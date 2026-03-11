Balatoni árak 2026: tényleg olcsóbb a külföldi nyaralás a Balatonnál?

A nyaralás tervezésekor sokan teszik fel a kérdést: vajon idén hol éri meg jobban pihenni? A balatoni árak sokakat elgondolkodtatnak, miközben a külföldi utak is könnyebben elérhetők. Megnéztük, hogy egy olcsó nyaralás 2026-ban itthon vagy a horvát tengerparton valósítható-e meg inkább.

Olcsó nyaralás 2026: sokan állítják, hogy a balatoni árak már olyan magasak, hogy ugyanennyi pénzből akár a tengerpartra is el lehet jutni

Fotó: 123RF

Hol lehet valóban olcsó nyaralás 2026-ban? Balaton vagy tengerpart

Évről évre visszatérő vita, hogy vajon belföldi vagy külföldi nyaralás éri meg jobban. Sokan állítják, hogy a balatoni árak már olyan magasak, hogy ugyanennyi pénzből akár a tengerpartra is el lehet jutni. Utánaszámoltunk: egy négytagú család egyhetes nyaralásának költségeit vetettük össze.

Balatoni szállás árak 2026-ban – mennyibe kerül egy apartman?

A nyaralás legnagyobb költsége általában a szállás. Az egyik legnagyobb hazai szálláskereső portál balatoni kínálata alapján több ezer apartman közül lehet választani, és az árak igen széles skálán mozognak.

A főszezonban – például július közepén – az apartmanok ára nagyjából 7000 és 140 000 forint között alakul személyenként és éjszakánként, a felszereltségtől és az elhelyezkedéstől függően.

Egy négytagú családnál, 6 éjszakás nyaralással számolva, a szállásköltség így általában 170 ezer forinttól indul, a vízpart közeli vagy prémium apartmanoknál azonban ennél jóval magasabb összeg is lehet. A különbséget leginkább a szállás minősége és elhelyezkedése határozza meg.

Balatoni étteremárak – mennyit költünk nyaraláson?

Az étkezés a másik jelentős kiadás. A 2025-ös balatoni árlisták alapján egy éttermi főétel ára általában 4890–6990 forint, egy pizza 3490–5490 forint körül alakult.

A strandbüfékben sem feltétlenül alacsonyak az árak: lángos: 1200–3000 Ft, hamburger: 1950–3500 Ft, hekk: 3500–4500 Ft, fagylalt: 600–900 Ft/gombóc.

A balatoni vendéglátás árai természetesen településenként és helyenként is eltérhetnek, különösen a frekventált vízparti részeken.

Horvátországi árak és a külföldi nyaralás költségei

A horvátországi kínálatában júliusi időponttal több tízezer apartman található. A szállások ára a főszezonban általában 10 000 forint körül indul személyenként és éjszakánként, a tengerpart közeli vagy magasabb kategóriájú apartmanoknál azonban jóval magasabb árakkal is lehet találkozni.

Horvátországban prémium kategóriában a szállások ára sok esetben akár kétszerese is lehet a balatoni áraknak, cserébe azonban gyakran extra szolgáltatások járnak: például saját medence, panorámás terasz vagy közvetlen tengerparti elhelyezkedés.

Az éttermekben egy főétel általában 10–20 euró, vagyis nagyjából 4000–8000 forint, ami sokszor hasonló a balatoni árszinthez.