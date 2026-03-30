Késik a repülő? Akár több száz eurót is kérhetünk kártérítésként, sokan mégsem élnek vele

Egy többórás repülőkésés nemcsak bosszantó, hanem pénzben is mérhető kárt okozhat. Kevesen tudják azonban, hogy az Európai Unió szabályai alapján akár 250–600 euró kártérítés is járhat – ráadásul akkor is, ha a jegy ennél jóval olcsóbb volt. Megmutatjuk, mikor jár pénz, és hogyan igényelhetjük vissza lépésről lépésre.

Kártérítés, ha késik a repülő.

Fotó: Shutterstock

Mikor jár kártérítés?

Az utasok jogait a 261/2004/EK rendelet szabályozza, amely minden EU-ból induló, illetve bizonyos esetekben ide érkező járatra érvényes.

A legfontosabb szabály:

Ha a járat legalább 3 órát késik a célállomásra érkezéskor, kártérítés járhat.

Ugyanez igaz járattörlés vagy túlfoglalás esetén is.

Feltétel: a késésért a légitársaság legyen felelős.

Fontos: nem az indulás, hanem az érkezés időpontja számít.

Mennyi pénzt kaphatunk?

A repülőjárat késés kártérítés összege nem a jegy árától, hanem a repülési távolságtól függ:

250 euró – 1500 km alatt,

400 euró – 1500–3500 km között,

600 euró – 3500 km felett.

Bizonyos hosszú távú járatoknál (3–4 órás késésnél) az összeg feleződhet.

Nemcsak pénz jár: ellátás is

Már kisebb késésnél is vannak jogaink:

2–4 óra késésnél: étel, ital, kommunikáció,

éjszakázás esetén: szállás + transzfer.

Sőt, ha a késés eléri az 5 órát, akár a teljes repülőjegy visszatérítés is kérhető.

Lépésről lépésre: így kérhetjük a kártérítést

1. Gyűjtsük össze a dokumentumokat

Szükségünk lesz:

beszállókártyára vagy jegyre,

foglalási visszaigazolásra,

esetleges blokkokra (étel, szállás).

2. Ellenőrizzük a jogosultságot

Fontos kérdések:

3 óránál nagyobb volt a késés?

EU-s járat volt?

A légitársaság hibája okozta?

3. Nyújtsuk be az igényt a légitársaságnál

A legtöbb cég online űrlapot biztosít.

Röviden le kell írni a történteket (járatszám, dátum, késés mértéke).

4. Várjuk meg a választ

Általában néhány hét–néhány hónap az ügyintézés.

Ha elutasítják, fordulhatunk fogyasztóvédelemhez vagy békéltető testülethez.

Mikor NEM jár kártérítés?

Nem minden járatkésés kártérítés igényelhető. Kivételt jelentenek az úgynevezett rendkívüli körülmények, például:

rossz időjárás,

légiforgalmi irányítás problémái,

külső sztrájk,

biztonsági kockázatok.

Ezzel szemben műszaki hiba általában nem mentesít a fizetés alól.