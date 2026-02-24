Ez az apró hiba okozza a legtöbb káoszt beszállás után – a légiutas-kísérők szerint szinte mindenki elköveti

A repülőutak egyik legstresszesebb pillanata nem a felszállás vagy a landolás, hanem a beszállás. A folyosón torlódó utasok, a csomagjaikat sietve elhelyezni próbáló családok, az idővel versenyt futó üzleti utazók – ismerős jelenet. A háttérben azonban egy meglepően egyszerű, mégis tömegesen elkövetett hiba áll: a kézipoggyászok rossz elhelyezése.

A fedélzeti személyzet tapasztalatai szerint az utasok jelentős része automatikusan a felső csomagtartókba helyezi kisebb táskáit és hátizsákjait – holott ezeknek az ülés alatti térben lenne a helyük. Ez az aprónak tűnő hiba gyakran elegendő ahhoz, hogy már a repülőút első perceiben torlódás és feszültség alakuljon ki a fedélzeten.

Fotó: Shutterstock

Miért okoz problémát a felső tárolók használata a repülőút során?

Első pillantásra logikusnak tűnhet, hogy minden csomagot a fejünk feletti rekeszbe helyezzünk. A gyakorlatban azonban ez komoly fennakadásokat okozhat. A felső tárolókat elsősorban a nagyobb kézipoggyászok számára tervezték. Amennyiben a kisebb táskák, hátizsákok vagy személyes tárgyak is ide kerülnek, a rekeszek gyorsan megtelnek. Ennek több kellemetlen következménye lehet:

késlekedés a beszállás során,

torlódás a folyosón,

utólagos csomagáthelyezések,

valamint az, hogy a nagyobb kézipoggyászokat végül a raktérbe kell áttenni.

Légiközlekedési szakértők szerint a személyzet rendszeresen kéri az utasokat arra, hogy a kisebb tárgyakat az ülés alá helyezzék. Ennek ellenére sokan figyelmen kívül hagyják ezt az iránymutatást, vagy egyszerűen nincsenek tisztában azzal, hogy a szabály célja a gyorsabb és gördülékenyebb beszállás biztosítása.

A kézipoggyász megfelelő elhelyezése nem csupán praktikus szempont, hanem a repülésbiztonság szerves része is

Fotó: Shutterstock

Nem csupán kényelmi kérdés

A kézipoggyász megfelelő elhelyezése nem csupán praktikus szempont, hanem a repülésbiztonság szerves része is. A légiutas-kísérők feladata a fedélzet rendjének és biztonságának fenntartása. Vészhelyzet esetén minden másodperc számít: egy túlzsúfolt folyosó vagy egy nehezen nyitható, túltömött felső tároló akadályozhatja a gyors és hatékony reagálást.

Légiközlekedési szakértők szerint az ülés alatti tér tudatos kihasználása három kulcsfontosságú előnnyel jár:

Gyorsabb beszállás – kevesebb torlódás alakul ki a folyosón.

Optimális helykihasználás – a nagyobb kézipoggyászok számára biztosított marad a felső rekesz.

Nagyobb biztonság – csökken a leeső poggyászok és a folyosón kialakuló akadályok kockázata.

A leszállás utáni türelmetlenség is gondot okoz

Nemcsak a beszállás során jelentkezhetnek problémák. Gyakori jelenség, hogy az utasok már a földet érés után, a biztonsági öv jelzés aktív állapotában felállnak, sőt kinyitják a felső tárolókat. Ez nemcsak szabályellenes, hanem veszélyes is: a repülőgép ilyenkor még gurulhat, hirtelen fékezhet, a csomagok pedig könnyen kieshetnek a rekeszből. A légiutas-kísérők hangsúlyozzák: az előírások nem öncélúak. Minden szabály a fedélzeten tartózkodók biztonságát szolgálja.