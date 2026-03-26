All inclusive vagy félpanzió? – Amit a szállodai ellátásokról tudni kell, mielőtt foglalunk

Utazás tervezésekor sokszor a szállás típusa mellett az ellátás módja is kulcskérdés. A különböző csomagok elsőre hasonlónak tűnhetnek, de a valós különbségek csak alaposabb utánajárással derülnek ki. A szállás és ellátás kiválasztása így nemcsak kényelmi, hanem pénzügyi döntés is.

Szállás és ellátás: a wellness hotelek esetében gyakran találkozhatunk a teljes ellátás wellness csomaggal is, amely az étkezések mellett különféle pihenési lehetőségeket is tartalmazhat

A szállás és ellátás típusai – Mi mit jelent valójában?

Sokan automatikusan választanak egy jól hangzó csomagot, anélkül hogy pontosan utánanéznének a részleteknek. Pedig az egyes ellátási formák között nemcsak árban, hanem tartalomban is jelentős különbségek lehetnek. Ahhoz, hogy elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket a szállásfoglalás során, érdemes tisztában lenni azzal, mit is kapunk valójában a pénzünkért.

Mit jelent az all inclusive, és tényleg minden benne van?

Amikor szállást foglalunk, sokan megnyugodva kattintunk az all inclusive opcióra. Az elnevezés azt sugallja: teljes ellátást kapunk, a csapból is sör folyik. A valóság azonban jóval árnyaltabb. Bár valóban jár a napi három étkezés, snackek és italok, ezek gyakran korlátozott kínálatból kerülnek ki. A helyi alkoholos italok még beleférnek, de egy jobb bor, egy márkás rövidital vagy akár egy különleges étterem már könnyen feláras lehet.

Mit jelent az ultra all inclusive, és mennyivel ad többet?

Az ultra all inclusive ennél többet ígér: hosszabb nyitvatartást, szélesebb választékot, akár 24 órás ellátást. Csakhogy itt is érdemes figyelni a részletekre: sok helyen az ultra jelző inkább marketingfogás, mint valódi többlet.

A reggelis ellátás a klasszikus városi utazások alapja. Reggel feltöltjük az energiaraktárakat, aztán irány a város

Teljes ellátás – három étkezés, de nem teljes szabadság

A teljes ellátás – vagyis a full board – elsőre egyszerű: reggeli, ebéd, vacsora. Ami viszont gyakran kimarad a képből, az az ital. Sok szállodában az étkezésekhez csak víz jár, minden más külön fizetendő. Ez az a pont, ahol a vendégek gyakran szembesülnek azzal, hogy a végösszeg mégsem annyira kedvező.

Ez a forma inkább azoknak kedvez, akik valóban a szállodában töltik a nap nagy részét, és nem terveznek sok mozgást.

A wellness hotelek esetében gyakran találkozhatunk a teljes ellátás wellness csomaggal is, amely az étkezések mellett különféle pihenési lehetőségeket is tartalmazhat, de a pontos tartalom itt is szállodánként eltér.