz eredeti tisztasága továbbra sem garantált, ezért a higiéniai kockázat fennmarad. Különösen a hajnali járatokon csábító lehet a fedélzeten elfogyasztani a reggeli kávét vagy teát, azonban a légiutas-kísérők szerint érdemes inkább a repülőtéri, illetve saját magunk által vásárolt, palackozott italokra hagyatkozni.

Alkohol

Sokan egy pohár borral, sörrel vagy pezsgővel szeretnék oldani a repülés feszültségét, a szakértők azonban az alkoholfogyasztás mérséklését vagy teljes mellőzését javasolják. A kabin alacsony páratartalma eleve fokozza a szervezet folyadékvesztését, amit az alkohol tovább erősít, így könnyebben kiszáradhatunk, fáradtabbnak érezhetjük magunkat, és a jetlag tünetei is erősebben jelentkezhetnek. Emellett a kabinnyomás miatt az alkohol gyorsabban felszívódhat, ezért a megszokottnál erősebb és kiszámíthatatlanabb hatást fejthet ki.

Narancslé

Bár a narancslé általában palackozva kerül a fedélzetre, és vitaminokban gazdag frissítőnek számít, mégis szerepel a kerülendő italok között. Savassága a repülőgépek kabinjában fennálló nyomáskülönbség hatására fokozhatja a gyomorégést és a refluxos panaszokat, ezért érzékenyebb gyomrú utasok számára kellemetlenséget okozhat.

További szempontok: puffadás és szénsavas italok

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a szénsavas üdítők a magaslati környezetben fokozhatják a puffadást és a gázképződést, ami hosszabb repülés során kényelmetlen érzést okozhat. Bár ezek az italok nem minden esetben tartoznak a szigorúan tiltott kategóriába, érdemes mértékkel fogyasztani őket.

Mit igyunk inkább?

A repülés során a legfontosabb a megfelelő hidratáltság fenntartása. A légiutas-kísérők tapasztalatai alapján a legjobb választás a palackozott víz vagy más, szintén palackozott, alkohol- és szénsavmentes ital. Hosszabb utakon sokan a paradicsomlevet is kellemesebbnek érzik a magasban, és ez is jó alternatíva lehet.
 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!