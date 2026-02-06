Hiányzik a strand? – Európa 5 legjobb fedett víziparkja, ami télen is nagy élmény

Amikor a tél közepén már végképp elegünk van a szürkeségből, és a nyár gondolata is túl távolinak tűnik, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a vízparti élményekről hónapokra le kell mondanunk. Mi azonban úgy gondoljuk: Európában szerencsére egészen más a helyzet. A kontinens legjobb fedett víziparkjai egész évben képesek visszaadni a nyaralás érzését – akár családdal, akár párunkkal, akár baráti társasággal indulunk útnak.

Vízipark: A Berlin közelében fekvő Tropical Islands több mint 710 000 négyzetméteres fedett területet sokan a világ legnagyobb zárt víziparkjaként emlegetik

Fotó: AFP

Fenomenális fedett víziparkok a közelben

Az alábbi válogatásban öt olyan helyet mutatunk be, ahol a csúszdák, a pálmafák és a wellness nem gyerekes attrakció, hanem tudatos kikapcsolódás. Közülük is kiemelt figyelmet szentelünk a Berlin közelében található, világszinten is egyedülálló komplexumnak.

Tropical Islands – Trópusi álom egy léghajóhangárban

Ha van hely Európában, ahol valóban elfelejtjük, hogy nem a Csendes-óceán valamelyik szigetén járunk, az a Berlin közelében fekvő Tropical Islands. Körülbelül egy órányi autóútra a német fővárostól egy egykori léghajóhangár rejt egy komplett trópusi világot – méretében, hangulatában és szolgáltatásaiban is páratlan módon.

A több mint 710 000 négyzetméteres fedett területet sokan a világ legnagyobb zárt víziparkjaként emlegetik, nem véletlenül. A kupola belső tere – amely a Föld legnagyobb szabadon álló csarnokai közé tartozik – egész évben kellemes, közel 26 °C-os klímát biztosít. Itt valódi homokos strandokon pihenhetünk, miközben természetes fény szűrődik be a hatalmas tetőszerkezeten keresztül.

A központi attrakció a Trópusi-tenger, amely három olimpiai medence méretével, lassan mélyülő partszakaszával és enyhe hullámaival valóban tengerélményt nyújt. Ezt egészíti ki a fedett lagúna vízesésekkel, csúszdákkal és barlangszerű zugokkal, valamint a világ egyik legnagyobb beltéri esőerdeje, mintegy 50 000 növénnyel és egzotikus madarakkal, köztük flamingókkal.

Aki az aktívabb kikapcsolódást keresi, az sem fog unatkozni: itt található Németország legmagasabb fedett vízicsúszdája, búvárleckék, szörfszimulátor, fitneszterem, minigolf és még hőlégballonos élmény is. A hatalmas wellnessrészleg – közel 33 000 négyzetméteren – szaunavilággal, pihenőzónákkal és kezelésekkel kifejezetten a felnőtt vendégeket szólítja meg.

A Tropical Islands nem csupán egy napos program. A helyszínen szállodák, tematikus lodge-ok, beltéri és kültéri sátrak, sőt nyaralóházak is elérhetők. Így a strandélmény akár több napig is megszakítás nélkül folytatható – fürdőruhában reggelizve, este pedig a lagúna fényei mellett sétálva. Kevés európai hely kínál ennyire komplex, időjárástól független téli nyarat.