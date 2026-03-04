Sok magyar itt rontja el az utazást: útlevélhibák, amikbe könnyen belefuthatunk

Hiába foglaljuk le időben a repülőt, szállást, biztosítást, ha az útlevelünk nincs rendben, az egész utazásunk kútba eshet. Évről évre rengetegen ragadnak a reptéren vagy a határon aprónak tűnő, de annál súlyosabb útlevélhibák miatt. Nézzük végig a leggyakoribb buktatókat, hogy mi már ne essünk bele ugyanazokba a csapdákba.

Figyeljünk az útlevél érvényességi idejére is

Fotó: Sutterstock

Útlevélbuktatók, amelyek miatt már a reptéren véget érhet az utazásunk

Sokszor nem a csomag, nem a járatkésés és nem is a biztosítás okozza a gondot, hanem egy apró figyelmetlenség a személyes okmányunkkal kapcsolatban.

1. Lejárati idő: nem az számít, amit mi gondolunk

Sokan azt hisszük, elég, ha az útlevelünk a hazautazás napján még érvényes. Valójában számos ország előírja, hogy a belépéskor még legalább 3–6 hónap legyen hátra a lejáratig.

Tipikus helyzet, hogy Törökországba vagy Egyiptomba indulnánk, de a magyar útlevél két hónap múlva lejár, a check-innél pedig közlik, hogy nem szállhatunk fel. Ez az egyik leggyakoribb repülőtéri fennakadás.

Mit tegyünk?

nézzük meg az útlevél lejárati dátumát már a foglalás előtt

ellenőrizzük az adott ország beutazási szabályait

ha bizonytalanok vagyunk, inkább időben indítsuk el az útlevéligénylést

2. Sérült útlevél: egy kis szakadás is végzetes lehet

Sokan alábecsüljük, mennyire számít az útlevél állapota.

Problémás lehet:

a szakadt, sérült borító

gyűrött, hullámos lapok (pl. beázott)

elmosódott adatok

kilazult kötés

hiányzó oldal

szuvenír matricák és bélyegzők az oldalakon

A határőr a sérült okmányt érvénytelennek minősítheti. Tartsuk védőtokban, óvjuk a nedvességtől, és ha sérülést látunk, kérjünk újat; az útlevéligénylés még mindig olcsóbb, mint egy meghiúsult utazás.

3. Név- és adateltérések: egy betű is számít

A repülőjegyen szereplő névnek betűre pontosan egyeznie kell az útlevélben szereplő névvel.

Gyakori hibák:

ékezetek elhagyása vagy rossz sorrend

kettős vezetéknév felcserélése

házasság utáni névváltozás, de régi útlevél

Foglalás előtt mindenképpen ellenőrizzük az útlevelünkben szereplő pontos névírást, és a repülőjegyet minden esetben betűre pontosan ezek alapján állítsuk ki. Ha időközben névváltozás történt – például házasság vagy válás miatt –, haladéktalanul intézzük az új útlevél igénylését, mert a régi névre szóló okmánnyal könnyen kellemetlen helyzetbe kerülhetünk az utazás során.