Babával a fedélzeten? Így lesz a repülés stresszmentes élmény

Repülőút kisbabával – mire figyeljünk?
A kisgyerekkel, babával való repülés elsőre ijesztőnek tűnhet, de alapos előkészületekkel zökkenőmentes és akár élvezetes élménnyé válhat. A megfelelő tervezés, a szükséges felszerelés és néhány praktikus trükk segítségével a repülőút nemcsak a baba, hanem a szülők számára is nyugodtabb lehet.
Kell repülőjegy a picinek? Mire figyeljünk foglaláskor?
A legtöbb légitársaság 2 hetes kortól engedi a babákat a fedélzetre, de a szakértők szerint a 3 hónapos kor feletti első utazás a legideálisabb.
2 éves kor alatt a baba általában a szülő ölében utazik, biztonsági övvel rögzítve, így külön jegy vásárlása nem szükséges. Hosszú távú járatokon előre foglalható az ún. bassinet, az első sorokban található kis bölcső, ami kényelmesebb utazást biztosít a babának, és megkönnyíti a szülők dolgát.
2 éves kor felett a gyermeknek már külön ülőhelyet és jegyet kell vásárolni.
Jegyvásárláskor érdemes figyelembe venni a baba napi ritmusát: válasszunk olyan járatot, amikor a kicsi rendszerint alszik, így nagyobb eséllyel lesz nyugodt a repülés során. Ellenőrizzük a bölcső lehetőségét hosszabb járatoknál, és ne feledkezzünk meg a szükséges dokumentumokról sem: útlevél, személyi igazolvány, esetleg orvosi papírok mindig legyenek nálunk.
Hogyan zajlik a repülőtéri procedúra kisbabával?
A repülőtéri procedúra több időt igényel, ezért érdemes korábban érkezni. A babakocsit a repülőgép kapujáig használhatjuk, majd ott leadható, de kisebb, összecsukható modell esetén a fedélzetre is vihető. Használjuk ki a családos beszállás lehetőségét, így a beszállás során is kényelmesebben haladhatunk.
Mit vigyünk a kézipoggyászban?
A jól összeállított kézipoggyász az egyik legfontosabb tényező a zökkenőmentes repüléshez. Gondoskodjunk róla, hogy minden kéznél legyen, ami a baba kényelmét szolgálja: pelenka, nedves törlőkendő, váltóruha, kedvenc játék vagy takaró, valamint tápszer vagy lefejt anyatej, cumisüveg és cumi. A repülőgépek hűvösebbek lehetnek, ezért réteges öltözködés és meleg takaró mindenképp ajánlott.
Hogyan csökkentsük a fülfájást és biztosítsuk a kényelmet a repülés során?
A le- és felszálláskor gyakran jelentkezik fülfájás a babáknál a nyomásváltozás miatt. Ezt csökkenthetjük szoptatással, cumisüvegből itatással vagy cumi használatával. A légiutaskísérők biztosítják a baba biztonsági övét, így a kicsi biztonságban utazhat a szülő ölében. Ha nyugtalan, sétáljunk vele a folyosón, vagy helyezzük el kényelmesen a kedvenc játékát vagy takaróját.
Milyen praktikus tippeket érdemes megfogadni a nyugodt utazáshoz?
- Legyen nálunk elegendő pelenka és váltóruha, mind a babának, mind magunknak.
- Vigyünk cumit, takarót, tápszert vagy lefejt anyatejet, és egy-két ismerős játékot a baba megnyugtatására.
- Réteges öltözködés, meleg takaró és kényelmes cipő a szülőknek is.
- Felszálláskor és leszálláskor etessük a babát a fülfájás csökkentésére.
- Ha a baba sír, ne essünk pánikba: nyugalom, türelem és lassú mozgás a folyosón sokat segít.
Chill mód bekapcsolva: nyugodtan a babával a repülőn
A legfontosabb, hogy nyugodtan és rugalmasan álljunk hozzá az utazáshoz. Ne stresszeljünk túl sokat: a babák nagyon érzékenyek a szülők hangulatára. Készüljünk fel váratlan helyzetekre, például késésekre vagy sírásra, és legyünk rugalmasak – nem minden alakul majd a terv szerint. Ha felkészülten indulunk útnak, a repülőút nemcsak a baba, hanem számunkra is nyugodtabb élmény lehet.
Ahogy a mindennapokban tapasztaljuk, a babák különös érzékkel ráéreznek a szülők hangulatára: ha mi stresszesek vagyunk, a kicsi is feszültebb lesz, ha viszont lazák és nyugodtak maradunk, ő is nyugodtabb és kezelhetőbb lesz. Ezért a repülés során különösen fontos, hogy mi békések és kiegyensúlyozottak maradjunk.