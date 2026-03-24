Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 671,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -76,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,8 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,8 Ft

tömegturizmus korlátozás

Harc a tömegek ellen – hogyan alakítja át a túlturizmus az utazási szabályokat?

46 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre több helyen szigorítják az utazás feltételeit. A túlturizmus miatt díjak, kvóták és korlátozások nehezítik a turisták dolgát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tömegturizmus korlátozástúlturizmusfenntarthatóság

Az utazás ma már nemcsak élmény, hanem egyre több szervezést és költséget is jelent. A népszerű desztinációk túlterheltsége miatt sorra jelennek meg új szabályok, amelyek a turisták mindennapjait is érintik. A túlturizmus következményei így már nemcsak helyben, hanem az utazás megtervezésekor is érezhetők.

Fotó: Shutterstock/Kirk Fisher

A túlturizmus hatása: új szabályok és korlátozások világszerte

Az elmúlt években a túlturizmus – vagy más néven túlturistásodás – a globális turizmus egyik legégetőbb problémájává vált. A világ ikonikus úti céljai egyszerre profitálnak a látogatók jelenlétéből, miközben egyre súlyosabb terhelést viselnek. Ennek hatására egyre több város és ország vezet be új szabályokat, amelyek alapjaiban formálják át az utazás feltételeit.
A tömegturizmus nem csupán zsúfoltságot jelent: hatással van a lakhatásra, az infrastruktúrára és a természeti környezetre is. A történelmi városrészek elnéptelenedhetnek, miközben a legnépszerűbb látványosságok állapota romlik. A válasz egyre gyakrabban a fenntartható turizmus irányába tett lépés, amely a látogatószám szabályozásával próbál egyensúlyt teremteni.

Konkrét korlátozások: Velence, Róma, Barcelona

A gyakorlatban mindez már kézzelfogható változásokat jelent. Velence például belépődíjat vezetett be az egynapos turistáknak: a csúcsszezonban akár 10 eurót is fizetnünk kell, és előzetes regisztráció nélkül nem léphetünk be a történelmi központba. Ez a fajta belépési korlátozás a legzsúfoltabb időszakok terhelését csökkenti.
Hasonló folyamat zajlik Rómában is: a híres Trevi-kút környékén ma már egyszerre csak korlátozott számú látogatót engednek be, és belépődíjat is bevezettek. A cél itt is kettős: a tömeg kezelése és a műemlék védelme.
Barcelona szintén a túlturizmus egyik jelképe lett. A város legismertebb helyszínei – például a Park Güell vagy a Sagrada Família – már csak előzetes időpontfoglalással látogathatók. Ez a kvótarendszer segít elkerülni a túlzsúfoltságot, miközben kiszámíthatóbbá teszi a látogatást.

A group friends hiking with large backpacks to along mountain path through. The friends make their way along the mountain path, excited for the adventure that lies ahead of them.
Fotó: 123RF

Egyre több természeti helyszínen jönnek az új szabályok

Nemcsak a nagyvárosok lépnek: egyre több nemzeti park és természeti látványosság is korlátozásokat vezet be. Európa-szerte terjed a turisztikai adó emelése, a csoportlétszám-korlátozás, sőt sok helyen már külön engedélyhez kötik a belépést a védett területekre.
Egyre gyakoribbak az időszakos lezárások is, amikor egy-egy népszerű túraútvonalat, szigetet vagy kiemelt természeti értéket a regeneráció érdekében teljesen elzárnak a látogatók elől.
A tendencia egyértelmű: a tömegturizmus kezelése ma már nem eseti intézkedések sorozata, hanem tudatos, hosszú távú stratégia, különösen a sérülékeny természeti környezet védelmében.

Mire figyeljünk utazás előtt?

Utazóként nekünk is alkalmazkodnunk kell az új helyzethez. Érdemes előre tájékozódnunk, szükséges-e regisztráció vagy jegyvásárlás, és számolnunk kell a plusz költségekkel is, hiszen a belépődíjak és a turisztikai adó jelentősen növelhetik a kiadásokat.
Fontos, hogy időben foglaljunk, különösen a népszerű helyszínek esetében. Emellett érdemes megfontolni a csúcsszezon elkerülését, vagy akár kevésbé ismert úti célok választását – ezzel mi magunk is hozzájárulhatunk a túlturizmus csökkentéséhez, és a fenntarthatósághoz.

A jövő a tudatosabb, fenntartható utazásé

A korlátozások elsőre kellemetlennek tűnhetnek, valójában azonban az utazás jövőjét szolgálják. Ha tudatosabban tervezünk, – utazási tippek és szakértői tanácsok alapján szervezünk – nemcsak nyugodtabb és élvezhetőbb élményben lehet részünk, hanem hozzájárulhatunk ahhoz is, hogy Velence csatornái, Barcelona utcái vagy a Trevi-kút még hosszú ideig megőrizzék értékeiket.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!