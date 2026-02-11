6 különleges vezetett séta Budapesten, ahol a romantika és a szerelem áll a középpontban

Februárban is számos helyen vár romantikus hangulat Budapesten: a téli csendbe burkolózó Margitsziget sétányai, a budai Várnegyed macskaköves utcái és a Halászbástya esti panorámája különösen meghitt programot kínálnak. A Gellért-hegy kilátópontjai, a Kopaszi-gát dunaparti sétái vagy a Füvészkert üvegházainak zöld oázisa szintén ideális választás lehet egy téli randevúhoz. A város legszebb helyszíneit és szerelmes történeteit bemutató tematikus vezetett séták pedig még különlegesebb élménnyé teszik a szerelmes felfedezést.

A Várkert Bazár Valentin-napi sétája Erzsébet királyné életének személyesebb pillanataiba enged betekintést

Fotó: MW archív

Vezetett séták Valentin-nap alkalmából a romantika jegyében

A hagyományokhoz híven Valentin-nap alkalmából idén is romantikus hangulatú vezetett sétákra invitáljuk az érdeklődőket. A Funzine nyomán összeállított válogatásunkban olyan programokat ajánlunk, amelyek nemcsak február 14-ét teszik emlékezetessé, hanem a főváros szerelmes történeteit és romantikus helyszíneit is közelebb hozzák a résztvevőkhöz.

Szecessziós Ferencváros

A nyüzsgő Ráday utca nemcsak gasztronómiai kínálata miatt izgalmas úti cél. A Róth Miksa Emlékház szervezésében február 14-én egy körülbelül kétórás vezetett séta során ismerhető meg az utca szecessziós és art deco épületeinek különleges részletvilága. A program során reflektorfénybe kerülnek a lakó- és bérházak, a pezsgőgyár és a kórház látványos, valamint rejtettebb díszítőelemei is.

A séta időpontja: 2026. február 14.

Szerelmes Budapest

A főváros történelmi épületei számtalan romantikus titkot rejtenek. A Fővám tértől a Vigadó térig tartó időutazás Budapest szerelmes múltját mutatja be: kiderül, hogyan udvaroltak a 19–20. században, milyen akadályokkal kellett megküzdeniük a pároknak, és milyen megható vagy éppen feledésbe merült történetek őrzik a régi szerelmek emlékét.

A séta időpontjai: 2026. február 14., 28.

Festetics-palota, amelynek belső terei is megcsodálhatók a Valenti napi vezetett séta folyamán

Fotó: MW archív

Sisi szívügyei

A Várkert Bazár Valentin-napi sétája Erzsébet királyné életének személyesebb pillanataiba enged betekintést. A neoreneszánsz kertet, eldugott lépcsőházakat és a Sisi-szobrot érintő túra során kiderül, milyen lehetett feleségként, édesanyaként és barátként az 1867-ben megkoronázott királyné, aki boldogtalan házasságban élt, és gyengéd érzelmeket táplált gróf Andrássy Gyula iránt. A sétát februárban hétvégente 11 és 14 órától indítják.

A séta időpontjai: 2026. február 15., 22., 28.