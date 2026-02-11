6 különleges vezetett séta Budapesten, ahol a romantika és a szerelem áll a középpontban

Februárban is számos helyen vár romantikus hangulat Budapesten: a téli csendbe burkolózó Margitsziget sétányai, a budai Várnegyed macskaköves utcái és a Halászbástya esti panorámája különösen meghitt programot kínálnak. A Gellért-hegy kilátópontjai, a Kopaszi-gát dunaparti sétái vagy a Füvészkert üvegházainak zöld oázisa szintén ideális választás lehet egy téli randevúhoz. A város legszebb helyszíneit és szerelmes történeteit bemutató tematikus vezetett séták pedig még különlegesebb élménnyé teszik a szerelmes felfedezést.
Vezetett séták Valentin-nap alkalmából a romantika jegyében
A hagyományokhoz híven Valentin-nap alkalmából idén is romantikus hangulatú vezetett sétákra invitáljuk az érdeklődőket. A Funzine nyomán összeállított válogatásunkban olyan programokat ajánlunk, amelyek nemcsak február 14-ét teszik emlékezetessé, hanem a főváros szerelmes történeteit és romantikus helyszíneit is közelebb hozzák a résztvevőkhöz.
Szecessziós Ferencváros
A nyüzsgő Ráday utca nemcsak gasztronómiai kínálata miatt izgalmas úti cél. A Róth Miksa Emlékház szervezésében február 14-én egy körülbelül kétórás vezetett séta során ismerhető meg az utca szecessziós és art deco épületeinek különleges részletvilága. A program során reflektorfénybe kerülnek a lakó- és bérházak, a pezsgőgyár és a kórház látványos, valamint rejtettebb díszítőelemei is.
A séta időpontja: 2026. február 14.
Szerelmes Budapest
A főváros történelmi épületei számtalan romantikus titkot rejtenek. A Fővám tértől a Vigadó térig tartó időutazás Budapest szerelmes múltját mutatja be: kiderül, hogyan udvaroltak a 19–20. században, milyen akadályokkal kellett megküzdeniük a pároknak, és milyen megható vagy éppen feledésbe merült történetek őrzik a régi szerelmek emlékét.
A séta időpontjai: 2026. február 14., 28.
Sisi szívügyei
A Várkert Bazár Valentin-napi sétája Erzsébet királyné életének személyesebb pillanataiba enged betekintést. A neoreneszánsz kertet, eldugott lépcsőházakat és a Sisi-szobrot érintő túra során kiderül, milyen lehetett feleségként, édesanyaként és barátként az 1867-ben megkoronázott királyné, aki boldogtalan házasságban élt, és gyengéd érzelmeket táplált gróf Andrássy Gyula iránt. A sétát februárban hétvégente 11 és 14 órától indítják.
A séta időpontjai: 2026. február 15., 22., 28.
Úri huncutságok Pesten
Februárban és márciusban bepillantás nyílik az egykori előkelő világ kulisszái mögé, amelyet szigorú szabályok és zárt társasági körök jellemeztek. A Károlyi-kertből induló séta a Palotanegyed utcáin vezet végig, és olyan helyszíneket is érint, mint a Festetics-palota, amelynek belső terei is megcsodálhatók. A program során olyan különös történetek is megismerhetők, mint a Vörös grófnő legendája vagy az ezerkoronással szivarra gyújtó gróf esete.
A séta időpontja: 2026. február 22.
Veszedelmes viszonyok
Február 22-én, vasárnap a főváros történetének titokzatos és botrányos szerelmi történetei kerülnek előtérbe. A Korzózz Velünk! sétáján a tiltott kapcsolatok, hűtlenségek és árulások izgalmas történetei elevenednek meg, miközben választ kaphatunk többek között arra is, kivel töltötte utolsó szabad éjszakáját az első miniszterelnök, vagy hol élt Pest egykor ünnepelt szépsége, Pest Rózsája.
A séta időpontja: 2026. február 22.
Randevú a hangszerek királynőjével
Február 28-án zenei élményekkel, minikoncerttel kísért belvárosi vezetett sétára invitál az Imagine csapata. Az orgona, a „hangszerek királynője” összetett működésével, gazdag hangzásával és impozáns megjelenésével mindenkit lenyűgöz. A séta során szakértő vezetésével megtudható, hogyan szólaltatják meg a sípokat, milyen érdekességeket fedezhetünk fel egy templom karzatáról, és milyen dallamok csendülnek fel az orgonán a különböző alkalmak során.
A séta időpontja: 2026. február 28.