Kastélyokkal, hegyekkel és ősi temetőkkel bővült az UNESCO világörökségi listája

Az UNESCO világörökségi programja több mint fél évszázada működik, célja pedig a kiemelkedő kulturális és természeti értékek megőrzése. A lista folyamatos bővülése jól mutatja, hogy a világ különböző térségeiben ma is számos olyan helyszín található, amely történelmi, kulturális vagy természeti jelentősége miatt globális védelemre érdemes. Az újonnan elismert helyek között kastélyok, ősi temetkezési helyek, barlangrendszerek, hegyvidéki tájak és történelmi útvonalak egyaránt szerepelnek, tovább erősítve a világörökségi lista sokszínűségét.

UNESCO világörökség: Panorámás kép a carnaci kövek sorairól felhős ég alatt a Franciaországi Bretagne-ban

Fotó: AFP

Európai kastélyok és ősi emlékek a világörökségi listán

Az európai helyszínek közül kiemelkednek II. Lajos bajor király romantikus stílusú kastélyai – Neuschwanstein, Linderhof, Herrenchiemsee és Schachen –, amelyek a 19. századi historizáló építészet ikonikus példái. A Neuschwanstein különösen ismert, mivel a modern popkultúrában is hatást gyakorolt, többek között a mesefilmek kastélyainak vizuális megformálására.

Szintén Európában található a franciaországi Carnac megalitikus kősora, a dániai Møns Klint látványos mészkőszirtjei, a görögországi minószi paloták Kréta szigetén, az olaszországi Szardínia sziklába vájt őskori temetkezési helyei (domus de janas), valamint a törökországi Sardeisz és Bin Tepe királysírjai. Az új bővítésről – ahogy az Orient is beszámolt – több kontinens kiemelkedő emlékei egyszerre kerültek fel a listára.

Afrikai tájak és ökológiai különlegességek

Afrikában többek között a Bissau-Guineához tartozó Bijagós-szigetcsoport tengeri ökoszisztémái, a kameruni Mandara-hegység Diy-Gid-Biy kultúrtája, a Sierra Leone-i Gola–Tiwai esőerdei komplexum, a Malawi területén található Mulanje-hegy kulturális tája, valamint az iSimangaliso Wetland Park határon átnyúló kiterjesztése került védelem alá. Ezek a helyszínek egyszerre képviselik a biológiai sokféleség megőrzésének és a hagyományos kultúrák fennmaradásának fontosságát.

Peruaçu-barlangok Brazíliában. A park több mint 250 barlangnak ad otthont, melyek sziklafestményei körülbelül 12 000 évesek.

Fotó: AFP

Ázsiai történelmi és vallási helyszínek

Ázsiában szintén sokszínű örökségi helyszínek kaptak elismerést: a kambodzsai történelmi emlékhelyek, a közép-ázsiai Khuttal régészeti lelőhelyei, az Egyesült Arab Emírségek sivatagi Faya paleotája, a malajziai erdőkutató park, India maratha katonai tájai, az észak-koreai Kumgang-hegy, a dél-koreai Bangucheon-patak sziklarajzai, az oroszországi Sulgan-Tas barlang festményei, az iráni Khorramábád-völgy őskori lelőhelyei, valamint a vietnámi buddhista zarándokhelyekből álló Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn – Kiếp Bạc műemlékegyüttes.