A stewardess szerint ezt a hat italt érdemes elkerülni a repülőn

Hosszabb repülőút során természetes igény, hogy egy csésze kávéval, teával, frissítő üdítővel vagy akár egy pohár alkohollal tegyük kényelmesebbé az utazást. A légiutas-kísérők és pilóták azonban arra figyelmeztetnek, hogy bizonyos italok fogyasztása a fedélzeten nemcsak az ízélményt befolyásolja, hanem közvetlen hatással lehet közérzetünkre, hidratáltságunkra és egészségünkre is. A szakemberek szerint különösen hat ital esetében érdemes megfontolnunk, hogy inkább mellőzzük őket a repülőn.
Alapszabály: csak palackozott folyadékot fogyasszunk a repülőn
A tapasztalt utazók körében ismert alapszabály, hogy repülőn lehetőleg ne fogyasszunk olyan italt, amely nem gyári, zárt csomagolásból származik. Ennek oka, hogy a repülőgépek víztartályait a beszámolók szerint ritkán tisztítják, így a tartályokból származó víz minősége sok esetben kérdéses lehet. Mivel a fedélzeti kávé- és teakészítéshez, valamint a nem palackozott ivóvízhez is ugyanezt a rendszert használják, ezek higiéniai szempontból aggályosak lehetnek.
Vizsgálatok bizonyítják, hogy több légitársaság vízrendszereiben baktériumok jelenléte volt kimutatható, ami tovább erősíti azt a javaslatot, hogy a fedélzeten elsősorban palackozott italokat válasszunk. Egyes légiutas-kísérők szerint a kávéfőzőket és vízforralókat csak ritkán tisztítják, sőt előfordul, hogy csak meghibásodás esetén kerül sor alaposabb karbantartásra. Emiatt a személyzet tagjai közül sokan maguk sem fogyasztanak fedélzeti kávét vagy teát.
A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy még a csecsemők számára készített tápszerekhez sem ajánlott a fedélzeti csapvizet használni; ilyen esetben is célszerű palackozott vizet kérni.
Csapvíz, tea és kávé
A csapvíz – illetve az abból készült tea és kávé – a kerülendő italok listájának élén szerepel. Bár, ha felforraljuk a vizet elpusztulnak bizonyos mikroorganizmusok, a víz eredeti tisztasága továbbra sem garantált, ezért a higiéniai kockázat fennmarad. Különösen a hajnali járatokon csábító lehet a fedélzeten elfogyasztani a reggeli kávét vagy teát, azonban a légiutas-kísérők szerint érdemes inkább a repülőtéri, illetve saját magunk által vásárolt, palackozott italokra hagyatkozni.
Alkohol
Sokan egy pohár borral, sörrel vagy pezsgővel szeretnék oldani a repülés feszültségét, a szakértők azonban az alkoholfogyasztás mérséklését vagy teljes mellőzését javasolják. A kabin alacsony páratartalma eleve fokozza a szervezet folyadékvesztését, amit az alkohol tovább erősít, így könnyebben kiszáradhatunk, fáradtabbnak érezhetjük magunkat, és a jetlag tünetei is erősebben jelentkezhetnek. Emellett a kabinnyomás miatt az alkohol gyorsabban felszívódhat, ezért a megszokottnál erősebb és kiszámíthatatlanabb hatást fejthet ki.
Narancslé
Bár a narancslé általában palackozva kerül a fedélzetre, és vitaminokban gazdag frissítőnek számít, mégis szerepel a kerülendő italok között. Savassága a repülőgépek kabinjában fennálló nyomáskülönbség hatására fokozhatja a gyomorégést és a refluxos panaszokat, ezért érzékenyebb gyomrú utasok számára kellemetlenséget okozhat.
További szempontok: puffadás és szénsavas italok
A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a szénsavas üdítők a magaslati környezetben fokozhatják a puffadást és a gázképződést, ami hosszabb repülés során kényelmetlen érzést okozhat. Bár ezek az italok nem minden esetben tartoznak a szigorúan tiltott kategóriába, érdemes mértékkel fogyasztani őket.
Mit igyunk inkább?
A repülés során a legfontosabb a megfelelő hidratáltság fenntartása. A légiutas-kísérők tapasztalatai alapján a legjobb választás a palackozott víz vagy más, szintén palackozott, alkohol- és szénsavmentes ital. Hosszabb utakon sokan a paradicsomlevet is kellemesebbnek érzik a magasban, és ez is jó alternatíva lehet.