külföldi utazás

Sok magyar itt rontja el az utazást: útlevélhibák, amikbe könnyen belefuthatunk

34 perce
Egy apró adminisztrációs hiba is tönkreteheti a régóta várt nyaralást. Az útlevél állapota, lejárati ideje vagy adatai miatt évente sok magyar ragad a reptéren.
Hiába foglaljuk le időben a repülőt, szállást, biztosítást, ha az útlevelünk nincs rendben, az egész utazásunk kútba eshet. Évről évre rengetegen ragadnak a reptéren vagy a határon aprónak tűnő, de annál súlyosabb útlevélhibák miatt. Nézzük végig a leggyakoribb buktatókat, hogy mi már ne essünk bele ugyanazokba a csapdákba.

útlevél, figyeljünk az érvényességére
Figyeljünk az útlevél érvényességi idejére is
Fotó: Sutterstock

Útlevélbuktatók, amelyek miatt már a reptéren véget érhet az utazásunk

Sokszor nem a csomag, nem a járatkésés és nem is a biztosítás okozza a gondot, hanem egy apró figyelmetlenség a személyes okmányunkkal kapcsolatban.

1. Lejárati idő: nem az számít, amit mi gondolunk

Sokan azt hisszük, elég, ha az útlevelünk a hazautazás napján még érvényes. Valójában számos ország előírja, hogy a belépéskor még legalább 3–6 hónap legyen hátra a lejáratig. 
Tipikus helyzet, hogy Törökországba vagy Egyiptomba indulnánk, de a magyar útlevél két hónap múlva lejár, a check-innél pedig közlik, hogy nem szállhatunk fel. Ez az egyik leggyakoribb repülőtéri fennakadás. 
Mit tegyünk?

  • nézzük meg az útlevél lejárati dátumát már a foglalás előtt
  • ellenőrizzük az adott ország beutazási szabályait
  • ha bizonytalanok vagyunk, inkább időben indítsuk el az útlevéligénylést

2. Sérült útlevél: egy kis szakadás is végzetes lehet

Sokan alábecsüljük, mennyire számít az útlevél állapota.
Problémás lehet:

A határőr a sérült okmányt érvénytelennek minősítheti. Tartsuk védőtokban, óvjuk a nedvességtől, és ha sérülést látunk, kérjünk újat; az útlevéligénylés még mindig olcsóbb, mint egy meghiúsult utazás. 

3. Név- és adateltérések: egy betű is számít

A repülőjegyen szereplő névnek betűre pontosan egyeznie kell az útlevélben szereplő névvel.
Gyakori hibák:

  • ékezetek elhagyása vagy rossz sorrend
  • kettős vezetéknév felcserélése
  • házasság utáni névváltozás, de régi útlevél

Foglalás előtt mindenképpen ellenőrizzük az útlevelünkben szereplő pontos névírást, és a repülőjegyet minden esetben betűre pontosan ezek alapján állítsuk ki. Ha időközben névváltozás történt – például házasság vagy válás miatt –, haladéktalanul intézzük az új útlevél igénylését, mert a régi névre szóló okmánnyal könnyen kellemetlen helyzetbe kerülhetünk az utazás során. 

4. Üres oldalak hiánya: meglepően gyakori gond

Bizonyos országok minimum 1–2 üres oldalt kérnek belépéskor. Ha az útlevelünk tele van pecsétekkel, könnyen visszafordíthatnak minket.
Tipp:

  • nézzük meg, hány üres oldal maradt
  • ha kevés, még időben kérjünk új útlevelet

5. Gyerekútlevél: külön szabályok

A gyermek útlevelének érvényességi ideje általában rövidebb, mint a felnőtteké. Sok család elköveti azt a hibát, hogy csak a saját okmányát ellenőrzi utazás előtt, a gyermekét viszont nem. Fontos figyelembe venni, hogy a kiskorúak arcvonásai gyorsan változnak, ezért a hatóság számára nehezebb lehet a fénykép alapján történő azonosítás. Ha a gyermek sokat nőtt vagy jelentősen megváltozott az útlevél kiállítása óta, célszerű új okmányt igényelni akkor is, ha a korábbi még nem járt le.

Planning travel trip open blank notebook, Magyar passport and Hungarian forint mixed banknotes on the desk
Tartsuk védőtokban, óvjuk a nedvességtől, és ha sérülést látunk, kérjünk újat; az útlevéligénylés még mindig olcsóbb, mint egy meghiúsult utazás. 
Fotó: Sutterstock

6. Elveszett útlevél külföldön: rémálom, de van megoldás

Ha elveszett útlevél miatt kerülünk bajba külföldön, először jelentsük be az esetet a helyi rendőrségen, majd vegyük fel a kapcsolatot a legközelebbi magyar külképviselettel. Itt ideiglenes úti okmányt kaphatunk a hazautazáshoz, de az ügyintézés időigényes, költséges és komoly stresszel járhat.

7. Útlevél árak és hosszabbítás: mire számítsunk?

Sokan az utolsó pillanatban szembesülünk azzal, hogy:

  • az útlevéligénylés nem azonnali
  • a sürgősségi eljárás drágább
  • nincs klasszikus „útlevél-hosszabbítás” – általában új okmányt kapunk

Az útlevél ára több tényezőtől is függ: számít az igénylő életkora, az, hogy normál vagy sürgősségi eljárást választunk, valamint az okmány érvényességi ideje is. Éppen ezért érdemes előre tájékozódnunk a kormányablaknál, hogy ne az utolsó pillanatban, kapkodva kelljen intézkednünk.

Gyors ellenőrzőlista indulás előtt

Indulás előtt 2–3 héttel érdemes pontról pontra átnéznünk a következőket, hogy nehogy meghiúsuljon az utazásunk

  • Megnéztük az útlevél lejárati dátumát?
  • Ellenőriztük az adott ország érvényességiidő-szabályát?
  • Van legalább 2 üres oldal?
  • Az útlevél állapota hibátlan?
  • A repülőjegyen szereplő név pontosan egyezik?
  • A gyerek útlevele is rendben?
  • Tudjuk, mit tegyünk elveszett útlevél esetén?

 

