Kastélyokkal, hegyekkel és ősi temetőkkel bővült az UNESCO világörökségi listája

Új kulturális és természeti helyszínekkel bővült a nemzetközileg védett értékek listája, kastélyoktól ősi tájakig. Az UNESCO világörökségi rendszerében így további kiemelt jelentőségű emlékek kaptak nemzetközi védelmet.
Az UNESCO világörökségi programja több mint fél évszázada működik, célja pedig a kiemelkedő kulturális és természeti értékek megőrzése. A lista folyamatos bővülése jól mutatja, hogy a világ különböző térségeiben ma is számos olyan helyszín található, amely történelmi, kulturális vagy természeti jelentősége miatt globális védelemre érdemes. Az újonnan elismert helyek között kastélyok, ősi temetkezési helyek, barlangrendszerek, hegyvidéki tájak és történelmi útvonalak egyaránt szerepelnek, tovább erősítve a világörökségi lista sokszínűségét.

UNESCO világörökség: Panorámás kép a carnaci kövek sorairól felhős ég alatt a Franciaországi Bretagne-ban
UNESCO világörökség: Panorámás kép a carnaci kövek sorairól felhős ég alatt a Franciaországi Bretagne-ban
Fotó: AFP

Európai kastélyok és ősi emlékek a világörökségi listán

Az európai helyszínek közül kiemelkednek II. Lajos bajor király romantikus stílusú kastélyai – Neuschwanstein, Linderhof, Herrenchiemsee és Schachen –, amelyek a 19. századi historizáló építészet ikonikus példái. A Neuschwanstein különösen ismert, mivel a modern popkultúrában is hatást gyakorolt, többek között a mesefilmek kastélyainak vizuális megformálására.
Szintén Európában található a franciaországi Carnac megalitikus kősora, a dániai Møns Klint látványos mészkőszirtjei, a görögországi minószi paloták Kréta szigetén, az olaszországi Szardínia sziklába vájt őskori temetkezési helyei (domus de janas), valamint a törökországi Sardeisz és Bin Tepe királysírjai. Az új bővítésről – ahogy az Orient is beszámolt – több kontinens kiemelkedő emlékei egyszerre kerültek fel a listára.

Afrikai tájak és ökológiai különlegességek

Afrikában többek között a Bissau-Guineához tartozó Bijagós-szigetcsoport tengeri ökoszisztémái, a kameruni Mandara-hegység Diy-Gid-Biy kultúrtája, a Sierra Leone-i Gola–Tiwai esőerdei komplexum, a Malawi területén található Mulanje-hegy kulturális tája, valamint az iSimangaliso Wetland Park határon átnyúló kiterjesztése került védelem alá. Ezek a helyszínek egyszerre képviselik a biológiai sokféleség megőrzésének és a hagyományos kultúrák fennmaradásának fontosságát.

A visitor stands at the entrance of a cave in the Peruaçu Caves National Park, home to a group of more than 250 caves with rock paintings dating back approximately 12,000 years, in the municipality of Itacarambi, Minas Gerais State, Brazil, on January 9, 2025. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) declared the Peruacu Caves National Park a World Natural Heritage Site on July 13, 2025 during a session of the World Heritage Committee in Paris. (Photo by Evandro Pereira / AFP)
Peruaçu-barlangok Brazíliában. A park több mint 250 barlangnak ad otthont, melyek sziklafestményei körülbelül 12 000 évesek.
Fotó: AFP

Ázsiai történelmi és vallási helyszínek

Ázsiában szintén sokszínű örökségi helyszínek kaptak elismerést: a kambodzsai történelmi emlékhelyek, a közép-ázsiai Khuttal régészeti lelőhelyei, az Egyesült Arab Emírségek sivatagi Faya paleotája, a malajziai erdőkutató park, India maratha katonai tájai, az észak-koreai Kumgang-hegy, a dél-koreai Bangucheon-patak sziklarajzai, az oroszországi Sulgan-Tas barlang festményei, az iráni Khorramábád-völgy őskori lelőhelyei, valamint a vietnámi buddhista zarándokhelyekből álló Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn – Kiếp Bạc műemlékegyüttes.

Az amerikai kontinens és Óceánia új helyszínei

Az amerikai kontinensen a brazíliai Peruaçu Nemzeti Park barlangrendszere, a jamaicai Port Royal elsüllyedt történelmi kikötővárosa, a Panama területén húzódó történelmi transzisthmusi kereskedelmi útvonal, valamint a mexikói Wixárika zarándokút szent helyei kerültek fel a listára.
Ausztráliát az ősi sziklarajzok millióit őrző Murujuga kultúrtáj képviseli, amely a világ egyik legnagyobb őskori művészeti együttese.

The white Chalk Cliffs of Mons Klint are pictured on July 18, 2025 on Mon Island, near Vordingborg in southeastern Denmark. On July 13, 2025, the Chalk Cliffs of Mons Klint were designated a UNESCO World Heritage Site. Located on the eastern coast of the Danish island of Mon, the 6-kilometer-long limestone cliffs rise up to 128 meters. Formed around 70 million years ago during the Upper Cretaceous, the chalk consists mainly of microscopic algae remains (coccoliths) from an ancient sea. (Photo by Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT
A Mons Klint fehér mészkősziklái, Dánia délkeleti részén. 2025. július 13-án az UNESCO Világörökség részévé nyilvánították
Fotó: AFP

Az új világörökségi helyszínek régiónként

Európa

  • II. Lajos bajor király kastélyai: Neuschwanstein, Linderhof, Herrenchiemsee, Schachen (Németország)
  • Domus de janas temetkezési helyek (Olaszország, Szardínia)
  • Møns Klint mészkőszirtjei (Dánia)
  • Carnaci kősorok (Franciaország)
  • Minószi paloták (Görögország)
  • Sardeisz és Bin Tepe királysírjai (Törökország)

Afrika

  • Bijagós-szigetcsoport tengeri ökoszisztémái (Bissau-Guinea)
  • Diy-Gid-Biy kultúrtáj, Mandara-hegység (Kamerun)
  • Gola–Tiwai komplexum (Sierra Leone)
  • Mulanje-hegy kulturális tája (Malawi)
  • iSimangaliso Wetland Park kiterjesztése (Dél-Afrika/Mozambik)

Ázsia

  • Kambodzsai történelmi emlékhelyek
  • Khuttal kulturális örökségi helyszínei (Tádzsikisztán)
  • Faya paleotáj (Egyesült Arab Emírségek)
  • Malajziai Erdőkutató Intézet parkja (Malajzia)
  • Maratha katonai tájak (India)
  • Kumgang-hegy (Észak-Korea)
  • Bangucheon-patak sziklarajzai (Dél-Korea)
  • Sulgan-Tas barlang sziklafestményei (Oroszország)
  • Khorramábád-völgy őskori lelőhelyei (Irán)
  • Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn – Kiếp Bạc műemlékegyüttes (Vietnám)

Észak- és Dél-Amerika

  • Peruaçu-barlangok Nemzeti Park (Brazília)
  • Port Royal régészeti együttese (Jamaica)
  • Transz-isthmusi történelmi útvonal (Panama)
  • Wixárika zarándokút szent helyei (Mexikó)

Ausztrália és Óceánia

  • Murujuga kultúrtáj (Ausztrália)

Az új helyszínek felvétele nemcsak presztízst jelent az érintett országok számára, hanem hosszú távú védelmi kötelezettségeket is, amelyek célja a kulturális örökség és a természeti értékek megőrzése a jövő generációi számára.

 

 

