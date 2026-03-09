Ez történhet, ha alkohollal buksz le egy muszlim országban

Az alkoholfogyasztás a muszlim országokban jóval érzékenyebb kérdés, mint Európában. Vannak helyek – például Dubaj –, ahol bizonyos keretek között engedélyezett, máshol, mint a Maldív-szigeteken, az alkohol bevitele is tilos. Utazóként fontos, hogy tiszteletben tartsuk a helyi szabályokat, mert így elkerülhetjük a bírságot, az elkobzást vagy a kellemetlen hatósági ügyeket.

Egyes helyeken teljes a tiltás, máshol csak bizonyos helyeken engedélyezett az alkoholfogyasztás.

Fotó: Shutterstock

Alkoholfogyasztás a muszlim országokban: ezekre a szabályokra figyelj turistaként

Amikor Európán kívül utazunk, hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy a megszokott szabályok nagyjából mindenhol érvényesek. A valóság azonban egészen más lehet, különösen akkor, ha mohamedán országba látogatunk. Az alkohol kérdése ezekben az államokban gyakran szigorúan szabályozott, és egy rossz döntés akár komoly büntetést is hozhat.

Megnéztük, mi történhet, ha valaki alkoholt próbál bevinni egy muzulmán nyaralóhelyre. Hol teljes a tiltás, hol engedélyezett korlátozottan az alkoholfogyasztás, és milyen következményekkel járhat a szabályok megszegése?

Miért korlátozzák az alkoholfogyasztást a muzulmán országok?

Az alkohol tiltása az iszlám vallási szabályaiból ered. A muszlim vallás tanítása szerint az alkoholfogyasztása bűnnek számít, ezért számos ország – különösen a vallási törvényeket is alkalmazó államok – szigorú korlátozásokat vezetett be.

Fontos azonban tudni, hogy nem minden muszlim ország egyformán szigorú. Egyes helyeken teljes a tiltás, máshol csak bizonyos helyeken vagy engedéllyel lehet alkoholt fogyasztani.

Teljes alkoholtilalom: ilyen például a Maldív-szigetek

A turisták számára talán meglepő, de a Maldív-szigetek egyik legismertebb szabálya az, hogy alkoholt nem lehet bevinni az országba.

Ha a reptéren alkoholt talál a vámellenőrzés a poggyászunkban:

az italt azonnal elkobozzák

nyilvántartásba veszik az esetet

egyes esetekben pénzbírság is kiszabható

Fontos részlet, hogy a Maldív-szigeteken a turisták luxusresort szigeteken legálisan fogyaszthatnak alkoholt, de azt kizárólag ott vásárolhatják meg. A saját palack bevitele azonban tilos.