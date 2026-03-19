Így utazhat olcsón – konkrét tippek profi utazóktól

Ha előre tervez, rugalmas marad, és kihasználja a rendelkezésre álló lehetőségeket, jelentős összegeket takaríthat meg miközben ugyanúgy élvezheti a kiruccanást. Szakértők szerint az olcsó utazás kulcsa nem a lemondás, hanem a jó döntések sorozata.

Olcsó utazás, hogy mindenre maradjon pénz.

Az olcsó utazás alapjai: így csökkentheti a legnagyobb kiadásokat

Egyre többen szeretnének sokat utazni, mégis gyakran a költségek szabnak határt a terveknek. Szakértők szerint azonban néhány jól bevált módszerrel jelentősen csökkenthetők a kiadások anélkül, hogy az élményekből engedni kellene. Persze vannak eleve olcsóbb desztinációk, melyek megcélzásakor nincs szükség oly sok praktikára, ha nem ezek közül szerene választani, akkor jól jöhetnek az alábbi tanácsok. Összegyűjtöttük a legpraktikusabb, azonnal alkalmazható tippeket, amik segíthetnek a pénztárcabarát utazások megszervezésében.

Foglaljon repülőjegyet konkrét stratégiával

A repülőjegyeknél nem elég jókor foglalni, érdemes tudatos módszereket alkalmazni. Indulás előtt 4–6 héttel kezdje el figyelni az árakat, és használjon összehasonlító oldalakat (például Skyscanner vagy Google Flights). Állítson be árfigyelést, így azonnal értesítést kap, ha csökken az ár.

Európán belül kifejezetten érdemes a fapados légitársaságokat is figyelni, mert akár 20–30 euróért is találhat jegyeket. Ha rugalmas, nemcsak az úti céllal, hanem az érkezési repülőtérrel kapcsolatban is, még többet spórolhat: gyakran olcsóbb egy közeli városba repülni, majd onnan vonattal vagy busszal továbbutazni.

Foglaláskor az alábbi konkrét trükkök segíthetnek:

Nézze meg az árakat inkognitó módban, mert egyes oldalak ismételt keresésnél drágább árakat mutathatnak.

Válasszon hétköznapi indulást: a kedd, szerda vagy csütörtök általában olcsóbb.

Keressen nemcsak a fővárosokba, hanem kisebb, közeli repterekre is.

Foglaljon kora reggeli vagy késő esti járatra, ezek gyakran kedvezőbb árúak.

Ha belefér, válasszon átszállásos járatot, mert sokszor jelentősen olcsóbb, mint a közvetlen.

Ha rugalmas az úti célt illetően, használja a „bárhova” keresést, így könnyen találhat kifejezetten olcsó európai desztinációkat. A gyakorlatban ezekkel a lépésekkel akár több tízezer forintot is megtakaríthat ugyanarra az útra.