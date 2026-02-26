Fizetős és ingyenes strandok a Balatonon – Körkép szállásfoglalás előtt

A települések többsége még nem tette közzé az aktuális, idei díjakat, ezért az elmúlt évek tapasztalataiból indulunk ki, amikor a strandbelépő árak és a kínálat alapján próbálunk okosan dönteni. A Balaton továbbra is kettős arcát mutatja: a déli parton sűrűbben találunk ingyenes strandokat, míg az északi parti strandok között gyakoribbak a belépődíjas, erősebb infrastruktúrával rendelkező helyek.

Strandkörkép: a Balaton nyáron töretlenül Magyarország legnépszerűbb turisztikai célpontja

Fotó: Shutterstock

Fizetős strandok a Balatonon – mit kapunk a belépőért?

A belépődíjas balatoni strandokon többnyire átgondoltabb, karbantartott környezet fogad bennünket, ahol a fürdőzésen túl is bőven akad lehetőség a kikapcsolódásra. Gondozott zöldterületek, árnyékot adó fák, tiszta és rendszeresen takarított mosdók, biztonságot adó vízimentői jelenlét; ezek mind hozzájárulnak a komfortos strandélményhez.

Sok helyen sportpályák, játszóterek, vízi élményelemek vagy eszközbérlési lehetőségek (SUP, vízibicikli) is elérhetők, így akár egy egész napot is tartalmasan eltölthetünk a parton. A magasabb belépő tehát jellemzően a kényelmet, a biztonságot és a szélesebb szolgáltatási palettát fedezi; cserébe kiszámíthatóbb, rendezettebb körülmények között pihenhetünk.

Az északi parton – például Balatonfüred vagy Csopak strandjain – jellemzőbb a belépődíj. A déli oldalon is vannak ikonikus fizetős helyek, mint a Siófok Nagystrand vagy a Napfény Strand, ahol a programkínálat, a homokos partszakasz és a pezsgő hangulat a fő vonzerő.

Szintén népszerű fizetős fürdőhely a fonyódi Panoráma Strand, amely a déli part egyik legjobb értékelésű strandja, valamint a Balatonmáriafürdő Központi Strand, amely családbarát kialakításával és rendezett környezetével kedvelt a nyaralók körében.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ár-összehasonlításban az északi part népszerűbb, frekventált települései tartoztak a drágább kategóriába, míg a kisebb falvakban vagy kevésbé felkapott partszakaszokon általában kedvezőbb belépődíjakkal találkozhattunk. Valószínű, hogy 2026-ban is hasonló tendenciák érvényesülnek majd, amint az önkormányzatok meghozzák idei határozataikat.